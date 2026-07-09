Gold Trend Shoot

XAUUSD Gold Trend EA 是一款专为 MetaTrader 5 打造的黄金自动交易程序，主要面向希望通过系统化方式交易 XAUUSD 的用户。该 EA 的设计重点不是频繁开仓或追求短时间内的大量交易，而是围绕趋势行情识别、订单执行稳定性和风险管理进行构建。程序内置多重交易过滤机制，可以根据市场状态、价格波动、交易环境和订单条件筛选交易机会，避免在不符合条件的情况下盲目进场。EA 支持可调节的风险参数、固定手数模式、自动手数计算、止损保护、订单识别、交易时间控制、移动止损、分批管理和持仓保护等功能，方便不同类型的用户根据自己的账户规模和交易习惯进行配置。XAUUSD Gold Trend EA 不使用马丁格尔，不使用网格，不进行逆势补仓，也不会通过不断加仓来试图弥补亏损。它更适合追求规则化、自动化、低干预交易方式的用户，尤其适用于希望在黄金市场中使用趋势型交易工具的人群。整个 EA 的核心思路是让交易过程更加机械化、纪律化和可配置化，减少人工情绪干预，使用户能够通过统一参数管理交易逻辑、风险暴露和订单执行。
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5 (2)
专家
AI Nodiurnal EA是一款先进的外汇机器人，利用尖端的机器学习技术优化交易策略，在动态的外汇市场中提升性能。术语“Nodiurnal”反映了它的适应能力，不仅在典型的白天交易时间内运行，而且在非标准时段也能持续运行，为外汇交易提供连续和适应性的方法。 设置：货币对的默认设置：EURUSD H1。特殊设置仅在购买后提供。 市场推出促销！仅剩下10份中的3份，价格为：5,000美元，下一个价格为：7,500美元，最终价格为：10,000美元 主要特点： 机器学习算法：AI Nodiurnal EA的核心优势在于利用机器学习算法。这些算法分析大量的历史市场数据，识别模式、趋势和潜在的交易机会。通过不断学习，系统优化其策略，适应不断变化的市场条件。 适应性交易策略：与静态算法的传统交易机器人不同，AI Nodiurnal EA设计为适应不断变化的市场动态。它可以动态调整交易参数，优化其应对当前条件的方法，减少市场不确定性的影响。 24/5交易能力：该EA全天候运行，顺利地穿越全球各种市场时段。这确保潜在的交易机会不会被错过，并且系统在不同的时区保持活跃，提高整体效果。 风险管理：AI
Robo executivo gjs
Gabriel De Jesus Santos
专家
It is recommended to use the robot on a netting account. the robot works with the best configuration from the previous day on the current day. the robot works on the mini index. the robot works on the mini dollar. the robot works on forex. the robot works using indicators. the robot works using market orders and pending orders. before using the robot, put it into optimization and save the settings (in a .set file) to use for the current day. past history does not guarantee future profit, but is
Finvesting EA
Ugochukwu Mobi
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专家
通过 Finvesting EA 释放您外汇投资的全部潜力，Finvesting EA 是您在货币交易领域值得信赖的盟友。 该专家顾问 (EA) 旨在增强您的外汇投资并帮助您自信地实现财务目标。 现场表演： Finvesting EA 拥有稳定交易的实时记录。 真实账户 现场表演 MT4： https://www.mql5.com/zh/signals/1715664 MT5： https://www.mql5.com/zh/signals/1973370 发现 Finvesting EA 的潜力并加入成功的外汇投资者社区。 是时候利用 Finvesting EA 最大限度地发挥您的潜力并让您的投资蓬勃发展。 今天就迈出迈向更光明的财务未来的第一步。 主要特征： 先进的算法：Finvesting EA 由尖端算法提供支持，结合技术分析、市场情绪和历史数据来做出明智的投资决策。 它不断适应不断变化的市场条件，以优化您的交易结果。 24/5 自动交易：无需 24/7 盯着电脑屏幕。 Finvesting EA 代表您进行交易，全天候执行订单并管理您的投资，让您即使在睡觉时也能
Sevolter
Yuriy Bykov
专家
一个多货币专家顾问，它结合了许多同时工作的简单策略。在波动性增加的市场时刻，每种策略都基于简单的交易算法。在过去五年中，每项策略都得到了优化。 EA 使用“人群的正确性”的统计原则：它平均来自不同策略的信号，并在首选方向上开仓。 这一原则，连同相关交易工具的同步工作，可以大大提高对不利市场阶段的抵抗力和增长期分布的均匀性。 选项 预期最大回撤 (%)       -- 预期的近似最大回撤。据此，自动选择开仓参数，使回撤不超过设定值。该参数基于过去 5 年的测试数据，在进一步工作期间可能发生的实际回撤可能与声明的回撤略有不同，无论是向上还是向下 交易定期存款     -- 设置用于交易的固定金额的资金。开仓的大小将根据指定的资金数额计算。要使用所有设施，请将此参数设置为 0。 推荐设置 预期最大回撤 (%) = 10 .. 30 交易定期存款 = 0
Palicent
Yuriy Bykov
专家
多货币专家顾问，可同时处理 15 对主要货币 EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY。 Expert Advisor 结合了许多同时起作用的简单策略。每个策略都基于一个简单的算法，用于在抛物线转向指标的信号发生变化并确认两个较早的时期时开仓。每项战略都在过去五年中得到了优化。 Expert Advisor 使用“人群正确性”的统计原则：它对来自不同策略的信号进行平均，并在首选方向上开仓。这一原则，连同相关交易工具的同步工作，可以大大增加对不利市场阶段的抵抗力和增长期分布的均匀性。 EA 中不使用 Martingale 或网格。 选项 所有参数均已优化，无需调整。只剩下两个参数： 预期最大回撤 (%)       -- 预期的近似最大回撤。据此自动选择开仓参数，使回撤不超过设定值。此参数基于过去 5 年的测试数据，在进一步工作期间可能出现的实际回撤可能与宣布的略有不同，无论是上升还是下降 交易定期存款     -- 设定用于交易的固定资金数额。开仓的大小将根据指定的资金数额计算。要使用所有设施，请将此参数设置为 0。 推荐设置 预期最大回撤 (%) = 10 .. 30 交易
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
专家
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
GoldMining
Mr Sarut Panjan
专家
