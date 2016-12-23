мистика - страница 2
У меня только с цифрами обычно красивыми чудеса, типа этого: (смотреть средства) Были все единицы, но пока скрин сделал, изменилось. Таких примеров много накопилось. еще была прибыль 666.66$ ну и все в таком духе.
Больше всего чудит мобильный терминал, захожу я как-то на терминал, посмотреть, как там счет поживает, а там вместо 10000, -54000$, я быстро впал в панику, а главное эквити еще и колеблется. Думаю как так-то? Уже начал думать, где мне деньги достать... перезагрузил терминал, все нормально стало. Жалко скрин не сохранил. В этом плане мобильный терминал жжет!
Остался такой скрин:
трюк был в получении ожидаемого, проще говоря померещилось
Нет не мерещилось. Окно оставалось в течении нескольких минут. Понимаю, что это глюк скрипта вставки рекламы, но сам момент его возникновения оставляет повод для размышления.
Моё стойкое убеждение с раннего детства, ничего никогда не бывает случайно!
Совсем свежий пример о не случайности событий.
Неделю назад молодая семья ехала на авто, снежок на асфальте, водитель конечно не опытный, его заносит в кювет машина опрокидывается. Но они из машины вылезли целые и невредимые, вышли на обочину дороги и в это момент другой автомобиль заносит и сбивает их окончательно и бесповоротно. Это выглядит как закономерность как ни хотите. Просто вторая попытка воздействия на их судьбы не что что иное как контрольный выстрел. Им было суждено погибнуть в аварии, но получилось с подтверждением. Таких примеров множество. Мало кто на такое обращает внимание. А зря.
