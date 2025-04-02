Smart Pulse AI
- 专家
-
- 版本: 3.10
- 激活: 10
Smart Pulse AI
Smart Pulse AI 是一款自动交易机器人，专为重视纪律、风险控制和清晰交易逻辑的交易者设计。
该机器人会分析价格走势，等待交易信号确认，并按照预设规则开仓。该产品的核心理念是帮助交易者以系统化方式进行交易，避免冲动决策。
适合人群
Smart Pulse AI 适合希望实现以下目标的交易者：
|交易目标
|机器人如何帮助
|遵守交易规则
|机器人按照既定算法运行
|减少情绪化决策
|交易根据策略条件自动执行
|使用清晰的入场逻辑
|仅在信号确认后考虑入场
|控制仓位大小
|提供风险管理设置
|测试不同运行模式
|可使用基础模式或 AI Recovery 模式
工作原理
Smart Pulse AI 使用算法评估价格行为以及入场条件。
机器人会：
- 分析价格走势；
- 等待交易信号确认；
- 根据内部规则过滤弱信号；
- 在所选设置范围内管理持仓；
- 按照选定的运行模式执行。
简单来说：机器人不会在每次价格波动时都立即开仓。它会先评估条件，然后根据算法做出决策。
运行模式
Smart Pulse AI 包含两种运行模式：
|模式
|说明
|Market Safe
|基础模式，管理风格更稳健
|AI Recovery
|进阶持仓管理模式
在实盘使用之前，建议先在策略测试器和模拟账户中测试这两种模式。AI Recovery 模式需要谨慎选择参数并认真控制风险。
推荐启动条件
|参数
|建议
|最低入金
|1000 美元起
|杠杆
|1:500 或更高
|主交易品种
|EUR/USD
|时间周期
|M5，5 分钟
|账户类型
|Hedging
以上参数仅为推荐起始条件。交易前，交易者应根据自己的经纪商、资金规模和可承受风险水平自行确认设置。
主要特点
- 基于既定算法的自动交易；
- 清晰的运行模式选择；
- 在策略确认后入场；
- 提供风险和仓位管理设置；
- 可在策略测试器和模拟账户中提前测试；
- 采用平稳、系统化的交易方式。
重要信息
Smart Pulse AI 的结果取决于市场条件、设置、经纪商以及所选风险水平。在实盘使用之前，建议先在策略测试器和模拟账户中测试该机器人。
在实盘使用之前，建议执行以下步骤：
|步骤
|操作
|1
|在策略测试器中测试机器人
|2
|先在模拟账户运行
|3
|根据自己的入金调整参数
|4
|评估可接受的风险水平
|5
|之后再考虑用于实盘账户
Smart Pulse AI 是一款自动交易工具，具有清晰的入场逻辑、持仓管理模式和风险控制设置。它适合希望保持纪律性，并在实盘前先验证交易决策的交易者。