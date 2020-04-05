Smart Pulse AI
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- Версия: 3.10
- Активации: 10
Smart Pulse AI
Smart Pulse AI — торговый робот для автоматической торговли, созданный для трейдеров, которым важны дисциплина, контроль риска и понятная логика работы.
Робот анализирует движение цены, ожидает подтверждение торгового сценария и открывает сделки по заданным правилам. Основная идея продукта — помочь трейдеру использовать системный подход без импульсивных решений.
Для кого подходит
Smart Pulse AI может быть полезен трейдерам, которые хотят:
|Задача трейдера
|Как помогает робот
|Следовать торговым правилам
|Робот работает по заданному алгоритму
|Ограничивать эмоциональные решения
|Сделки открываются автоматически по условиям стратегии
|Использовать понятную логику входа
|Вход рассматривается после подтверждения сценария
|Контролировать объём позиций
|В настройках доступны параметры управления риском
|Проверять разные режимы работы
|Можно использовать базовый режим или режим AI Recovery
Принцип работы
Smart Pulse AI использует алгоритм, который оценивает поведение цены и условия для входа в рынок.
Робот:
- анализирует движение цены;
- ожидает подтверждение торгового сценария;
- фильтрует слабые сигналы по внутренним правилам;
- управляет позицией в рамках заданных настроек;
- учитывает выбранный режим работы.
Простыми словами: робот не открывает сделку сразу при каждом движении цены. Сначала он оценивает условия, затем принимает решение по алгоритму.
Режимы работы
В Smart Pulse AI предусмотрены два режима работы:
|Режим
|Описание
|Market Safe
|Базовый режим с осторожным профилем управления
|AI Recovery
|Расширенный режим управления позицией
Перед использованием на реальном счёте рекомендуется проверить оба режима в тестере стратегий и на демо-счёте. Режим AI Recovery требует внимательного выбора настроек и ответственного контроля риска.
Рекомендуемые условия запуска
|Параметр
|Рекомендация
|Минимальный депозит
|от 1000 USD
|Кредитное плечо
|1:500 и выше
|Основной инструмент
|EUR/USD
|Таймфрейм
|M5, 5 минут
|Тип счёта
|Hedging
Эти параметры указаны как рекомендуемые стартовые условия. Перед торговлей трейдеру следует самостоятельно проверить настройки с учётом своего брокера, депозита и допустимого уровня риска.
Основные особенности
- автоматическая торговля по заданному алгоритму;
- понятный выбор режима работы;
- вход после подтверждения условий стратегии;
- настройки для управления риском и объёмом позиции;
- возможность предварительной проверки в тестере стратегий и на демо-счёте;
- спокойный системный подход к торговле.
Важная информация
Результаты работы Smart Pulse AI зависят от рыночных условий, настроек, брокера и выбранного уровня риска. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать робота в тестере стратегий и на демо-счёте.
Перед использованием на реальном счёте рекомендуется:
|Шаг
|Что сделать
|1
|Проверить робота в тестере стратегий
|2
|Запустить работу на демо-счёте
|3
|Подобрать настройки под свой депозит
|4
|Оценить допустимый уровень риска
|5
|Только после этого рассмотреть запуск на реальном счёте
Smart Pulse AI — это инструмент для автоматической торговли с понятной логикой входа, режимами управления позицией и настройками контроля риска. Робот подойдёт трейдерам, которые хотят использовать дисциплинированный подход и заранее проверять торговые решения перед реальной работой.