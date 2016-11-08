Уменьшаем просадки до минимума! Есть идеи? - страница 2
Как уменьшить просадку? Хочется новых идей)
Что б правильно мыслить в данном направлении, нужно понимать о какой просадке идет речь - по средствам или по балансу?
Общие мысли на этот счет:
1. Проверить систему на потенциально упущенную прибыль
2. Если проверка подтвердила обстоятельство п.1, то:
2.1 Улучшить алгоритм трала
2.2 Переводить в безубыток
2.3 Увеличить количество условий для закрытия позиции в прибыльной зоне
3. Если проверка не подтвердила обстоятельство п.1, и после входа в рынок позиция не имеет прибыли до закрытия, то:
3.1 Поработать с сигналом на вход в рынок
3.2 Проанализировать ситуации при которых нет потенциальной прибыли, найти закономерность и применить по ней фильтр
3.3 Проработать условия для закрытия позиции в убыток
А как и где вы эту просадку считаете ?
Имеется ввиду текущая просадка т.к. лосей практически не ставлю, а изредка докупаю актив
Это просадка без закрытия убыточных позиций......считается автоматически после регистрации сигнала.
Вот тут мониторил один ПАММ, вроде как ничего шёл в течении года, стопы не использовал, пересиживая просадку торговал дальше, иногда даже доливал по движению. Потом в один момент с фунтом случился казус, позиции были по некоторым фунтам
Целый год шла прибыль, счёт шёл в рост, хоть и стрёмно, но рос:
И это благо, что у управа хватило смелости закрыть убытки вовремя, а не ждать сказочные откаты, и тем временем продолжать брать мизерные профиты, в надежде вывести счёт в безубыток.
Он у себя в блоге пишет: "Обрушение фунта сильно ударило по счету. Ближайшее время будет посвящено восстановлению"
Сейчас на счету та-же ситуация, то есть управ не научился ничему
Теперь вопрос на вопрос: Как можно уменьшить просадки, если сидеть и намеренно наращивать убытки?
Если пошла цена не туда, то это всё, нужно крыть позиции, пока убыток крошечный, а не ждать пока счёт опуститься к первоначальному ... в худшем - к стоп-ауту.
Результат торговли за год:
Тут можно видеть, что стопы - ЗЛО в глазах управляющего, но понести единоразовый убыток в размере заработка за пол-года, это - НОРМАЛЬНО!
В общем всё, что касается минимизации убытков, это вовремя закрытый мелкий убыток, пока он не перерос в супер-убыток на пол-счёта.
Еще надо не торговать на парах по которым имеется большая просадка
Оставить себе 3-4 лучших и вперед, когда начинал, торговал на 28 парах и Вы можете себе представить какие были просадки, через лет 5 оставил 3 пары, и просадок больше 2 процентов не наблюдаю.
Это просадка без закрытия убыточных позиций......считается автоматически после регистрации сигнала.