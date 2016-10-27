Поиск частичной суммы выполняется в порядке, в системе netting?
Привет, доброе утро!
Грато,
Daniel
Непонятно.
Нарисуйте свой вопрос на рисунке.
Видимо это спрашивает:
Поиск частичной суммы выполняется в порядке, в системе netting? - Как найти частично выполненный объем по ордеру в системе неттинг?
Заказ частично выполнен, поскольку я нахожу сумму, которая была выполнена? - Ордер частично выполнен, как мне найти объем, который был исполнен?
Трудно языковой барьер. Мой вопрос заключается в том, как искать частично выполняется частичное количество заказа выполняется?
Набросок (навскидку) / Just a guess (offhand):
if(PositionSelect(_Symbol))
{
if(HistorySelectByPosition(PositionGetInteger(POSITION_TICKET)))
{
for(int i = 0; i < HistoryDealsTotal(); i++)
{
volume += HistoryDealGetDouble(HistoryDealGetTicket(i), DEAL_VOLUME);
}
}
}
PS. Если кто-то очень хочет переводить мои посты не русский, не надо это делать с помощью автоматического перевода и без моего ведома. Содержимое - мой копирайт.
