AW Midnight Scalper EA - Профессиональный ночной скальпер с двойной системой фильтрации, трендовым подтверждением сигналов, поддерживает вариант усреднения позиций.





AW Midnight Scalper — полностью автоматический торговый советник для ночной скальпирующей торговли, разработанный для торговли в наиболее спокойные часы рынка во время азиатской сессии. Советник сочетает фильтрацию волатильности, поиск зон перекупленности и перепроданности, а также дополнительную фильтрацию по направлению тренда. Для анализа используются встроенный индикатор волатильности (на базе двух периодов), основной сигнальный осциллятор и трендовый фильтр на базе индикатора AW Trend Predictor. Это позволяет отсеять случайные движения и так советник откроет сделки только, когда совпадет волатильность, зона входа и направление тренда.





Инструкция - ЗДЕСЬ / МТ5 версия - HERE





Ключевые особенности: • Торговля исключительно в ночное время азиатской сессии — минимальная волатильность рынка • Два авторских встроенных фильтра волатильности с отдельной регулировкой; • Трендовый фильтр AW Trend Predictor с выбором таймфрейма; • Виртуальный уровень TakeProfit; • Виртуальный StopLoss (по цене безубытка); • Режим усреднения с настраиваемым шагом и мультипликатором; • Лимиты по максимальному спреду и проскальзыванию; • Фильтрация для ограничения одного ордера на бар; • Гибкая настройка рабочего времени по времени брокера; • Информационная панель на графике с настройкой цвета и шрифта; • Ограничение по суммарному объёму и числу позиций; • Автоматический расчет лота в зависимости от объема депозита.





Принцип работы

Советник анализирует рынок в три этапа:

Шаг 1 — Volatility Indicator определяет текущую активность рынка на основе двух периодов (основного и дополнительного). Торговля разрешается только тогда, когда текущая волатильность находится внутри коридора между нижней (Lower border) и верхней (Upper border) границами. Слишком слабый или, наоборот, слишком резкий рывок рынка блокирует открытие — это защищает от торговли в неподходящих условиях. На панели это состояние отображается как In channel.

Шаг 2 — Main Signal Indicator подтверждает сигнал, анализируя уровни перекупленности и перепроданности через динамические уровни поддержки и сопротивления. Индикатор сравнивает величины роста и падения рынка. Выход из зоны перепроданности даёт сигнал на покупку (Buy), выход из зоны перекупленности — на продажу (Sell).

Шаг 3 — Трендовый фильтр на базе AW Trend Predictor дополнительно проверяет направление тренда перед открытием первого ордера и разрешает вход только в направлении текущего тренда. Фильтр может работать на таймфрейме выше текущего, это повышает точность и даёт гибкость в настройке.





Два режима торговли:

Режим скальпинга — советник открывает одиночные сделки с виртуальным TakeProfit. TakeProfit не передаётся на сервер брокера и контролируется непосредственно советником, что позволяет скрыть целевой уровень прибыли от сервера.

Режим усреднения — при движении цены против позиции советник открывает дополнительные ордера с заданным шагом и мультипликатором лота. Позволяет усреднять позицию и выходить в плюс при откате рынка. Добавление ордера дополнительно подтверждается направлением закрытой свечи. TakeProfit и StopLoss в режиме усреднения рассчитываются от общей цены безубытка всей корзины, закрывая всю корзину целиком.





Входные настройки советника

MAIN SETTINGS - основные параметры советника: размер лота, правила открытия сделок и базовые настройки торговли.

PROTECTION SETTINGS - параметры защиты, ограничивающие торговлю по спреду, проскальзыванию и количеству ордеров.

GRIDS SETTINGS - настройки усреднения: шаг между ордерами и увеличение объёма позиций.

NOTIFICATIONS SETTINGS - параметры отправки уведомлений о закрытии сделок.

WORKING TIME SETTINGS - настройка времени, в течение которого советник может открывать сделки.

GRAPHICS SETTINGS - параметры отображения информационной панели и её внешнего вида.

TREND FILTER SETTINGS - настройки фильтрации сделок по направлению тренда.

VOLATILITY INDICATOR SETTINGS - параметры индикатора волатильности, определяющего рыночную активность.

MAIN SIGNAL INDICATOR SETTINGS - настройки основного сигнального индикатора, формирующего точки входа в рынок.