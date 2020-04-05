Smart Pulse AI

Smart Pulse AI

Smart Pulse AI — торговый робот для автоматической торговли, созданный для трейдеров, которым важны дисциплина, контроль риска и понятная логика работы.

Робот анализирует движение цены, ожидает подтверждение торгового сценария и открывает сделки по заданным правилам. Основная идея продукта — помочь трейдеру использовать системный подход без импульсивных решений.

Для кого подходит

Smart Pulse AI может быть полезен трейдерам, которые хотят:

Задача трейдера Как помогает робот
Следовать торговым правилам Робот работает по заданному алгоритму
Ограничивать эмоциональные решения Сделки открываются автоматически по условиям стратегии
Использовать понятную логику входа Вход рассматривается после подтверждения сценария
Контролировать объём позиций В настройках доступны параметры управления риском
Проверять разные режимы работы Можно использовать базовый режим или режим AI Recovery

Принцип работы

Smart Pulse AI использует алгоритм, который оценивает поведение цены и условия для входа в рынок.

Робот:

  • анализирует движение цены;
  • ожидает подтверждение торгового сценария;
  • фильтрует слабые сигналы по внутренним правилам;
  • управляет позицией в рамках заданных настроек;
  • учитывает выбранный режим работы.

Простыми словами: робот не открывает сделку сразу при каждом движении цены. Сначала он оценивает условия, затем принимает решение по алгоритму.

Режимы работы

В Smart Pulse AI предусмотрены два режима работы:

Режим Описание
Market Safe Базовый режим с осторожным профилем управления
AI Recovery Расширенный режим управления позицией

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется проверить оба режима в тестере стратегий и на демо-счёте. Режим AI Recovery требует внимательного выбора настроек и ответственного контроля риска.

Рекомендуемые условия запуска

Параметр Рекомендация
Минимальный депозит от 1000 USD
Кредитное плечо 1:500 и выше
Основной инструмент EUR/USD
Таймфрейм M5, 5 минут
Тип счёта Hedging

Эти параметры указаны как рекомендуемые стартовые условия. Перед торговлей трейдеру следует самостоятельно проверить настройки с учётом своего брокера, депозита и допустимого уровня риска.

Основные особенности

  • автоматическая торговля по заданному алгоритму;
  • понятный выбор режима работы;
  • вход после подтверждения условий стратегии;
  • настройки для управления риском и объёмом позиции;
  • возможность предварительной проверки в тестере стратегий и на демо-счёте;
  • спокойный системный подход к торговле.

Важная информация

Результаты работы Smart Pulse AI зависят от рыночных условий, настроек, брокера и выбранного уровня риска. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать робота в тестере стратегий и на демо-счёте.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется:

Шаг Что сделать
1 Проверить робота в тестере стратегий
2 Запустить работу на демо-счёте
3 Подобрать настройки под свой депозит
4 Оценить допустимый уровень риска
5 Только после этого рассмотреть запуск на реальном счёте

Smart Pulse AI — это инструмент для автоматической торговли с понятной логикой входа, режимами управления позицией и настройками контроля риска. Робот подойдёт трейдерам, которые хотят использовать дисциплинированный подход и заранее проверять торговые решения перед реальной работой.

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SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
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Hourly Volume Profile
Sviatoslav Fomin
Индикаторы
Перестань торговать вслепую! Увидь, где на самом деле спрятаны деньги. Вы когда-нибудь замечали, как цена ударяется о “пустое место” и разворачивается? На самом деле там не пустота. Там лежат объемы. Представляем Hourly Volume Profile — индикатор, который дает вам рентгеновское зрение на графике МТ5. Почему этот индикатор нужен вам прямо сейчас?   Ловите развороты:   Индикатор показывает “стены” из ордеров, от которых цена будет отскакивать.   Почасовой анализ:   Рынок меняется каждый час.
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