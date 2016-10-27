Возможно ли установить терминал в папку Google drive
Хотелось бы настроить обмен файлами между компьютерами таким образом у кого какие идеи?
Какие идеи? Все делается на раз. Вместо папки -файлы, вставляете ссылку на сетевую папку, и все пишется куда вам угодно. Желающие читают.
Где же я найду круглосуточно работающую сетевую папку?
Вы же сами сказали - Гугл. Можно Яндекс или Мейл.ру
ЗЫ Да и на самом компе можно любую папку сделать сетевой. Если комп в сети.)
Конечно непонятно но идею я понял спасибо
Установил сразу же все было синхронизировано, только жаль папку мт5 сразу не создал все файлы диску разлетелись. Самое интересное при удалении MT5 удалил все файлы еще как назло пошла синхронизация и уже на сервере файлы удалились в мусорную корзину.
Ну зачем сам МТ на Гугл-диск устанавливать? Достаточно из AppData... ссылку сделать, и ваш МТ будет писать файлы в Гугл.
Вот тему почитайте, как сделать ссылку на др папку вместо папки - RAM-диск. Все аналогично.
Да вроде это такая же папка на компьютере ничем не отличающаяся C:\Program Files только C:\Users\HP Spectre\Google Drive ток без манипуляции :)
