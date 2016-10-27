Поиск частичной суммы выполняется в порядке, в системе netting?

Новый комментарий
 

Привет, доброе утро!

Поиск частичной суммы выполняется в порядке, в системе netting?

Грато,

Daniel 

 
Daniel Andrejczuk:

Привет, доброе утро!

Поиск частичной суммы выполняется в порядке, в системе netting?

Грато,

Daniel 

Непонятно. 

Нарисуйте свой вопрос на рисунке

 
Заказ частично выполнен, поскольку я нахожу сумму, которая была выполнена?
 
разница свойств: ORDER_VOLUME_INITIAL и ORDER_VOLUME_CURRENT?
 

Karputov Vladimir:

Непонятно. 

Нарисуйте свой вопрос на рисунке

Видимо это спрашивает:

Поиск частичной суммы выполняется в порядке, в системе netting? - Как найти частично выполненный объем по ордеру в системе неттинг?

Заказ частично выполнен, поскольку я нахожу сумму, которая была выполнена? - Ордер частично выполнен, как мне найти объем, который был исполнен?

 
Трудно языковой барьер. Мой вопрос заключается в том, как искать частично выполняется частичное количество заказа выполняется?
 
Daniel Andrejczuk:
Трудно языковой барьер. Мой вопрос заключается в том, как искать частично выполняется частичное количество заказа выполняется?
Нарисуйте картинку. Мы Вас не понимаем.
 
 
DÚVIDA
 
Кто-нибудь знает?
 

Набросок (навскидку) / Just a guess (offhand):

double volume = 0;
if(PositionSelect(_Symbol))
{
  if(HistorySelectByPosition(PositionGetInteger(POSITION_TICKET)))
  {
    for(int i = 0; i < HistoryDealsTotal(); i++)
    {
      volume += HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(i), DEAL_VOLUME);
    }
  }
}


PS. Если кто-то очень хочет переводить мои посты не русский, не надо это делать с помощью автоматического перевода и без моего ведома. Содержимое - мой копирайт.

12
Новый комментарий