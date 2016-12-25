За последний год из скольких социальных сетей Вы удалились? - страница 5

Yuriy Zaytsev:

пункта не хватает

удалился из всех


на это уходит масса времени

Приходишь домой - туда сюда,  включил комп - ну или прямо со смартфона

и как бы надо зайти в фейсбук - или инстограмму, почитать твитер  , ответить на все вопросы, отписаться , подписаться, отлакайкать всякую хрень

затем в одноклассники ,  а там - поиграть в дерево жизни или еще в какую то хрень

почитать очередную  ленту - ответить на какие то вопросы  - закомых и незнакомых

посмотреть новости - что то еще, в общем убить на все эти социальные сети не меньше часа дорогого вечернего времени


Виртуальная цифровая жизнь  :-) , а дома ждут дети -

опс - нее они уже давно не ждут  - они тоже уже живут  в "цифровом образе"

Вот, вот. А ещё смартфон нужен не просто "балалайка", а с достаточной оперативкой, чтобы все эти мессенджеры-шмессенджеры смогли запускаться и работать. В итоге смартфон может сравниться по цене с рабочим ноутбуком :) .
 
Vladimir Karputov:
это заговор! 
Ну вы спекулянты и даЁте........... ))) стране угля))) зачем же удалять, когда продать можно ,   Вот например ценник  аккаунта Vk

 

 Не имей 100 рублей, а имей 100 покупателей. Незваный клиент лучше татарина. Красиво продавать не запретишь.

 
Меня нигде нет,хотя, с точки зрения профессионального общения думаю надо завести пару аккаунтов.  Как считаете?
 
Dmitriy Ermolaev:
А здесь профи совсем не видно, да ? Они все по соц сетям расползлись -:)
 

Использование соцсетей абсолютно не мешает если человек не становится зависимым от них. Не прожигает время тупо листая новости и ставя лайки или огород там вспахивая))

Если соцсеть используется для общения (как мессенджер) или для работы с клиентской базой например, то я не вижу в этом ничего плохого. 

 
Alexandr Saprykin:

Использование соцсетей абсолютно не мешает если человек не становится зависимым от них. Не прожигает время тупо листая новости и ставя лайки или огород там вспахивая))

100% поддерживаю. Это можно сравнить с торговлей, когда один чётко придерживается торгового плана, а второй лезет постоянно в рынок без причин под предлогом: "зато постоянно в рынке"

Если нет самоконтроля, то проблему нужно искать в себе, а не в окружающих, а тем более в каких-то ресурсах.

 
Dmitry Fedoseev:
а также ниоткуда не удалялся....
 
Vitaly Muzichenko:

100% поддерживаю. Это можно сравнить с торговлей, когда один чётко придерживается торгового плана, а второй лезет постоянно в рынок без причин под предлогом: "зато постоянно в рынке"

По теме самоконтроля в пору здесь провести опрос из скольких онлайн игр за этот год вы удалились. И будет видно сколько игрозависимых среди трейдеров)))
 
Vladimir Karputov:
VK оставлю до Нового Года - сразу после Нового Года и там уйду. Не нужно всё это, чуждо оно мне.
Сегодня Новый Год :) . 
