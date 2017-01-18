Советники: EA_PanelClosingOrders

EA_PanelClosingOrders:

Панель для быстрого закрытия открытых ордеров и удаления отложенных.

Автор: Andrey Minaev

 

Можно добавить ещё 4 кнопки:

закрыть: прибыльные / убыточные  (BUY / SELL) 

 
после удаления советника остаются панели кнопок, как их удалить
noisv:
после удаления советника остаются панели кнопок, как их удалить
Косячок программиста. Приходиться закрывать график чтобы кнопки исчезли.
 

После удаления советника кнопки сами удаляются, тестировал у себя, все работает.

Сделал специально скрин, на котором показан оператор, отвечающий за удаление кнопок.

 

