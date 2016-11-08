Уменьшаем просадки до минимума! Есть идеи? - страница 2

Dmitriy Ermolaev:
Как уменьшить просадку?   Хочется новых идей)

Что б правильно мыслить в данном направлении, нужно понимать о какой просадке идет речь - по средствам или по балансу? 

 Общие мысли на этот счет:

1. Проверить систему на потенциально упущенную прибыль

2. Если проверка подтвердила обстоятельство п.1, то:

2.1 Улучшить алгоритм трала

2.2 Переводить в безубыток

2.3 Увеличить количество условий для закрытия позиции в прибыльной зоне

3. Если проверка не подтвердила обстоятельство п.1, и после входа в рынок позиция не имеет прибыли до закрытия, то:

3.1 Поработать с сигналом на вход в рынок

3.2 Проанализировать ситуации при которых нет потенциальной прибыли, найти закономерность и применить по ней фильтр

3.3 Проработать условия для закрытия позиции в убыток 

 
-Aleks-:

Имеется ввиду текущая просадка т.к.  лосей практически не ставлю, а изредка докупаю актив
А как и где вы эту просадку считаете ?
 
Itum:
А как и где вы эту просадку считаете ?
Это просадка без закрытия убыточных позиций......считается автоматически после регистрации сигнала.
 
Dmitriy Ermolaev:
Имеется ввиду текущая просадка т.к.  лосей практически не ставлю, а изредка докупаю актив
Тогда советы выше мной даны именно под эту ситуацию.
 
Dmitriy Ermolaev:
Это просадка без закрытия убыточных позиций......считается автоматически после регистрации сигнала.

Вот тут мониторил один ПАММ, вроде как ничего шёл в течении года, стопы не использовал, пересиживая просадку торговал дальше, иногда даже доливал по движению. Потом в один момент с фунтом случился казус, позиции были по некоторым фунтам

 

 

Целый год шла прибыль, счёт шёл в рост, хоть и стрёмно, но рос:

  

И это благо, что у управа хватило смелости закрыть убытки вовремя, а не ждать сказочные откаты, и тем временем продолжать брать мизерные профиты, в надежде вывести счёт в безубыток.

Он у себя в блоге пишет: "Обрушение фунта сильно ударило по счету. Ближайшее время будет посвящено восстановлению"

Сейчас на счету та-же ситуация, то есть управ не научился ничему

 

 

Теперь вопрос на вопрос: Как можно уменьшить просадки, если сидеть и намеренно наращивать убытки?

Если пошла цена не туда, то это всё, нужно крыть позиции, пока убыток крошечный, а не ждать пока счёт опуститься к первоначальному ... в худшем - к стоп-ауту.

 

Результат торговли за год:

Тут можно видеть, что стопы - ЗЛО в глазах управляющего, но понести единоразовый убыток в размере заработка за пол-года, это - НОРМАЛЬНО!

 

В общем всё, что касается минимизации убытков, это вовремя закрытый мелкий убыток, пока он не перерос в супер-убыток на пол-счёта.

 

Еще надо не торговать на парах по которым имеется большая просадка

Оставить себе 3-4 лучших и вперед, когда начинал, торговал на 28 парах и Вы можете себе представить какие были просадки, через лет 5 оставил 3 пары, и просадок больше 2 процентов не наблюдаю. 

 
И еще забыл, не торговать Британский фунт, сумашедшая пара, только для быстрого заработка (это редко) или для слива депо.
Dmitriy Ermolaev:
Это просадка без закрытия убыточных позиций......считается автоматически после регистрации сигнала.
аааа а я думал вы сами вычисляете просадку !) А есть ли кто-то кто знает как это можно сделать программно ?
