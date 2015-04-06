AW Midnight Scalper EA

AW Midnight Scalper EA - Профессиональный ночной скальпер с двойной системой фильтрации, трендовым подтверждением сигналов, поддерживает вариант усреднения позиций.


AW Midnight Scalper — полностью автоматический торговый советник для ночной скальпирующей торговли, разработанный для торговли в наиболее спокойные часы рынка во время азиатской сессии. Советник сочетает фильтрацию волатильности, поиск зон перекупленности и перепроданности, а также дополнительную фильтрацию по направлению тренда. Для анализа используются встроенный индикатор волатильности (на базе двух периодов), основной сигнальный осциллятор и трендовый фильтр на базе индикатора AW Trend Predictor. Это позволяет отсеять случайные движения и так советник откроет сделки только, когда совпадет волатильность, зона входа и направление тренда. 


Инструкция - ЗДЕСЬ / МТ5 версия - HERE 


Ключевые особенности:

Торговля исключительно в ночное время азиатской сессии — минимальная волатильность рынка

Два авторских встроенных фильтра волатильности с отдельной регулировкой;

Трендовый фильтр AW Trend Predictor с выбором таймфрейма;

Виртуальный уровень TakeProfit;

 Виртуальный StopLoss (по цене безубытка);

 Режим усреднения с настраиваемым шагом и мультипликатором;

 Лимиты по максимальному спреду и проскальзыванию;

Фильтрация для ограничения одного ордера на бар;

Гибкая настройка рабочего времени по времени брокера;

Информационная панель на графике с настройкой цвета и шрифта;

Ограничение по суммарному объёму и числу позиций;

• Автоматический расчет лота в зависимости от объема депозита.

Принцип работы

Советник анализирует рынок в три этапа:

Шаг 1 — Volatility Indicator определяет текущую активность рынка на основе двух периодов (основного и дополнительного). Торговля разрешается только тогда, когда текущая волатильность находится внутри коридора между нижней (Lower border) и верхней (Upper border) границами. Слишком слабый или, наоборот, слишком резкий рывок рынка блокирует открытие — это защищает от торговли в неподходящих условиях. На панели это состояние отображается как In channel.

Шаг 2 — Main Signal Indicator подтверждает сигнал, анализируя уровни перекупленности и перепроданности через динамические уровни поддержки и сопротивления. Индикатор сравнивает величины роста и падения рынка. Выход из зоны перепроданности даёт сигнал на покупку (Buy), выход из зоны перекупленности — на продажу (Sell).

Шаг 3 — Трендовый фильтр на базе AW Trend Predictor дополнительно проверяет направление тренда перед открытием первого ордера и разрешает вход только в направлении текущего тренда. Фильтр может работать на таймфрейме выше текущего, это повышает точность и даёт гибкость в настройке.


Два режима торговли:

Режим скальпинга — советник открывает одиночные сделки с виртуальным TakeProfit. TakeProfit не передаётся на сервер брокера и контролируется непосредственно советником, что позволяет скрыть целевой уровень прибыли от сервера.

Режим усреднения — при движении цены против позиции советник открывает дополнительные ордера с заданным шагом и мультипликатором лота. Позволяет усреднять позицию и выходить в плюс при откате рынка. Добавление ордера дополнительно подтверждается направлением закрытой свечи. TakeProfit и StopLoss в режиме усреднения рассчитываются от общей цены безубытка всей корзины, закрывая всю корзину целиком.


Входные настройки советника

MAIN SETTINGS - основные параметры советника: размер лота, правила открытия сделок и базовые настройки торговли.

PROTECTION SETTINGS - параметры защиты, ограничивающие торговлю по спреду, проскальзыванию и количеству ордеров.

GRIDS SETTINGS - настройки усреднения: шаг между ордерами и увеличение объёма позиций.

NOTIFICATIONS SETTINGS - параметры отправки уведомлений о закрытии сделок.

WORKING TIME SETTINGS - настройка времени, в течение которого советник может открывать сделки.

GRAPHICS SETTINGS - параметры отображения информационной панели и её внешнего вида.

TREND FILTER SETTINGS - настройки фильтрации сделок по направлению тренда.

VOLATILITY INDICATOR SETTINGS - параметры индикатора волатильности, определяющего рыночную активность.

MAIN SIGNAL INDICATOR SETTINGS - настройки основного сигнального индикатора, формирующего точки входа в рынок.


