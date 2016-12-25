За последний год из скольких социальных сетей Вы удалились? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поэтому наш Владимир Н. Карпутов и удалился. В ok и fb не получалось отслеживать и добавлять удалять-
возможно )
тут у всех один интерес - заработать, а там у всех интересы разные и видимо с этим он не захотел считаться )
тут ему дали возможность управлять(контролировать), а там нужно уметь это делать без реальных кнопок, нажимая на кнопки эмоций и чувств.
Не уходил ни с одной соцсети. Не уходил от того, что в них не сижу, каждое утро постоянно просматриваю ленту, подписан на нормальные группы, хлам в ленту не идёт, а только то, что выбрано мною.
Жить и не знать что твориться вокруг, как-то нехорошо, а листать новостные сайты - неудобно, а соцсети это делают за тебя - остаётся только читать. Трачу максимум 15 минут с утра. Ну как-то так.
забыли пункт -не из одной
Где вариант - не из одной?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
За последний год из скольких социальных сетей Вы удалились?
Vladimir Karputov, 2016.11.03 20:28Менять поздно - кто то уже проголосовал. Выберите, пожалуйста, последний пункт.
почему нет пункта "не пользуюсь этими сетями"
почему нет пункта "не пользуюсь этими сетями"
Не думал, что такие люди есть. Оказалось, ошибся - как минимум таких уже пятеро.
Таких четверть наверное из всех форумчан, и я в том числе. Это судя по текущему результату и двум отсутствующим пунктам: "не из одной" и "не пользуюсь соцсетями". И если при этом не считать mql5.com соцсетью ))
пункта не хватает
удалился из всех
на это уходит масса времени
Приходишь домой - туда сюда, включил комп - ну или прямо со смартфона
и как бы надо зайти в фейсбук - или инстограмму, почитать твитер , ответить на все вопросы, отписаться , подписаться, отлакайкать всякую хрень
затем в одноклассники , а там - поиграть в дерево жизни или еще в какую то хрень
почитать очередную ленту - ответить на какие то вопросы - закомых и незнакомых
посмотреть новости - что то еще, в общем убить на все эти социальные сети не меньше часа дорогого вечернего времени
Виртуальная цифровая жизнь :-) , а дома ждут дети -
опс - нее они уже давно не ждут - они тоже уже живут в "цифровом образе"