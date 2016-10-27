Возможно ли установить терминал в папку Google drive

Хотелось бы настроить обмен файлами между компьютерами таким образом у кого какие идеи?
 
yerlan Imangeldinov:
Какие идеи? Все делается на раз. Вместо папки -файлы, вставляете ссылку на сетевую папку, и все пишется куда вам угодно. Желающие читают.
Yuriy Asaulenko:
Где же я найду круглосуточно работающую сетевую папку?
 
yerlan Imangeldinov:
Вы же сами сказали - Гугл. Можно Яндекс или Мейл.ру

ЗЫ Да и на самом компе можно любую папку сделать сетевой. Если комп в сети.)

Yuriy Asaulenko:

Конечно непонятно но идею я понял спасибо
Установил сразу же все было синхронизировано, только жаль папку мт5 сразу не создал все файлы диску разлетелись. Самое интересное при удалении  MT5 удалил все файлы еще как назло пошла синхронизация и уже на сервере файлы удалились в мусорную корзину. 
 
yerlan Imangeldinov:
Недавно качал через инет прямо с компа одного из форумчан нужный мне дистрибутив. Как видите, никаких проблем.
 
yerlan Imangeldinov:
Портал версию можно хоть куда закинуть
Все получилось довольно неплохо но сразу же после установки второго терминала от разных ДЦ встал вопрос а для чего мне столько папок нельзя ли терминалам от всех ДЦ питаться так скажем от одного  установленного терминала??
 
yerlan Imangeldinov:
Ну зачем сам МТ на Гугл-диск устанавливать? Достаточно из AppData... ссылку сделать, и ваш МТ будет писать файлы в Гугл.

Вот тему почитайте, как сделать ссылку на др папку вместо папки  - RAM-диск. Все аналогично.

Yuriy Asaulenko:

Да вроде это такая же папка на компьютере ничем не отличающаяся C:\Program Files только C:\Users\HP Spectre\Google Drive ток без манипуляции :)

 

