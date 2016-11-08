Уменьшаем просадки до минимума! Есть идеи? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне понравился тезис....Если вылетел по стопу, значит ТС не работоспособна....Согласен!
А если вылет по стоп-ауту, значит ТС работоспособна, но немного не повезло)
)))))))))))
Зависит от системы.
Если вообще не торговать, то просадки нулевые.
А если вылет по стоп-ауту, значит ТС работоспособна, но немного не повезло)
Почитал - ветку - и пришла еще одна мысль. Величина просадки зависит "о количества железа в яйцах" , чем меньше железа тем меньше просадка
Так Я везде об этом и пишу, чтоб была прибыль, нужны "стальные я.ца", девушкам проще, они практически всегда соблюдают правила. Это скорее связано с инстинктом самосохранения, хранительницы домашнего очага и уюта, материнские чувства, всё это в связке и не позволяет допустить слива и остаться у "разбитого корыта".
Мужики наоборот, считают что они всегда правы, часто идут на риск, многие довольствуются малым но новым, неспособны принимать поражение.
Так Я везде об этом и пишу, чтоб была прибыль, нужны "стальные я.ца", девушкам проще, они практически всегда соблюдают правила. Это скорее связано с инстинктом самосохранения, хранительницы домашнего очага и уюта, материнские чувства, всё это в связке и не позволяет допустить слива и остаться у "разбитого корыта".
Мужики наоборот, считают что они всегда правы, часто идут на риск, многие довольствуются малым но новым, неспособны принимать поражение.
Мысль интересная)))) И учитывая глобальность проблемы, я про железные яйца и соблюдение правил.....всегда), эта тема претендует на отдельную ветку в форуме.... )))
Потому критерий - ( "Количество железа в яйцах" ) - пожалуй не подходит для всех видов HOMO.
Для девушек-женщин данный критерий исключается , но дополняется силой материнских эмоций , инстинктом самосохранения, степенью уюта, и объемом накопленных ценностей в домашнем очаге.
Пожалуй девушки -женщины, а еще и военные люди , больше подвержены дисциплине , у них в трейдинге лучше получается.
Просадка должна быть соизмерима ожидаемой прибыли. Без просадки - нет и прибыли.
Совершенно верно!
Если есть алгоритм с закрытием сделок только в плюс (без стопов), который торгует с прибылью Р и просадкой D,
то увеличив например лотность в N раз, получаем в N раз большую прибыль (упрощенно).
Естественно выбранное N не должно приводить к маржинколу, но должно быть максимально возможным.
То есть максимальная прибыль будет достигнута при просадке почти соответствующей маржинколу.
При торговле со стопами зависимость становится нелинейной (колоколообразной).
Оптимальное значение лотности лежит на вершине колокола.
У Винса это описывается как расчет "оптимального f".
Совершенно верно!
Если есть алгоритм с закрытием сделок только в плюс (без стопов), который торгует с прибылью Р и просадкой D,
то увеличив например лотность в N раз, получаем в N раз большую прибыль (упрощенно).
Естественно выбранное N не должно приводить к маржинколу, но должно быть максимально возможным.
То есть максимальная прибыль будет достигнута при просадке почти соответствующей маржинколу.
При торговли со стопами зависимость становится нелинейной (колоколообразной).
Оптимальное значение лотности лежит на вершине колокола.
У Винса это описывается как расчет "оптимального f".
Юрий, добрый день! А Вы сами какие стратегии предпочитаете? С лосями или без?
Без стопов (на ограничение убытка),
торговля в краткосрочном канале с усреднением,
учёт волатильности новостей,
хеджирование внутри инструмента (BUY-SELL) и между инструментами.
Тиковый анализ.
Траление прибыли с динамическими параметрами.
Адаптивная настройка параметров - основной драйвер: ширина канала.
Ну и ещё несколько полезных мелочей...
Без стопов (на ограничение убытка),
торговля в краткосрочном канале с усреднением,
учёт волатильности новостей,
хеджирование внутри инструмента (BUY-SELL) и между инструментами.
Тиковый анализ.
Траление прибыли с динамическими параметрами.
Адаптивная настройка параметров - основной драйвер: ширина канала.
Ну и ещё несколько полезных мелочей...
Юрий - а вот в такой ситуации - стоп аут ? и потеря депозита ?
Смотрите тут сильное движение , видно же количество пунктов - круто не правда ли ?
- при таком движении брокер просто не только не дает закрывать ордер он даже стопы тейки поправить не дает - т е вы просто на протяжении всего движения блокированы!