Приходим в автосалон, выбираем самый бюджетный авто к примеру за 6000$, далее говорим продавцу: а давайте за ваш счет проедем от Севастополя до Владивостока, затем в Китай, затем в Киев. Потом вы всё отремонтируете, учтете недаработки конструкции и я обязательно куплю новое авто за 6000$. Что вам скажут в ответ ?
 
Vladimir Karputov:
Это первая реакция. И если подумать - то в корне ошибочная :) . Ведь если советник прибыльный - то какая разница сколько открывать реальных счетов? В конце концов сам же продавец будет ставить на эти реальные счета свой продукт и этот продукт будет приносить прибыль.

Продавцу прибыльного советника гораздо проще не продавать советник и для каждого покупателя еще и "секретные" параметры индивидуально подбирать (да еще и с подтверждением на реальном счете), а открыть сигнал и спокойно следить за ним и параметрами советника. И можно несколько сигналов у нескольких популярных брокеров (ДЦ) с одним таким советником.

В общем, сомнительная идея, как ни крути. Какой-то непонятный гибрид маркета и сигналов получается.
Сейчас в маркете при публикации продукта, продавец подтверждает что не гаранитирует прибыль ни прямо ни косвенно, без этого публикация невозможна. Если же продавец будет гарантировать, то это совсем другой уровень и другие цены, потому и говорил про VIP клуб.
Следующий шаг будет, давайте во фрилансе сделайте мне за 10 кредитов 100% прибыльного робота и протестируйте его на реале за свой счет ?
 
Vladimir Zubov:
Следующий шаг будет, давайте во фрилансе сделайте мне за 10 кредитов 100% прибыльного робота и протестируйте его на реале за свой счет ?

Так =) 

 

Vitaly Muzichenko:

Так =) 

 

)))
 

Зачастую покупатель не читает описание к продукту, особенно рекомендации. 

Был опыт: есть эксперт, который настроенный, но все настройки выведены в внешние переменные. Каждый раз спрашивают - что где менять в настройках :-) ? зачем? она настроен, - говорю я.

Потом надоело - сделал того же эксперта только без настроек - выбор лота и степень загрузки сигналами. Начали появляться запросы - а можно вывести в настройки такие опции, а добавьте то, а добавьте это.

Итог: второй эксперт без настроек, плавно перешел в робота с настройками.

 

Не давать людям внешние переменные - они сойдут с ума.

а чтоб советник скачивал индивидуальный сет файл - идея интересная. Но опять же. Тысячи брокеров, тысячи счетов.

Покупатели думают, что продавец тестирует на реалах этих тысячи брокеров .................  ... ... каждый раз одни и те же вопросы.

