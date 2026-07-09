Gold Trend Shoot
- Эксперты
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- Версия: 1.1
- Активации: 5
XAUUSD Gold Trend EA — это автоматический торговый советник для MetaTrader 5, созданный для пользователей, которые хотят применять системный подход к торговле золотом. Советник ориентирован на инструмент XAUUSD и разработан с акцентом на определение трендовых условий, контролируемое исполнение сделок и гибкое управление торговыми параметрами. Основная идея продукта заключается не в большом количестве сделок, а в более дисциплинированной и структурированной торговле с использованием заранее заданных правил. В советник встроены торговые фильтры, которые помогают оценивать рыночную ситуацию, поведение цены, торговые условия и параметры ордера перед открытием позиции. EA поддерживает настраиваемые параметры риска, фиксированный лот, автоматический расчет объема, защитный стоп-лосс, идентификацию ордеров, ограничение торговых сессий, трейлинг-стоп, частичное управление позицией и дополнительные функции контроля открытых сделок. XAUUSD Gold Trend EA не использует мартингейл, сеточную торговлю и усреднение против убыточной позиции. Советник подходит трейдерам, которые предпочитают автоматизированную торговлю с понятной логикой, управляемыми настройками и минимальным эмоциональным вмешательством.