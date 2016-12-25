За последний год из скольких социальных сетей Вы удалились? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пункта не хватает
удалился из всех
на это уходит масса времени
Приходишь домой - туда сюда, включил комп - ну или прямо со смартфона
и как бы надо зайти в фейсбук - или инстограмму, почитать твитер , ответить на все вопросы, отписаться , подписаться, отлакайкать всякую хрень
затем в одноклассники , а там - поиграть в дерево жизни или еще в какую то хрень
почитать очередную ленту - ответить на какие то вопросы - закомых и незнакомых
посмотреть новости - что то еще, в общем убить на все эти социальные сети не меньше часа дорогого вечернего времени
Виртуальная цифровая жизнь :-) , а дома ждут дети -
опс - нее они уже давно не ждут - они тоже уже живут в "цифровом образе"
Вот, вот. А ещё смартфон нужен не просто "балалайка", а с достаточной оперативкой, чтобы все эти мессенджеры-шмессенджеры смогли запускаться и работать. В итоге смартфон может сравниться по цене с рабочим ноутбуком :) .
Ну вы спекулянты и даЁте........... ))) стране угля))) зачем же удалять, когда продать можно , Вот например ценник аккаунта Vk
Не имей 100 рублей, а имей 100 покупателей. Незваный клиент лучше татарина. Красиво продавать не запретишь.
Меня нигде нет,хотя, с точки зрения профессионального общения думаю надо завести пару аккаунтов. Как считаете?
Использование соцсетей абсолютно не мешает если человек не становится зависимым от них. Не прожигает время тупо листая новости и ставя лайки или огород там вспахивая))
Если соцсеть используется для общения (как мессенджер) или для работы с клиентской базой например, то я не вижу в этом ничего плохого.
Использование соцсетей абсолютно не мешает если человек не становится зависимым от них. Не прожигает время тупо листая новости и ставя лайки или огород там вспахивая))
Если соцсеть используется для общения (как мессенджер) или для работы с клиентской базой например, то я не вижу в этом ничего плохого.
100% поддерживаю. Это можно сравнить с торговлей, когда один чётко придерживается торгового плана, а второй лезет постоянно в рынок без причин под предлогом: "зато постоянно в рынке"
Если нет самоконтроля, то проблему нужно искать в себе, а не в окружающих, а тем более в каких-то ресурсах.
Не хватает пункта - никогда туда не приходил.
100% поддерживаю. Это можно сравнить с торговлей, когда один чётко придерживается торгового плана, а второй лезет постоянно в рынок без причин под предлогом: "зато постоянно в рынке"
Если нет самоконтроля, то проблему нужно искать в себе, а не в окружающих, а тем более в каких-то ресурсах.
VK оставлю до Нового Года - сразу после Нового Года и там уйду. Не нужно всё это, чуждо оно мне.