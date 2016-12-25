За последний год из скольких социальных сетей Вы удалились? - страница 2

Я наверно крайне асоциальный элемент, иду в обратную сторону от движения всего общества, но фишки фэйсбука вообще не просек. Первой впечатление от фб было *?(:*?%**?:?* (непередаваемый народный фольклор). Нет же - самая популярная в мире социальная сеть. В общем мне с миром не по пути. 
 
Vladimir Zubov:
Профиль скинуть ? я не стесняюсь )))
Не нужно.
[Удален]  
Vladimir Karputov:
А на что там смотреть? На тупые картинки (ибо юмор теперь не пишется простым текстом, юмор теперь пишется в виде картинки) и на кошек? Все нужные ресурсы оформлены или в платную/бесплатную подписку или просто в виде списка URL.
Значит у вас соц сеть не для соц сети, у меня было иначе.
 
Dmitry Fedoseev:
Иногда бывает полезно забыть телефон и уехать куда-нибудь на сутки-двое. Непередаваемые ощущения. Первые 12 часов ломка, потом привыкаешь :) . 
[Удален]  

Ну смотрите, у мне пока что так. Там есть что делать и есть чем поделиться и весело и по интересам.

 

[Удален]  
Vladimir Karputov:
Я в таких случаях ездил сам, в незнакомые места. Круто и не дорого.
[Удален]  
Владимир, когда меня брала зелёная тоска я ехал в Крым по незнакомым местам, что вам мешает ?
 

не много голосов..

выбрал последнее, т.к.:

не был.. нет.. не состоял..

категорически жалко время на эти соцсети..
[Удален]  
Yury Antipov:

Каждому своё, если без фататизма то оно не мешает, просто обмен информацией которую сам и хочешь выложить.
 
забыли пункт -не из одной
