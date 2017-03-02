Загрузка процессора на МТ5 = 15-50 %, SVChost, Обновление Windows: РЕШЕНО - страница 2

fxsaber:
Для чего?!

все просто, брал ВПС за 11 баксов, тянуло 2-3 терминала. Надоело.

 Собрал комп для тестов своих программ.  

 
Vladislav Andruschenko:

19 терминалов для чего?
 
fxsaber:
19 терминалов для чего?

к

для тестов в основном. чтоб не загружать рабочий комп - теперь все счета на втором компе под боком.

 

теперь нужно купить ИБП.  и подключить гигабитную сеть. 

 
fxsaber:
проверка на прочность
 
Vladislav Andruschenko:

теперь нужно купить ИБП.  

лучше аккумуляторную систему, ибп мин. на 5 не больше,чтобы всё нормально закрыть

 
Alexandr Bryzgalov:
проверка на прочность
мне интересно сколько хватит компа. и выгодно ли по сравнениюю с ВПС 
 
Alexandr Bryzgalov:
лучше аккумуляторную систему, ибп мин. на 5 не больше

по типу солнечной? :-) 

 
Vladislav Andruschenko:

по типу солнечной? :-) 

тогда уж прудик запрудить и мини ГТСооружение сделать )) халява
 
Alexandr Bryzgalov:
тогда уж прудик запрудить и мини ГТСооружение сделать )) халява
:-) и продавать.............. 
 

ну вот, теперь брокер ....  не кроет сделки по СЛ и ТП. 

 

