Наличие убыточных сделок - страница 2

Новый комментарий
 
serjio86:
8-ая сделка за год... а почему на скрине таймфрейм М15?

В каком смысле "почему"? Может потому, что по М15 делаю входы

А 8-я сделка за год, так это по евро/долл, уж очень стрёмная пара, и ней торгую супер-крайне редко и в основном на сильных новостях. Эта пара как раз предназначена для обучения в ДЦ, и отъёма депозитов у новичков при ручной торговле.

Вы заметьте где совершена сделка, пара падала, но сигналов в продажу так и не увидел, было подтверждение только  на уровне, где совершена сделка. Уж сильно ней манипулируют.

 
Виталий, не стоит бояться ГУРУ!
 

Продолжаем искать выход с позиции, цена по-немного опускается, ну и по-немного опускаем тейк:

 

Ну и напоследок )


 

Держать убыточную сделку и её растить - это не правильно, растить нужно только профитные сделки, и проблем тогда не возникает никаких. 

 

P.S. Трейд окончен, заработано на 6-7 будущих стопов, но так-как такого количества стопов подряд не бывает, то смело можно сказать, что прибыль у нас на счету останется, сейчас она составляет в пропорции к стопу 7/1 (76пп)

12
Новый комментарий