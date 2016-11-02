Идея нового продукта - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это первая реакция. И если подумать - то в корне ошибочная :) . Ведь если советник прибыльный - то какая разница сколько открывать реальных счетов? В конце концов сам же продавец будет ставить на эти реальные счета свой продукт и этот продукт будет приносить прибыль.
Продавцу прибыльного советника гораздо проще не продавать советник и для каждого покупателя еще и "секретные" параметры индивидуально подбирать (да еще и с подтверждением на реальном счете), а открыть сигнал и спокойно следить за ним и параметрами советника. И можно несколько сигналов у нескольких популярных брокеров (ДЦ) с одним таким советником.В общем, сомнительная идея, как ни крути. Какой-то непонятный гибрид маркета и сигналов получается.
Следующий шаг будет, давайте во фрилансе сделайте мне за 10 кредитов 100% прибыльного робота и протестируйте его на реале за свой счет ?
Так =)
Так =)
Зачастую покупатель не читает описание к продукту, особенно рекомендации.
Был опыт: есть эксперт, который настроенный, но все настройки выведены в внешние переменные. Каждый раз спрашивают - что где менять в настройках :-) ? зачем? она настроен, - говорю я.
Потом надоело - сделал того же эксперта только без настроек - выбор лота и степень загрузки сигналами. Начали появляться запросы - а можно вывести в настройки такие опции, а добавьте то, а добавьте это.
Итог: второй эксперт без настроек, плавно перешел в робота с настройками.
Не давать людям внешние переменные - они сойдут с ума.
а чтоб советник скачивал индивидуальный сет файл - идея интересная. Но опять же. Тысячи брокеров, тысячи счетов.
Покупатели думают, что продавец тестирует на реалах этих тысячи брокеров ................. ... ... каждый раз одни и те же вопросы.