мистика
идёт третий день ловли мистического бага - 13-я (от 0-ля 12-я) строка таблицы обсчитывается неверно. То есть при любых входных данных, 2-4 тысячи строк всё корректно, кроме этой 13-й :-) Исходник перелопачен сверху вниз и наоборот по паре раз. Отладчик при запуске
явно вопрошает "ну что, опять?"..Но эта чёртова дюжина всё никак не сдаётся..
А какие у вас бывали "мистические" случаи в около-трейдинге?
Свечку поставьте)
Было такое. Не обязательно 13-я строка.
Я обычно затираю все пробелы в конце строки, после точки с запятой.
Также помогало, если полностью стереть строчку и написать заново.
Мистики не было, но было другое.
Клиенту поставил советника. Он глючил у него в определенные периоды времени. Хотя у меня все работало. Подумал на терминал, т.к. были от разных брокеров. Поставил терминал как у клиента и ничего не изменилось. У меня работает советник, у клиента нет.
Определил место кода, которое глючило у клиента и переписал его по-другому. И только это помогло. Но так и не понял в чем была причина.
У меня был случай.
Создавая свое окно я нумеровал свойства всех его объектов внутри массива. Объектов было достаточно много и у каждого было несколько десятков свойств. Одним из последних объектов была моя подпись, которую я хотел поставить внизу окна.
После создания окна, я обнаружил баг и решил изменить количество свойств у объектов. Для этого мне пришлось все свойства перенумеровывать. Идя по по списку объектов и их свойств, я считал ячейки в которых они записаны. Дойдя до конца списка я с удивлением обнаружил, что объект с моей подписью стоит точно под номером 666.
Хоть я и не суеверный, но было неприятно...)
вот как раз недавно мой рейтинг составил 666) пока ничего такого больше не было
Ну, рейтинг все таки не имя... И потом Вам заранее было известно, что так будет. А здесь все получилось совершенно случайно.
P.S. А вдруг нет? :-(
Если речь о мистике то расскажу забавный случай.
Однажды смотрел ролик в ютюбе про мистику и разную чертовщину и в этот момент на экране появляется белый прямоугольник наподобие рекламного банера или всплывающего окно только без границ, который перекрывает часть ролика и даже заходит за границу браузера, чего не должно было быть при рекламе. Держался довольно долго. Волосы немного приподнимались. Было интересно понять причину. При повторном просмотре это действие не повторилось, так и не понял в чем трюк был.
