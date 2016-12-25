За последний год из скольких социальных сетей Вы удалились? - страница 4

Новый комментарий
 
ingensi:
Поэтому наш Владимир Н. Карпутов и удалился. В ok и fb не получалось отслеживать и добавлять удалять-

возможно )

тут у всех один интерес - заработать, а там у всех интересы разные и видимо с этим он не захотел считаться )

тут ему дали возможность управлять(контролировать), а там нужно уметь это делать без реальных кнопок, нажимая на кнопки эмоций и чувств.

 
Ну и чего вы опять к Барабашкину цепляетесь ,завидуете что ли - никак не вкурю 
 
Где вариает - не из одной?
 

Не уходил ни с одной соцсети. Не уходил от того, что в них не сижу, каждое утро постоянно просматриваю ленту, подписан на нормальные группы, хлам в ленту не идёт, а только то, что выбрано мною.

Жить и не знать что твориться вокруг, как-то нехорошо, а листать новостные сайты - неудобно, а соцсети это делают за тебя - остаётся только читать. Трачу максимум 15 минут с утра. Ну как-то так.

 
Alexander Bereznyak:
забыли пункт -не из одной
Yury Kirillov:
Где вариант - не из одной?

 

почему нет пункта "не пользуюсь этими сетями"

 
transcendreamer:

почему нет пункта "не пользуюсь этими сетями"

Не думал, что такие люди есть. Оказалось, ошибся - как минимум таких уже пятеро.
 
Vladimir Karputov:
Не думал, что такие люди есть. Оказалось, ошибся - как минимум таких уже пятеро.

Таких четверть наверное из всех форумчан, и я в том числе. Это судя по текущему результату и двум отсутствующим пунктам: "не из одной" и "не пользуюсь соцсетями". И если при этом не считать mql5.com соцсетью ))


 
Не могу удалитьсяя ни из одной соцсети по простой причине: в ок - есть пара человек с которыми надо общаться, и с которыми нет других средств связи, в фб тоже самое.. Хотя из этих двух сетей при отсутствии этих причин давно и с удовольствием удалился бы.
 

пункта не хватает

удалился из всех


на это уходит масса времени

Приходишь домой - туда сюда,  включил комп - ну или прямо со смартфона

и как бы надо зайти в фейсбук - или инстограмму, почитать твитер  , ответить на все вопросы, отписаться , подписаться, отлакайкать всякую хрень

затем в одноклассники ,  а там - поиграть в дерево жизни или еще в какую то хрень

почитать очередную  ленту - ответить на какие то вопросы  - закомых и незнакомых

посмотреть новости - что то еще, в общем убить на все эти социальные сети не меньше часа дорогого вечернего времени


Виртуальная цифровая жизнь  :-) , а дома ждут дети -

опс - нее они уже давно не ждут  - они тоже уже живут  в "цифровом образе"




1234567
Новый комментарий