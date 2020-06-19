Приму в дар прибыльный советник).

Вы все странные такие, - неужели никому не нужен хороший советник за просто так)!? Все пытаются что-то взамен отдать(деньги, усилия на разработку, тестирование...).
Для тех кто хотел поделиться хорошим советником с хорошим человеком, у вас появилась прекрасная возможность это сделать. Обещаю, что ничего взамен вам не предложу)).
Жду предложений).
 

приму в дар банковский счет, с условием наличия на нем не менее 10KK зелени

PS: докажи что ты хороший... 

 

и чтобы с оптимизированными сетами

чтобы сразу поставить 

 
Aliaksandr Hryshyn:
Почему именно вам, могут предложить отдать в дар государству.

Вот пример, в тестере с 2009 года с 20 тысяч заработал 3.6 миллиарда 

 

 
Lilita Bogachkova:
Ну и вопросы. Потому что он будет приносить мне деньги. Честная причина).
 
Alexander Bereznyak:

Я честный)).
 
Aliaksandr Hryshyn:
Честный не всегда хороший.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Человек должен думать что он делает для государства.
 
Andrey Dik:
Остальное сложно доказать, просто поверьте на слово).
 
Lilita Bogachkova:
Государству налоги от меня).
 
Aliaksandr Hryshyn:
Но если государство само пользовалась советником тогда больше людей получило выгоду чем только от ваших налогов.

 

Добавлено. 

Вообще это интересный вопрос, почему разработчики прибыльных стратегий не предлагает эти стратегии государству? 

