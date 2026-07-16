Goku Candle Timer

𝗚𝗢𝗞𝗨 𝗖𝗔𝗡𝗗𝗟𝗘 𝗧𝗜𝗠𝗘𝗥 - 𝗣𝗔𝗡𝗘𝗟 𝗗𝗘 𝗖𝗨𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗥𝗘𝗚𝗥𝗘𝗦𝗜𝗩𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗖𝗜𝗘𝗥𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗩𝗘𝗟𝗔𝗦

𝗤𝘂𝗲́ 𝗲𝘀:
Un panel visual que muestra, en tiempo real, cuánto falta para que cada vela se cierre — en varios períodos al mismo tiempo, directo en tu gráfico. No más cálculos mentales ni cambios de temporalidad solo para saber cuándo se cierra la vela actual.

𝗙𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀

𝗖𝘂𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶-𝗽𝗲𝗿𝗶́𝗼𝗱𝗼
Muestra el tiempo que falta para el cierre en hasta 21 períodos diferentes al mismo tiempo — desde M1 (1 minuto) hasta MN1 (mensual), incluyendo M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, D1 y W1. Tú eliges cuáles quieres mostrar, uno por uno.

𝗔𝗹𝗮𝗿𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶́𝗼𝗱𝗼
Cada período puede tener su propia alarma, activada o desactivada de forma independiente. Por ejemplo: alarma activada solo en M5 y H1, y desactivada en todos los demás — sin necesidad de abrir ningún menú. Solo haz clic directamente sobre el nombre del período dentro del panel: aparece una línea roja tachando el texto cuando la alarma de ese período está apagada, y desaparece cuando está encendida. Simple, visual, y la configuración se guarda automáticamente (se mantiene guardada incluso después de reiniciar la computadora).

𝗛𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼 𝘆 𝗮𝘃𝗶𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗮𝗹𝗮𝗿𝗺𝗮
Cuando la alarma se activa, tú eliges con cuántos segundos de anticipación avisa, y cómo avisa — puede ser con sonido (elige de una lista lista, o usa tu propio sonido personalizado), un aviso en pantalla (pop-up) y/o una notificación push en tu celular.

𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹 𝟭𝟬𝟬% 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗯𝗹𝗲
Posición en la pantalla: elige la esquina de anclaje y las coordenadas X/Y exactas.
Arrástralo con el mouse para moverlo donde quieras, en cualquier momento — el indicador recuerda la posición elegida, incluso después de cerrar y abrir MetaTrader de nuevo.
Tamaño: ancho del panel, altura de cada línea y altura del encabezado, todo ajustable.
Colores: fondo del panel, fondo de las líneas, borde, título, texto, color de la cuenta regresiva, color de aviso (cuando está por cerrar) y color de la marca de "alarma apagada" — cada uno se puede configurar por separado.
Fuente: elige entre varias fuentes listas en una lista (Segoe UI, Arial, Tahoma, Verdana, Calibri, Consolas, Courier New).

𝗥𝗲𝗹𝗼𝗷 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗼 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹
Un mini contador extra, separado del panel principal, que se mantiene justo en la línea del precio actual — sube y baja junto con él, en tiempo real, sin trabarse ni atrasarse aunque desplaces o hagas zoom en el gráfico. Siempre muestra la cuenta regresiva del período que está activo en el gráfico, y cambia solo cuando cambias de temporalidad. Tú controlas el color, el tamaño de la letra y la distancia respecto al precio.

𝗕𝗼𝘁𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗿/𝗼𝗰𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿
De forma opcional, activa un botón en pantalla que abre y cierra todo el panel con un clic — útil si usas varios indicadores y quieres liberar espacio en el gráfico cuando no lo estés usando. El botón también es totalmente personalizable: posición, tamaño, color de fondo, color de borde y color del texto.

𝗟𝗶𝘃𝗶𝗮𝗻𝗼 𝘆 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼
Hecho pensando en el rendimiento: el indicador solo actualiza la pantalla cuando algo realmente cambia (evitando redibujados innecesarios), reacciona al instante cuando cambias de temporalidad en el gráfico, y tiene un sistema de recuperación automática por si algún elemento visual desaparece por un momento — todo esto sin sobrecargar la memoria ni trabar la terminal, incluso en mercados con muchos movimientos por segundo.

