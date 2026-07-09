Gold Trend Shoot

XAUUSD Gold Trend EA — это автоматический торговый советник для MetaTrader 5, созданный для пользователей, которые хотят применять системный подход к торговле золотом. Советник ориентирован на инструмент XAUUSD и разработан с акцентом на определение трендовых условий, контролируемое исполнение сделок и гибкое управление торговыми параметрами. Основная идея продукта заключается не в большом количестве сделок, а в более дисциплинированной и структурированной торговле с использованием заранее заданных правил. В советник встроены торговые фильтры, которые помогают оценивать рыночную ситуацию, поведение цены, торговые условия и параметры ордера перед открытием позиции. EA поддерживает настраиваемые параметры риска, фиксированный лот, автоматический расчет объема, защитный стоп-лосс, идентификацию ордеров, ограничение торговых сессий, трейлинг-стоп, частичное управление позицией и дополнительные функции контроля открытых сделок. XAUUSD Gold Trend EA не использует мартингейл, сеточную торговлю и усреднение против убыточной позиции. Советник подходит трейдерам, которые предпочитают автоматизированную торговлю с понятной логикой, управляемыми настройками и минимальным эмоциональным вмешательством.
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Haoyu Du
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You can only do xuausd signal ： https : // www.mql5.com/en/signals/1548193?source=Site +Signals+Page Time : 1 minute Fixed stop loss : 100 + point Fixed profit : 20 + points Suitable for all markets A minimum deposit of $ 300 is recommended One order at a time , no additional positions , not Martin , high - frequency trading Based on only specific algorithm model . The success rate is about 99 % Only ECN accounts . 600 - 100 orders a month . makert ： any ， good https://youtu.be/qEL3GB
Project 758
Konstantin Sinitsin
Эксперты
Приветствую вас, товарищи трейдеры. EA Project 758 Создан командой Трейдеров и программистов с опытом работы 15 лет.EA Project 758 Разрабатывался  и дорабатывался на протяжении 6 лет. Данным путем мы достигли просто отличного результата. Алгоритм EA авторский и не имеет аналогов. Он несет в себе такие универсальные и сложные системы как IR разработанную лично нами. Мы разработали авторский  EA, в котором воплощена модель поведения термитов.  Эти мелкие насекомые известны своей уникальной социал
Market Trader StBol MT5
Bohdan Suvorov
Эксперты
ГОТОВО К РАБОТЕ С РЕКЛАМОМ! Советник работает на основе двойного стохастического осциллятора, полос Боллинджера и тралового индикатора. Советник одновременно торгует по 21 стандартному символу. Советник предназначен для счетов с пятизначными суммами. Использовать       1:500 Временной интервал для торговли       H1 Период   : 2022.05-2024 ВАЖНО! После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкции по установке и настройке. Вы бесплатно получите еще один из моих
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