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TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
Dark Algo
Marco Solito
4.67 (70)
Эксперты
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Эксперты
TickSniper для MetaTrader 4 — высокоскоростной тиковый скальпер с автоматической адаптацией параметров Профессиональный полностью автоматический Expert Advisor для тикового скальпинга, который самостоятельно подстраивает рабочие параметры под каждую валютную пару. TickSniper для MetaTrader 4 создан для трейдеров, которым нужен быстрый, интеллектуальный и практически готовый к работе алгоритм без необходимости вручную оптимизировать десятки настроек под каждый инструмент. Советник анализирует те
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
4.75 (4)
Эксперты
ORIX System — торговый робот разработанный специально для валютной пары GBPUSD на таймфрейме M5 . Советник основан на анализе поведения цены и элементов рыночной структуры и не использует стандартные технические индикаторы. Советник не использует мартингейл, торговые сетки, усреднение против рынка, локирование, открытие сделок без стоп-лосса, а также высокочастотную или хаотичную торговлю. Live signals Основные требования и рекомендации Валютная пара: GBPUSD Таймфрейм: M5 Минимальный депозит: о
Golden Mirage mt4
Michela Russo
4.7 (10)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Эксперты
Генерируйте контролируемую прибыль с помощью Grok AI , диверсифицированным по рискам и оптимизированным для золота советником . GoldZILLA AI — это многостратегический алгоритм, определяющий рыночные режимы для динамического выбора из пяти различных стратегий, оптимизируя доходность при минимизации просадки по XAUUSD. [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство пользователя и инструкции по настро
Forex Dominance MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Эксперты
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Forex Market. It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Discounted price   . The price will increase by $50 with every 5 purchases. No Risky Strategies   –   Does not use martingale or grid methods Artificial Intelligence Integration: At the heart of this EA les a sophisticated AI engine capable of recognizing complex patte
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Эксперты
Скачать пробную версию Канал EA Budak Ubat Цена ограничена! Цена увеличится на 10 долларов после каждых 10 покупок! Как это работает Когда EA активен, он будет анализировать график на основе параметра Режим выполнения. Если на графике нет существующих позиций, EA откроет сделку на основе параметра. Если тренд восходящий, он откроет покупку, а если нисходящий - продажу. Также будет установлен ордер на стоп-лосс на определенном расстоянии от цены открытой сделки, если переменная стоп-лосса больш
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
Другие продукты этого автора
AW Recovery EA MT5
AW Trading Software Limited
4.27 (41)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций.   Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депо
AW Scalping Dynamics MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Эксперты
Полностью автоматический продвинутый торговый робот, работающий на основе разворотов тренда.  При необходимости есть возможность использования сеточной стратегии. Встроены 3 типа уведомлений и локирование позиции при достижении максимальной загрузки корзины.  Настройки по умолчанию рекомендованы для EURUSD на таймфрейме M15.  Особенности и преимущества:  Возможность вести одновременную работу в двух направлениях Встроенная возможность работы по времени в несколько этапов Использует виртуальный
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
AW Double Grids MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (10)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT5 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция -> ЗДЕСЬ / Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / МТ4 версия ->  ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухстороннюю тор
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
AW Trend Predictor EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (2)
Эксперты
AW Trend Predictor EA - советник торгующий по сигналам трендового индикатора AW Trend Predictor. Использует индикаторные стратегии TakeProfit и StopLoss. Может использовать мультитаймфреймовую фильтрацию. Имеет фиксированный StopLoss или StopLoss рассчитываемый индикатором. Функционально возможна работа по времени и усреднение. Инструкция и описание советника ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Использует фиксированный StopLoss или динамический StopLoss рассчитываемый индикатором п
AW Breakout Catcher EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Эксперты
Советник торгующий по сигналам индикатора AW Breakout Catcher, работает по стратегии пробоя динамических уровней поддержки и сопротивления. Ордера имеют фиксированный СтопЛосс и ТейкПрофит. Опционально может использовать усреднение. Имеет возможность работы по выбранному промежутку времени и три типа уведомлений. Преимущества: Работает на всех типах торговых инструментах и на любом таймфрейме Имеет функцию работы по времени, ограничение проскальзывания и максимального спреда Простая настройка и
AW Classic MACD EA mt5
AW Trading Software Limited
3.33 (3)
Эксперты
Полностью автоматизированная торговая система. В качестве сигналов используется классический индикатор   MACD , соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений. Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Полностью автоматизированная т
AW Trend Predictor MT5
AW Trading Software Limited
4.76 (55)
Индикаторы
