Smart Pulse AI

Smart Pulse AI — торговый робот для автоматической торговли, созданный для трейдеров, которым важны дисциплина, контроль риска и понятная логика работы.

Робот анализирует движение цены, ожидает подтверждение торгового сценария и открывает сделки по заданным правилам. Основная идея продукта — помочь трейдеру использовать системный подход без импульсивных решений.

Для кого подходит

Smart Pulse AI может быть полезен трейдерам, которые хотят:

Задача трейдера Как помогает робот Следовать торговым правилам Робот работает по заданному алгоритму Ограничивать эмоциональные решения Сделки открываются автоматически по условиям стратегии Использовать понятную логику входа Вход рассматривается после подтверждения сценария Контролировать объём позиций В настройках доступны параметры управления риском Проверять разные режимы работы Можно использовать базовый режим или режим AI Recovery

Принцип работы

Smart Pulse AI использует алгоритм, который оценивает поведение цены и условия для входа в рынок.

Робот:

анализирует движение цены;

ожидает подтверждение торгового сценария;

фильтрует слабые сигналы по внутренним правилам;

управляет позицией в рамках заданных настроек;

учитывает выбранный режим работы.

Простыми словами: робот не открывает сделку сразу при каждом движении цены. Сначала он оценивает условия, затем принимает решение по алгоритму.

Режимы работы

В Smart Pulse AI предусмотрены два режима работы:

Режим Описание Market Safe Базовый режим с осторожным профилем управления AI Recovery Расширенный режим управления позицией

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется проверить оба режима в тестере стратегий и на демо-счёте. Режим AI Recovery требует внимательного выбора настроек и ответственного контроля риска.

Рекомендуемые условия запуска

Параметр Рекомендация Минимальный депозит от 1000 USD Кредитное плечо 1:500 и выше Основной инструмент EUR/USD Таймфрейм M5, 5 минут Тип счёта Hedging

Эти параметры указаны как рекомендуемые стартовые условия. Перед торговлей трейдеру следует самостоятельно проверить настройки с учётом своего брокера, депозита и допустимого уровня риска.

Основные особенности

автоматическая торговля по заданному алгоритму;

понятный выбор режима работы;

вход после подтверждения условий стратегии;

настройки для управления риском и объёмом позиции;

возможность предварительной проверки в тестере стратегий и на демо-счёте;

спокойный системный подход к торговле.

Важная информация

Результаты работы Smart Pulse AI зависят от рыночных условий, настроек, брокера и выбранного уровня риска. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать робота в тестере стратегий и на демо-счёте.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется:

Шаг Что сделать 1 Проверить робота в тестере стратегий 2 Запустить работу на демо-счёте 3 Подобрать настройки под свой депозит 4 Оценить допустимый уровень риска 5 Только после этого рассмотреть запуск на реальном счёте

Smart Pulse AI — это инструмент для автоматической торговли с понятной логикой входа, режимами управления позицией и настройками контроля риска. Робот подойдёт трейдерам, которые хотят использовать дисциплинированный подход и заранее проверять торговые решения перед реальной работой.