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𝗚𝗢𝗞𝗨 𝗖𝗔𝗡𝗗𝗟𝗘 𝗧𝗜𝗠𝗘𝗥 - 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗚𝗨𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡
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𝗧𝗜𝗠𝗘𝗙𝗥𝗔𝗠𝗘𝗦 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗜𝗡𝗚𝗦
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𝗦𝗵𝗼𝘄_𝗠𝟭 𝗮 𝗦𝗵𝗼𝘄_𝗠𝗡𝟭
Elige qué períodos de tiempo (velas) aparecen en la lista del panel. Por ejemplo, si activas Show_M5, aparece una línea con la cuenta regresiva del gráfico de 5 minutos en el panel. Si lo desactivas, esa línea simplemente no aparece — así solo ves los períodos que realmente usas.

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𝗔𝗟𝗔𝗥𝗠 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗜𝗡𝗚𝗦
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𝗔𝗹𝗮𝗿𝗺_𝗠𝟭 𝗮 𝗔𝗹𝗮𝗿𝗺_𝗠𝗡𝟭
Activa o desactiva la alarma para ese período en concreto. Cada período tiene su propio interruptor — por ejemplo, puedes querer que te avise solo cuando se cierre la vela de 5 minutos, y dejar todos los demás períodos en silencio.

𝗔𝗹𝗮𝗿𝗺_𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝘀
Con cuántos segundos de anticipación debe sonar la alarma, antes de que la vela se cierre de verdad. Si pones 10, el aviso ocurre 10 segundos antes del cierre — dándote tiempo para reaccionar antes de que la vela se cierre.

𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱_𝗢𝗻
Activa o desactiva el sonido de la alarma. Si está desactivado, la alarma igual puede avisarte de otras formas (aviso en pantalla o notificación al celular), solo que no sonará.

𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱_𝗧𝘆𝗽𝗲
Qué sonido se reproduce cuando la alarma se activa. Eliges de una lista lista con los sonidos que ya existen en MetaTrader, sin necesidad de escribir ningún nombre de archivo.

𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱_𝗙𝗶𝗹𝗲_𝗡𝗮𝗺𝗲
Solo se usa si eliges la opción "Custom" en el campo de arriba — aquí escribes el nombre de tu propio sonido, en caso de que quieras usar un archivo de audio personalizado en vez de los sonidos por defecto de MetaTrader.

𝗔𝗹𝗮𝗿𝗺_𝗣𝗼𝗽𝘂𝗽
Activa o desactiva un aviso que aparece en la propia pantalla de la computadora (una ventana de alerta) justo cuando la vela está por cerrarse.

𝗔𝗹𝗮𝗿𝗺_𝗣𝘂𝘀𝗵
Activa o desactiva el envío de una notificación a la aplicación de MetaTrader en tu celular, avisando que la vela se está cerrando — útil para cuando no estás frente a la computadora.

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𝗣𝗔𝗡𝗘𝗟 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗜𝗡𝗚𝗦
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𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹_𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿
El color de fondo de todo el panel — la "caja" donde están los períodos y las cuentas regresivas.

𝗥𝗼𝘄_𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿
El color de fondo usado en las líneas alternadas, creando un efecto "rayado" que facilita distinguir una línea de otra.

𝗕𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿_𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿
El color de la línea fina que rodea todo el panel.

𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲_𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿
El color del texto del título, en la parte superior del panel.

𝗧𝗲𝘅𝘁_𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿
El color del texto que muestra el nombre de cada período (M1, M5, H1...).

𝗖𝗹𝗼𝗰𝗸_𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿
El color de los números de la cuenta regresiva, en condiciones normales.

𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴_𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿
El color que toma la cuenta regresiva cuando está muy cerca de cerrarse la vela — una forma visual de llamar tu atención sin necesidad de sonido.

𝗢𝗳𝗳_𝗠𝗮𝗿𝗸_𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿
El color de la línea roja que tacha el nombre del período cuando su alarma está apagada.