Сочетание тренда и пробоя уровней в одной системе. Продвинутый алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, определяет тренд, точки входа, а также возможные уровни выхода из позиции. Сигналы индикатора записываются в статистический модуль, который позволяет выбирать наиболее подходящие инструменты, показывая эффективность истории сигналов. Индикатор рассчитывает отметки ТейкПрофитов и стоплосса. Руководство пользователя ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ Как торговать с индикатором: Торговля с Tr
AW Shepherd Safety MT5
AW Trading Software Limited
5 (4)
Утилиты
Работа утилиты направлена на открытие новых рыночных ордеров, их сопровождение, вывод убыточных ордеров в прибыль с помощью внутреннего алгоритма обработки убытков, фильтрации тренда и разных видов трейлинг-стопа и тейк-профита. Подходит для любых инструментов и таймфреймов. Алгоритм работает отдельно для покупок и продаж, что позволяет работать в том числе и в две стороны одновременно. В случае, если дополнительно открытые утилитой ордера не уводят в прибыль, предусмотрен StopOut (закрытие всех
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Эксперты
Советник, торгующий на пересечении двух скользящих средних, использует третью скользящую для фильтрации текущего направления тренда. Имеет гибкую но в то же время простую настройку Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Интуитивно простая настройка Подходит для любых типов инструментов и любых таймфреймов Имеет три типа уведомлений  Подключаемая система перекрытия первого ордера последним Возможность автоматического расчета торговых объемов
AW RSI based EA
AW Trading Software Limited
5 (4)
Эксперты
Советник торгует, на возвратах цен из состояния перепроданности или перекупленности,   открывает позиции при поступлении сигналов от осциллятора RSI. Система имеет множество сценариев работы и гибкую настройку. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений   Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ     Преимущества: Простая на
AW Envelopes EA MT5
AW Trading Software Limited
Эксперты
Полностью автоматизированный торговый робот.     Советник работает по стратегии   п робоя динамических уровней поддержки и сопротивления, д ля определения сигналов используется известный индикатор Envelopes .   Помимо этого в советнике реализована возможность усреднения, функция закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота, три типа уведомлений. MT4 версия ->   ЗДЕСЬ  /  Решение проблем ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Можно использова
AW Breakout Catcher EA
AW Trading Software Limited
4.5 (6)
Эксперты
Советник торгующий по сигналам индикатора AW Breakout Catcher, работает по стратегии пробоя динамических уровней поддержки и сопротивления. Ордера имеют фиксированный СтопЛосс и ТейкПрофит. Опционально может использовать усреднение. Имеет возможность работы по выбранному промежутку времени и три типа уведомлений. Преимущества: Работает на всех типах торговых инструментах и на любом таймфрейме Имеет функцию работы по времени, ограничение проскальзывания и максимального спреда Простая настройка и
AW Grids Maker MT5
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Утилиты
AW Grids Maker служит для выстраивания сеток из отложенных ордеров. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс панели. Программа выстраивает сети из STOP и LIMIT-ордеров с необходимым шагом, использует мультипликатор объема позиции. MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем - >   ЗДЕСЬ     Преимущества: Использует отложенные ордера всех типов. Простая и гибкая настройка. Проработанная и многофункциональная панель утилиты. Продуманный информационный модуль Особенности работы
AW Turtles Indicator MT5
AW Trading Software Limited
4.52 (29)
Индикаторы
Индикатор работает по системе Черепах и классически предполагает временной интервал 20 и 55 свеч. На заданном временном интервале отслеживается тренд. Вход осуществляется в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления. Сигнал выхода – пробой цены в обратном направлении тренда того же временного интервала.  Преимущества: Инструменты: Валютные пары, акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты Таймфрейм: Классически D1, также подходит для работы с любыми таймфреймами Время торговли: круглосу
FREE
AW Classic MACD MT5
AW Trading Software Limited
4.7 (33)
Индикаторы
Модифицированный осциллятор MACD. Классический индикатор, соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Имеет мультитаймфреймовую панель, а также 3 типа уведомлений Преимущества: Работает на всех инструментах и таймсериях Трендовый индикатор с осциллятором для входов Мультипериодная панель на всех таймфреймах Подключаемые стрелки при появлении сигналов Три типа уведомлений: push, email, alert MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Наши новости ->  ЗДЕСЬ Как работать: AW
FREE
Trend Predictor EA
AW Trading Software Limited
4.47 (15)
Эксперты
AW Trend Predictor EA - советник торгующий по сигналам трендового индикатора AW Trend Predictor. Использует индикаторные стратегии TakeProfit и StopLoss. Может использовать мультитаймфреймовую фильтрацию. Имеет фиксированный StopLoss или StopLoss рассчитываемый индикатором. Функционально возможна работа по времени и усреднение. Инструкция и описание советника ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Использует фиксированный StopLoss или динамический StopLoss рассчитываемый индикатором п
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Эксперты
Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку. Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тренд
AW Super Trend MT5
AW Trading Software Limited
4.83 (6)
Индикаторы
