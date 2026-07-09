Gold Trend Shoot
- 专家
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- 版本: 1.1
- 激活: 5
XAUUSD Gold Trend EA 是一款专为 MetaTrader 5 打造的黄金自动交易程序，主要面向希望通过系统化方式交易 XAUUSD 的用户。该 EA 的设计重点不是频繁开仓或追求短时间内的大量交易，而是围绕趋势行情识别、订单执行稳定性和风险管理进行构建。程序内置多重交易过滤机制，可以根据市场状态、价格波动、交易环境和订单条件筛选交易机会，避免在不符合条件的情况下盲目进场。EA 支持可调节的风险参数、固定手数模式、自动手数计算、止损保护、订单识别、交易时间控制、移动止损、分批管理和持仓保护等功能，方便不同类型的用户根据自己的账户规模和交易习惯进行配置。XAUUSD Gold Trend EA 不使用马丁格尔，不使用网格，不进行逆势补仓，也不会通过不断加仓来试图弥补亏损。它更适合追求规则化、自动化、低干预交易方式的用户，尤其适用于希望在黄金市场中使用趋势型交易工具的人群。整个 EA 的核心思路是让交易过程更加机械化、纪律化和可配置化，减少人工情绪干预，使用户能够通过统一参数管理交易逻辑、风险暴露和订单执行。