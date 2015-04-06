AW Midnight Scalper EA
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AW Trading Software Limited______________ AW Trading Software ______________
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- Версия: 1.0
- Активации: 15
AW Midnight Scalper EA - Профессиональный ночной скальпер с двойной системой фильтрации, трендовым подтверждением сигналов, поддерживает вариант усреднения позиций.
AW Midnight Scalper — полностью автоматический торговый советник для ночной скальпирующей торговли, разработанный для торговли в наиболее спокойные часы рынка во время азиатской сессии. Советник сочетает фильтрацию волатильности, поиск зон перекупленности и перепроданности, а также дополнительную фильтрацию по направлению тренда. Для анализа используются встроенный индикатор волатильности (на базе двух периодов), основной сигнальный осциллятор и трендовый фильтр на базе индикатора AW Trend Predictor. Это позволяет отсеять случайные движения и так советник откроет сделки только, когда совпадет волатильность, зона входа и направление тренда.
Ключевые особенности:
• Торговля исключительно в ночное время азиатской сессии — минимальная волатильность рынка
• Два авторских встроенных фильтра волатильности с отдельной регулировкой;
• Трендовый фильтр AW Trend Predictor с выбором таймфрейма;
• Виртуальный уровень TakeProfit;
• Виртуальный StopLoss (по цене безубытка);
• Режим усреднения с настраиваемым шагом и мультипликатором;
• Лимиты по максимальному спреду и проскальзыванию;
• Фильтрация для ограничения одного ордера на бар;
• Гибкая настройка рабочего времени по времени брокера;
• Информационная панель на графике с настройкой цвета и шрифта;
• Ограничение по суммарному объёму и числу позиций;
• Автоматический расчет лота в зависимости от объема депозита.
Принцип работы
Советник анализирует рынок в три этапа:
Шаг 1 — Volatility Indicator определяет текущую активность рынка на основе двух периодов (основного и дополнительного). Торговля разрешается только тогда, когда текущая волатильность находится внутри коридора между нижней (Lower border) и верхней (Upper border) границами. Слишком слабый или, наоборот, слишком резкий рывок рынка блокирует открытие — это защищает от торговли в неподходящих условиях. На панели это состояние отображается как In channel.
Шаг 2 — Main Signal Indicator подтверждает сигнал, анализируя уровни перекупленности и перепроданности через динамические уровни поддержки и сопротивления. Индикатор сравнивает величины роста и падения рынка. Выход из зоны перепроданности даёт сигнал на покупку (Buy), выход из зоны перекупленности — на продажу (Sell).
Шаг 3 — Трендовый фильтр на базе AW Trend Predictor дополнительно проверяет направление тренда перед открытием первого ордера и разрешает вход только в направлении текущего тренда. Фильтр может работать на таймфрейме выше текущего, это повышает точность и даёт гибкость в настройке.
Два режима торговли:
Режим скальпинга — советник открывает одиночные сделки с виртуальным TakeProfit. TakeProfit не передаётся на сервер брокера и контролируется непосредственно советником, что позволяет скрыть целевой уровень прибыли от сервера.
Режим усреднения — при движении цены против позиции советник открывает дополнительные ордера с заданным шагом и мультипликатором лота. Позволяет усреднять позицию и выходить в плюс при откате рынка. Добавление ордера дополнительно подтверждается направлением закрытой свечи. TakeProfit и StopLoss в режиме усреднения рассчитываются от общей цены безубытка всей корзины, закрывая всю корзину целиком.
Входные настройки советника
MAIN SETTINGS - основные параметры советника: размер лота, правила открытия сделок и базовые настройки торговли.
PROTECTION SETTINGS - параметры защиты, ограничивающие торговлю по спреду, проскальзыванию и количеству ордеров.
GRIDS SETTINGS - настройки усреднения: шаг между ордерами и увеличение объёма позиций.
NOTIFICATIONS SETTINGS - параметры отправки уведомлений о закрытии сделок.
WORKING TIME SETTINGS - настройка времени, в течение которого советник может открывать сделки.
GRAPHICS SETTINGS - параметры отображения информационной панели и её внешнего вида.
TREND FILTER SETTINGS - настройки фильтрации сделок по направлению тренда.
VOLATILITY INDICATOR SETTINGS - параметры индикатора волатильности, определяющего рыночную активность.
MAIN SIGNAL INDICATOR SETTINGS - настройки основного сигнального индикатора, формирующего точки входа в рынок.