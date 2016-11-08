Уменьшаем просадки до минимума! Есть идеи? - страница 6

Dmitriy Ermolaev:
Мне понравился тезис....Если вылетел по стопу, значит ТС не работоспособна....Согласен!
А если вылет по стоп-ауту, значит ТС  работоспособна, но немного не повезло)
 
Vitaly Muzichenko:
)))))))))))

 
Yury Reshetov:

Зависит от системы.

Yury Reshetov:
Если вообще не торговать, то просадки нулевые.

Vitaly Muzichenko:
 Почитал - ветку - и пришла еще одна мысль.  Величина просадки зависит "о количества железа в яйцах" , чем меньше железа тем меньше просадка
 
Yuriy Zaytsev:

Так Я везде об этом и пишу, чтоб была прибыль, нужны "стальные я.ца", девушкам проще, они практически всегда соблюдают правила. Это скорее связано с инстинктом самосохранения, хранительницы домашнего очага и уюта, материнские чувства, всё это в связке и не позволяет допустить слива и остаться у "разбитого корыта".

Мужики наоборот, считают что они всегда правы, часто идут на риск, многие довольствуются малым но новым, неспособны принимать поражение.

 
Мысль интересная))))  И учитывая  глобальность проблемы, я про железные яйца и соблюдение правил.....всегда), эта тема претендует на отдельную ветку  в форуме.... ))) 
 
Vitaly Muzichenko:

Dmitriy Ermolaev:
Мысль интересная))))  И учитывая  глобальность проблемы, я про железные яйца и соблюдение правил.....всегда), эта тема претендует на отдельную ветку  в форуме.... ))) 
 Да , мир очень разнообразен!    Точно ,  ведь  есть и девушки - женщины,  как то упустил из вида.
Потому критерий     -  (  "Количество железа в яйцах" )  - пожалуй не  подходит для всех видов HOMO.
Для девушек-женщин  данный критерий исключается , но дополняется  силой материнских эмоций ,  инстинктом самосохранения, степенью уюта, и объемом накопленных ценностей в  домашнем  очаге.
Пожалуй девушки -женщины,  а еще и военные люди ,  больше подвержены дисциплине , у них в трейдинге  лучше получается.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Просадка должна быть соизмерима ожидаемой прибыли. Без просадки - нет и прибыли.

Совершенно верно!
Если есть алгоритм с закрытием сделок только в плюс (без стопов), который торгует с прибылью Р и просадкой D,
то увеличив например лотность в N раз, получаем в N раз большую прибыль (упрощенно).
Естественно выбранное N не должно приводить к маржинколу, но должно быть максимально возможным.
То есть максимальная прибыль будет достигнута при просадке почти соответствующей маржинколу.
При торговле со стопами зависимость становится нелинейной (колоколообразной).
Оптимальное значение лотности лежит на вершине колокола.
У Винса это описывается как расчет "оптимального f".

 
Yury Kirillov:

Юрий, добрый день!  А Вы сами какие стратегии  предпочитаете?   С лосями или без?
 
Dmitriy Ermolaev:
Без стопов (на ограничение убытка),
торговля в краткосрочном канале с усреднением,
учёт волатильности новостей,
хеджирование внутри инструмента (BUY-SELL) и между инструментами.
Тиковый анализ.
Траление прибыли с динамическими параметрами.
Адаптивная настройка параметров - основной драйвер: ширина канала. 

Ну и ещё несколько полезных мелочей... 

 
Yury Kirillov:

Юрий - а вот в такой ситуации  - стоп аут ? и потеря депозита ? 

  Смотрите тут  сильное движение  , видно же количество пунктов - круто не правда ли ?

- при таком движении брокер просто не только не дает закрывать ордер   он  даже стопы  тейки поправить  не дает - т е вы просто на протяжении всего движения блокированы!