AW Super Trend - Это один из наиболее популярных классических трендовых индикаторов. Имеет простую настройку, позволяет работать не только по тренду, но и отображает уровень стоплосса, который рассчитывается данным индикатором.  Преимущества: Инструменты:   Валютные пары   , акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты. Таймфрейм:  М15 и выше. Время торговли: Круглосуточно. Показывает направление текущей тенденции. Ведет расчет стоплосса. Может быть использован при работе с трейдингом.  Три ти
FREE
AW Semi Sweet EA MT5
AW Trading Software Limited
Эксперты
Советник ведет торговлю, где сигналом для открытия нового ордера или восстанавливающего ордера является индикаторная стратегия, определяемая пользователем во входных настройках. Возможен выбор индикаторов, их таймфреймов и количества сигналов, достаточного для открытия ордера. Всего доступно 29 торговых индикатора, на основе которых пользователь может сформировать свою торговую идею без использования программирования. МТ4 Версия ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем ->  ЗДЕСЬ Режимы работы советника: Hed
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Эксперты
Полностью автоматизированная торговая система. В качестве сигналов используется классический индикатор   MACD , соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений. Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Полностью автоматизированная то
AW Smart Grids MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Эксперты
Автоматический торговый советник для реализации возвратных стратегий после импульсных движений рынка. AW Smart Grids предназначен для автоматизации торговли ситуаций, в которых цена значительно отклоняется от среднего значения и после завершения импульса формирует возвратное движение. Советник не работает «по движению» и не пытается входить в рынок в момент высокой активности — торговые решения принимаются после оценки ослабления импульса и формирования условий для возврата. В основе логики лежи
AW Turtles Indicator
AW Trading Software Limited
4.62 (13)
Индикаторы
Индикатор работает по системе Черепах и классически предполагает временной интервал 20 и 55 свеч. На заданном временном интервале отслеживается тренд. Вход осуществляется в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления. Сигнал выхода – пробой цены в обратном направлении тренда того же временного интервала.  Преимущества: Инструменты: Валютные пары, акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты Таймфрейм: Классически D1, также подходит для работы с любыми таймфреймами Время торговли: круглосу
FREE
AW Super Trend
AW Trading Software Limited
3.67 (3)
Индикаторы
AW Super Trend - Это один из наиболее популярных классических трендовых индикаторов. Имеет простую настройку, позволяет работать не только по тренду, но и отображает уровень стоплосса, который рассчитывается данным индикатором.  Преимущества: Инструменты:   Валютные пары   , акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты. Таймфрейм:  М15 и выше. Время торговли: Круглосуточно. Показывает направление текущей тенденции. Ведет расчет стоплосса. Может быть использован при работе с трейдингом.  Три
FREE
AW Classic MACD
AW Trading Software Limited
4.8 (5)
Индикаторы
Модифицированный осциллятор MACD. Классический индикатор, соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Имеет мультитаймфреймовую панель, а также 3 типа уведомлений Преимущества: Работает на всех инструментах и таймсериях Трендовый индикатор с осциллятором для входов Мультипериодная панель на всех таймфреймах Подключаемые стрелки при появлении сигналов Три типа уведомлений: push, email, alert MT5 версия ->  ЗДЕСЬ  /   Наши новости ->  ЗДЕСЬ Как работать:
FREE
AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
Эксперты
Советник, торгующий на пересечении двух скользящих средних, использует третью скользящую для фильтрации текущего направления тренда. Имеет гибкую но в то же время простую настройку Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  /  MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Интуитивно простая настройка Подходит для любых типов инструментов и любых таймфреймов Имеет три типа уведомлений  Подключаемая система перекрытия первого ордера последним Возможность автоматического расчета торговых объемов
AW RSI based EA MT5
AW Trading Software Limited
4 (1)
Эксперты
Советник торгует, на возвратах цен из состояния перепроданности или перекупленности,   открывает позиции при поступлении сигналов от осциллятора RSI. Система имеет множество сценариев работы и гибкую настройку. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Инструкция ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Простая настройка
AW Grids Maker
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Утилиты
A W Grids Maker  служит для выстраивания сеток из отложенных ордеров. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс панели. Программа выстраивает сети из STOP и LIMIT-ордеров с необходимым шагом, использует мультипликатор объема позиции. MT5 версия ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  Преимущества: Использует отложенные ордера всех типов. Простая и гибкая настройка. Проработанная и многофункциональная панель утилиты. Продуманный информационный модуль Особенности работы:
AW Close By Total Profit MT5
AW Trading Software Limited
3 (2)
Утилиты
Это утилита для закрытия ордеров или корзин ордеров по общему профиту или убытку. Может работать мультивалютно, может работать с ордерами открытыми вручную. Имеет дополнительный трейлинг прибыли. Возможности: Закрытие ордера по текущему символу или по всем символам Закрытие отдельных ордеров или целых корзин ордеров Остановка работы утилиты в один клик Функция трейлинга по общей прибыли Установка TP и SL в деньгах, в пунктах или в процентах от депозита  Закрытие всех BUY или SELL ордеров или зак
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