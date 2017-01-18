Советники: EA_PanelClosingOrders
Можно добавить ещё 4 кнопки:
закрыть: прибыльные / убыточные (BUY / SELL)
после удаления советника остаются панели кнопок, как их удалить
noisv:Косячок программиста. Приходиться закрывать график чтобы кнопки исчезли.
EA_PanelClosingOrders:
Панель для быстрого закрытия открытых ордеров и удаления отложенных.
Автор: Andrey Minaev