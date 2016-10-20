Помогите с каналом регрессии - страница 2

Новый комментарий
 
Roman Kutemov:
Юрий, а можете сделать индикатор лент боллинджера с изменениями, которые вы выше предложили ?

Могу, прямо из МQL исходника родного Боллинджера.

ЗЫ Хотя, для многих приложений, просто штатная перенастройка Боллинджера дает уже приемлемые результаты. И писать ничего не надо.) Побольше период МА и сильно побольше период сглаживания полос.

 

сделайте пожалуйста,

вы там машку еще другую предложили.

почему прошу, стандартный боллинжер не могу настроить, как автор учит, чтобы первая волна пересекала среднюю, а третья отталкивалась от средней.

 
Roman Kutemov:

сделайте пожалуйста,

вы там машку еще другую предложили.

почему прошу, стандартный боллинжер не могу настроить, как автор учит, чтобы первая волна пересекала среднюю, а третья отталкивалась от средней.

Я не про Боллинджера писал, а про регрессию и возможность ее приближение индикатором полос.Боллинджера.  С самой стратегией по Беллинджеру помочь не могу - просто не в теме.

То, что я предложил - это совсем другая тема и, соответственно, совсем другие игры. Для Вашей задачи, насколько я понял, такой индикатор просто не подойдет.

ЗЫ Чем могу помочь, так кинуть в личку книгу "Боллинджер о лентах Боллинджера".
 

понятно. спасибо

книга есть у меня

 
в профиле есть индикатор, который строит канал весьма близкий к линейной регрессии (от других принципов и формул, но получается очень, до малых величин, близко).
 
Maxim Kuznetsov:
в профиле есть индикатор, который строит канал весьма близкий к линейной регрессии (от других принципов и формул, но получается очень, до малых величин, близко).
Я, таки не нашел.)
 
Yuriy Asaulenko:
Я, таки не нашел.)

тут нельзя прямо указывать на маркет, только косвенными намёками :-) что поделать, тут так принято

кстати также HMA попадает довольно-таки близко к лин.регрессии, хотя и не отображает его

[Удален]  
-Aleks-:
Я же дал индикатор, он совпадает с каналом терминала.
Друже спасибо разбираемся, то что доктор прописал. Совпадает идеально :)
 
-Aleks-:
Я же дал индикатор, он совпадает с каналом терминала.

К сожалению, нет, не совпадает:

 

Та же самая проблема - стандартный канал (синие линии) строит верхнюю и нижнюю границу не по Close. По всей видимости, там еще и Open роль играют. 

[Удален]  
Ihor Herasko:

К сожалению, нет, не совпадает:

 

Та же самая проблема - стандартный канал (синие линии) строит верхнюю и нижнюю границу не по Close. По всей видимости, там еще и Open роль играют. 

разобрались уже. тот что встроен в мт по всей видимости просто канал стандартного отклонения с другим коофицентом расширения.
12
Новый комментарий