Хотел бы поделится небольшим пошаговым алгоритмом написания своего эксперта с нуля - страница 2
Обновление алгоритма
1) написать код
2) написать код правильно
3) написать рабочий код
4) написать рабочий код который работает как нужно
5) поставить в тестер и получить результаты для реала
6) получить маржинколл на реале или бан счета потому что была маленькая недоработка
6) усовершенствовать рабочий код так как возникли новые идеи
7) исправить воон ту маленькую необязательную ошибку которая возникла при доработке
8) исправить 10 ошибок возникших при исправлении одной
9) попробовать исправить 20 ошибок
10) посмотреть на эту гору косяков и понять что уже ничего не сделать
11) Повторить сначала.
