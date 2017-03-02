Загрузка процессора на МТ5 = 15-50 %, SVChost, Обновление Windows: РЕШЕНО - страница 2
Для чего?!
все просто, брал ВПС за 11 баксов, тянуло 2-3 терминала. Надоело.
Собрал комп для тестов своих программ.
19 терминалов для чего?
к
для тестов в основном. чтоб не загружать рабочий комп - теперь все счета на втором компе под боком.
теперь нужно купить ИБП. и подключить гигабитную сеть.
теперь нужно купить ИБП.
лучше аккумуляторную систему, ибп мин. на 5 не больше,чтобы всё нормально закрыть
проверка на прочность
лучше аккумуляторную систему, ибп мин. на 5 не больше
по типу солнечной? :-)
тогда уж прудик запрудить и мини ГТСооружение сделать )) халява
ну вот, теперь брокер .... не кроет сделки по СЛ и ТП.