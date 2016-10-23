Как 2 графика разного масштаба совместить в одном окне
Здравствуйте,
как можно 2 графика разного масштаба совместить в одном окне чарта.
Например график цены, который в окне колеблется от 1.1 до 1.2 и график некоего вычисленного значения, например проценты от 50 до 80.
Думаю нужно показать 1 график в родном масштабе, а второй пересчитать по некоей математической формуле, так чтобы его максимум и минимум, входили в диапазон изменений 1-го графика. В Гугле искал, но там либо про Эксель, либо др. готовые продукты. Мат. формулу так и не нашел.
Фибку не пробовали?
Нет, это как? Можно ссылку на формулу?
По идее должно быть что-то вроде
y2_new = y2_init * k1 + k2.
Но как эти К1 и К2 вычислить? Они должны вычисляться из у1_min... y1_max и у2_min... y2_max
Нет, это как? Можно ссылку на формулу?
По идее должно быть что-то вроде
y2_new = y2_init * k1 + k2.
Но как эти К1 и К2 вычислить? Они должны вычисляться из у1_min... y1_max и у2_min... y2_max
1.2 =100%
1.1= 0 %
Фибку накиньте там все видно будет
https://www.mql5.com/ru/forum/152808
для цен 1,3254 и 1,3896 как-то так:
|прямой
|обратный
|161,80% Уровень:
|1.4293
|0,0% Уровень:
|1.3896
|100,0% Уровень:
|1.3896
|23,60% Уровень:
|1.3744
|61,8% Уровень:
|1.3651
|38,2% Уровень:
|1.3651
|50,0% Уровень:
|1.3575
|50,0% Уровень:
|1.3575
|38,2% Уровень:
|1.3499
|61,8% Уровень:
|1.3499
|23,6% Уровень:
|1.3406
|100,0% Уровень:
|1.3254
|0,0% Уровень:
|1.3254
|161,8% Уровень:
|1.2857
то есть (Цена(100%)-Цена(0%))*Уровень(в тысячных) + Цена(0%) для прямого расчёта и Цена(100%) - (Цена(100%)-Цена(0%)) * Уровень(в тысячных) - для обратного расчёта.
- www.mql5.com
Все не то.... Фибоначи вообще не в тему. WPR даст оба графика в относительных величинах. А хотелось бы прямо на графике цены построить любой другой график.
Это в принципе простая геометрия... 6 класс.
Если не ошибаюсь должно быть так.
Y1_new = Y1_init * K1 + K2
где:
К1 = (Ymax2 - Ymin2) / (Ymax1 - Ymin1)
K2 = Ymax2 - (Ymax1*K1)
1 - Ymax1 и Ymin1 - график, который надо отобразить в др. масштабе
2 - Ymax2 и Ymin2 - окно в котором надо показать график 1 (там может быть как имеющийся график цены, так и другие пересчитанные графики)
Завтра попробую построить - проверить
Проверено! Формулы рабочие.
При каждой прокрутке графика надо будет делать перерасчет (события
чарта надо использовать). Узнать максимальное и минимальное значение
цены на графике возможно, есть в эмкуле функции. Дальше простая
геометрия.
Да, при прокрутке графика по горизонтали - надо делать перерасчет на новые уровни.
Все не то.... Фибоначи вообще не в тему. WPR даст оба графика в относительных величинах. А хотелось бы прямо на графике цены построить любой другой график.
Это в принципе простая геометрия... 6 класс.
Если не ошибаюсь должно быть так.
Y1_new = Y1_init * K1 + K2
К1 = (Ymax2 - Ymin2) / (Ymax1 - Ymin1)
K2 = Ymax2 - (Ymax1*K1)
Завтра попробую построить - проверить
1.1=0 1.2=100 получили масштаб
Y2 max=80 Y2 min=50 привязали к масштабута же самая фибка, только в левой руке :)
При каждой прокрутке графика надо будет делать перерасчет (события чарта надо использовать). Узнать максимальное и минимальное значение цены на графике возможно, есть в эмкуле функции. Дальше простая геометрия.
При каждой прокрутке графика надо будет делать перерасчет (события чарта надо использовать). Узнать максимальное и минимальное значение цены на графике возможно, есть в эмкуле функции. Дальше простая геометрия.
Нет , зачем перерасчет?
1.1 =0 1.2 =100 получили масштаб
Y2min =50% привязали масштаб Y2min = 1.15 нанесли на график
Если увеличить график или уменьшить , пункты будут оставаться в одном масштабе
Нет , зачем перерасчет?
1.1 =0 1.2 =100 получили масштаб
Y2min =50% привязали масштаб Y2min = 1.15 нанесли на график
Если увеличить график или уменьшить , пункты будут оставаться в одном масштабе
График цены вписывает в окно только цены, а не индикаторы. Если чуть прокрутить график индикаторные линии съедут.
Конечно можно измерить диапазон цен, баров за 200, взять его за 100%. Так же с индикатором, посчитать значение индикатора в процентах относительно его диапазона. Полученное значение индикатора выраженное в процентах пересчитать в значение цены. Тоже способ.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте,
как можно 2 графика разного масштаба совместить в одном окне чарта.
Например график цены, который в окне колеблется от 1.1 до 1.2 и график некоего вычисленного значения, например проценты от 50 до 80.
Думаю нужно показать 1 график в родном масштабе, а второй пересчитать по некоей математической формуле, так чтобы его максимум и минимум, входили в диапазон изменений 1-го графика. В Гугле искал, но там либо про Эксель, либо др. готовые продукты. Мат. формулу так и не нашел.