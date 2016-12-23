мистика

идёт третий день ловли мистического бага - 13-я (от 0-ля 12-я) строка таблицы обсчитывается неверно. То есть при любых входных данных, 2-4 тысячи строк всё корректно, кроме этой 13-й :-) Исходник перелопачен сверху вниз и наоборот по паре раз. Отладчик при запуске
явно вопрошает "ну что, опять?"..Но эта чёртова дюжина всё никак не сдаётся..

А какие у вас бывали "мистические" случаи в около-трейдинге?

шайтан виноват ...
 
Свечку поставьте)
 
Свечку поставьте)
По какой цене и номеру? )
Было такое. Не обязательно 13-я строка.

Я обычно затираю все пробелы в конце строки, после точки с запятой.

Также помогало, если полностью стереть строчку и написать заново.

 

Мистики не было, но было другое.

Клиенту поставил советника. Он глючил у него в определенные периоды времени. Хотя у меня все работало. Подумал на терминал, т.к. были от разных брокеров. Поставил терминал как у клиента и ничего не изменилось. У меня работает советник, у клиента нет.

Определил место кода, которое глючило у клиента и переписал его по-другому. И только это помогло. Но так и не понял в чем была причина.

 
мистика может происходить от работы с не нормализованными вещественными числами
 

У меня был случай.

Создавая свое окно я нумеровал свойства всех его объектов внутри массива. Объектов было достаточно много и у каждого было несколько десятков свойств. Одним из последних объектов была моя подпись, которую я хотел поставить внизу окна.

После создания окна, я обнаружил баг и решил изменить количество свойств у объектов. Для этого мне пришлось все свойства перенумеровывать. Идя по по списку объектов и их свойств, я считал ячейки в которых они записаны. Дойдя до конца списка я с удивлением обнаружил, что объект с моей подписью стоит точно под номером 666.

Хоть я и не суеверный, но было неприятно...)

 

вот как раз недавно мой рейтинг составил 666) пока ничего такого больше не было

 

 
вот как раз недавно мой рейтинг составил 666) пока ничего такого больше не было

 

Ну, рейтинг все таки не имя... И потом Вам заранее было известно, что так будет. А здесь все получилось совершенно случайно.

P.S. А вдруг нет? :-(

 

Если речь о мистике то расскажу забавный случай.

Однажды смотрел ролик в ютюбе про мистику и разную чертовщину и в этот момент на экране появляется белый прямоугольник наподобие рекламного банера или всплывающего окно только без границ,  который перекрывает часть ролика и даже заходит за границу браузера, чего не должно было быть при рекламе. Держался довольно долго. Волосы немного приподнимались. Было интересно понять причину. При повторном просмотре это действие не повторилось, так и не понял в чем трюк был. 