Our automated forex trading system offers three key risk control functions that make it an intriguing choice: 1. Fixed Lot : You can specify the lot size for each trade. This feature allows for efficient capital allocation and the ability to adjust position sizes based on your risk preferences and market conditions. 2. Fixed Loss per Trade: The system enables you to set a maximum acceptable loss per order. This ensures that no single trade can result in significant losses, protecting your ove
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
专家
Scalper EA Pro - 高精度自动交易机器人!   FOR GOLD - XAUUSD 3.0版本有哪些新功能? 经过数月的开发和严格测试,我们推出了最先进可靠的Scalper EA Pro版本!拥有智能过滤器、改进的风险管理和更精确的入场,这款EA专为高效市场操作而设计。 主要更新: 可调趋势过滤器 现在使用可定制EMA(默认21/50)来识别最佳趋势 波动率过滤器(ATR) 避免在波动小的市场中交易,确保只进行有潜力的交易 RSI确认 在超买/超卖区域过滤信号以提高胜率 价格行为(可选Pin Bars) 通过蜡烛图形态进行额外确认,实现更精确入场 智能风险管理 可选择固定手数或余额百分比,自动计算风险 动态追踪止损 保护利润并最大化盈利交易的收益 可定制交易时间 根据策略选择最佳交易时间 为什么选择Scalper EA Pro? 高准确率 - 多层过滤器确保最佳交易 灵活 - 可用于多种货币对和时间框架 易用 - 直观设置,适合新手和经验丰富的交易者 稳健 - 经过不同市场
US30 Dow Jones Scalper
Ali Abdulrahman
专家
Dow Jones US30 NY Scalper is an EA designed for scalping during the New York markets open. This means that the EA will only place a maximum of 0-2 trades per day. With that being said, the EA does not utilize any grid, martingale, or topping-up strategies. Each trade has a strict Stop Loss and Take Profit in place. As shown in the backtesting results, there will be losing days or weeks, but the EA manages to recover and generate profits over time. The extent of the drawdown depends on your chose
LeBro 2
Levon Manukyan
专家
The expert was created to work in the Swiss bank Swissquote. Automatically calculate the volume of incoming transactions. The Expert Advisor is designed to generate passive annual income. To open a trading account in a Swiss bank, follow the link.   https://trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&partnerid=e9acb6ad-eb6b-44d5-92d1-4c7a48adaff1#full/fx/com/individual/step1   Notes It is recommended to register using the link for the advisor to work correctly     Link
TaiJi Master
Qiu Lin Zhang
专家
TaiJi Master EA 是一款突破型的 MQL5 专家顾问，其核心思想来源于中国的太极，在阴和阳，涨和跌的交界处，往往是方向不明确的的时候。 EA采用独有的方法监测到行情处于多空交界处的时候，开始双向挂单，等待行情进一步发展，如果后续行情依旧不明确，则取消挂单，相反，则开仓成交。 经测试，该EA适用于绝大多数品种， 贵金属、货币对、期货、现货、加密货币、股指、能源  等等都可适用，具有广泛的适应性，可以大大提高资金效率，同样适合机构和大资金交易者。 我们将各个品种的交易逻辑，进行了统一封装，大家只需要在对应品种的图表上加载EA，并且将选项选择至对应的品种即可，使用极其简单。 关于品种： 本EA经测试，对黄金的适配度最高，对货币对的兼容性稍差一些，但依然是正收益。 关于点差和隔夜费： EA 运行于1H、4H周期，所以对点差并不敏感，不属于短线、超短线策略，通常持仓时间在1天至1周，因此，更低的隔夜费往往更有优势。 关于经纪商： 本EA的测试是在XM平台上进行的，理论上来说对XM平台兼容性最好，同时又测试了其他平台，诸如ICMarkets、Exness，IC的绩效在某些方面甚至优于
Mirror gold HFT plus
Haoyu Du
专家
You can only do xuausd signal ： https : // www.mql5.com/en/signals/1548193?source=Site +Signals+Page Time : 1 minute Fixed stop loss : 100 + point Fixed profit : 20 + points Suitable for all markets A minimum deposit of $ 300 is recommended One order at a time , no additional positions , not Martin , high - frequency trading Based on only specific algorithm model . The success rate is about 99 % Only ECN accounts . 600 - 100 orders a month . makert ： any ， good https://youtu.be/qEL3GB
Project 758
Konstantin Sinitsin
专家
Greetings, fellow traders. EA Project 758 was created by a team of traders and programmers with 15 years of experience. EA Project 758 has been developed and refined over a period of 6 years. Through this process, we have achieved excellent results. The EA algorithm is proprietary and has no analogues. It incorporates universal and complex systems such as IR, developed personally by us. We designed a proprietary EA that embodies the behavior model of termites. These tiny insects are known for th
Trend Ryder MT5
Anas Abba
专家
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