𝗧𝗲𝘅𝘁_𝗦𝗶𝘇𝗲
El tamaño de la letra usada en todo el panel.

𝗧𝗲𝘅𝘁_𝗙𝗼𝗻𝘁
La fuente (tipo de letra) usada en el panel — la eliges de una lista lista, sin necesidad de escribir el nombre.

𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹_𝗪𝗶𝗱𝘁𝗵
El ancho del panel en la pantalla — cuánto espacio ocupa en horizontal.

𝗥𝗼𝘄_𝗛𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁
La altura de cada línea dentro del panel — controla qué tan espaciado o compacto se ve.

𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲_𝗛𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁
La altura solo de la barra del título, en la parte superior del panel.

𝗦𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻_𝗖𝗼𝗿𝗻𝗲𝗿
En qué esquina de la pantalla se ancla el panel como referencia (superior izquierda, superior derecha, etc.) — la posición X e Y se cuentan desde esa esquina.

𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹_𝗫
La distancia del panel hasta el borde lateral del gráfico, desde la esquina elegida arriba.

𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹_𝗬
La distancia del panel hasta el borde superior o inferior del gráfico, desde la esquina elegida arriba.

𝗞𝗲𝗲𝗽_𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻
Si está activado, cuando arrastras el panel a otro lugar de la pantalla con el mouse, esa nueva posición se guarda y se recuerda siempre — incluso después de cerrar y abrir MetaTrader de nuevo. Si está desactivado, el panel siempre vuelve a la posición definida en Panel_X y Panel_Y.

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𝗣𝗥𝗜𝗖𝗘 𝗖𝗟𝗢𝗖𝗞 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗜𝗡𝗚𝗦
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𝗦𝗵𝗼𝘄_𝗣𝗿𝗶𝗰𝗲_𝗖𝗹𝗼𝗰𝗸
Activa o desactiva un mini contador extra que se mantiene justo a la altura del precio actual en el gráfico, mostrando la cuenta regresiva del período que está activo en ese momento.

𝗣𝗿𝗶𝗰𝗲_𝗖𝗹𝗼𝗰𝗸_𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿
El color de ese mini contador.

𝗣𝗿𝗶𝗰𝗲_𝗖𝗹𝗼𝗰𝗸_𝗦𝗶𝘇𝗲
El tamaño de la letra de ese mini contador.

𝗣𝗿𝗶𝗰𝗲_𝗖𝗹𝗼𝗰𝗸_𝗗𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲
Qué tan lejos queda ese contador del precio actual, medido en número de velas — mientras más alto el número, más alejado queda hacia la derecha.

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𝗕𝗨𝗧𝗧𝗢𝗡 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗜𝗡𝗚𝗦
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𝗦𝗵𝗼𝘄_𝗕𝘂𝘁𝘁𝗼𝗻
Activa o desactiva un botón en pantalla que sirve para mostrar u ocultar todo el panel con un clic — útil cuando quieres liberar espacio en el gráfico por un momento sin tener que desactivar el indicador.

𝗕𝘂𝘁𝘁𝗼𝗻_𝗫
La posición horizontal del botón en la pantalla.

𝗕𝘂𝘁𝘁𝗼𝗻_𝗬
La posición vertical del botón en la pantalla.

𝗕𝘂𝘁𝘁𝗼𝗻_𝗪𝗶𝗱𝘁𝗵
El ancho del botón.

𝗕𝘂𝘁𝘁𝗼𝗻_𝗛𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁
La altura del botón.

𝗕𝘂𝘁𝘁𝗼𝗻_𝗕𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿_𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿
El color del borde del botón.

𝗕𝘂𝘁𝘁𝗼𝗻_𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿
El color de fondo del botón.

𝗕𝘂𝘁𝘁𝗼𝗻_𝗧𝗲𝘅𝘁_𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿
El color del texto escrito dentro del botón.

𝗕𝘂𝘁𝘁𝗼𝗻_𝗧𝗲𝘅𝘁
El texto que aparece escrito dentro del botón — puedes escribir lo que quieras (por ejemplo, "Clock", "Mostrar", etc.).
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GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
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Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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