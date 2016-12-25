За последний год из скольких социальных сетей Вы удалились? - страница 2
Профиль скинуть ? я не стесняюсь )))
А на что там смотреть? На тупые картинки (ибо юмор теперь не пишется простым текстом, юмор теперь пишется в виде картинки) и на кошек? Все нужные ресурсы оформлены или в платную/бесплатную подписку или просто в виде списка URL.
Я наверно крайне асоциальный элемент, иду в обратную сторону от движения всего общества, но фишки фэйсбука вообще не просек. Первой впечатление от фб было *?(:*?%**?:?* (непередаваемый народный фольклор). Нет же - самая популярная в мире социальная сеть. В общем мне с миром не по пути.
Ну смотрите, у мне пока что так. Там есть что делать и есть чем поделиться и весело и по интересам.
Иногда бывает полезно забыть телефон и уехать куда-нибудь на сутки-двое. Непередаваемые ощущения. Первые 12 часов ломка, потом привыкаешь :) .
не много голосов..
выбрал последнее, т.к.:
не был.. нет.. не состоял..категорически жалко время на эти соцсети..
