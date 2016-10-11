Наличие убыточных сделок
Вот такая ситуация сейчас у меня по евро/долл. Скажу сразу - сложная. Падение вроде как должно состоятся, но есть шанс коррекции и забирания стопа, это будет нехорошо.
Скорее всего от уровня 1.1135 переведу сделку в безубыток, что так-же есть плохим явлением, в этом случае просто не заработаю.
На уровне 1.1114 планировал выйти со сделки - немного не доходя до уровня, но вижу что цена как-то неправильно к нему идёт, и возможно не дойдёт. В общем войти проблем нет, а вот с выходом действительно сложно.
Чем-то поделиться сложно, наверное нужно быстрее переводить в безубыток, чтоб не было убытка, но и безубыток не панацея. Трал для выхода использую крайне редко, не даёт заработать.
Я и так скальпирую, профит всего лишь 40пп, или вы имели ввиду пипсовку, так мне денег жалко, то всё временное явление, неделю заработка, а потом стоп-аут. Я уж лучше потихоньку, но безопасно, вырос уже для пипсовки.
P.S. перевёл в безубыток( Пара сложнейшая, у меня по ней 8-я сделка за год. Влез в неё снова.
Виталий, смотрю работаете без индикаторов! Как определяете точку входа и тейк-профит?
Как без индикаторов? А уровни размечены, это разве не индикатор? Это вроде самый оптимальный индикатор, который работает на любых рынках в любое время.
Входы от стопа, нет рядом стопа - нет входа. Есть впереди близкая преграда - нет входа. Только маленький стоп и большой потенциал к цели, ну минимум 4/1
P.S. Ладно, пока сделка не закрыта, прекращу обсуждение, а то вдруг сглажу, уже застряло на 1.1135)
Да и вообще, последнее время стараюсь придерживаться, хоть и не особо суеверный
Я выложил скрин к тому, что знаю что сейчас придут "гуру" и начнут тыкать мол всё это лабуда, мол стоп нужен от 150пп, а профит как придётся - от 1пп до 10пп.
Ушёл. Скажу напоследок одно: если стоп к профиту менее 1/3, то можно и не начинать торговать, такая торговля неизбежно приведёт к сливу. Ну или Я не умею торговать большими стопами и пипсовать)
Хорошая позиция, что скажете по стоп-трейдам?
