Режимы заполнения на серверах
2016.10.07 13:05:16.558 Test (EURUSD,H1) Сервер: AlfaForex-Real 2016.10.07 13:05:16.558 Test (EURUSD,H1) Все/Ничего, SYMBOL_FILLING_FOK: true 2016.10.07 13:05:16.558 Test (EURUSD,H1) Все/Частично, SYMBOL_FILLING_IOC: false 2016.10.07 13:05:16.558 Test (EURUSD,H1) Вернуть, Идентификатор отсутствует: true 2016.10.07 13:05:16.558 Test (EURUSD,H1) Режим заключения сделок: SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
В общем особо интересен параметр "Вернуть, Идентификатор отсутствует". Не получается ли так, что этот параметр включён на абсолютно всех серверах по-умолчанию?
А куда он пропал? До последнего обновления был ORDER_FILLING_RETURN Не понятно как теперь будет работать код с использованием этого параметра...
Владимир, хочу предложить все добавленные копировать в первый пост темы, чтобы не искать по всей теме нужный. Надеюсь список разрастётся. У меня только Робо потому нечем дополнить.
Ну пока копировать то нечего - информация только в первом и во втором постах.
Интересная запись от FxPro.
2016.10.07 12:58:32.390 Test (EURUSD,M5) Сервер: FxPro-ECN 2016.10.07 12:58:32.390 Test (EURUSD,M5) Все/Ничего, SYMBOL_FILLING_FOK: false 2016.10.07 12:58:32.390 Test (EURUSD,M5) Все/Частично, SYMBOL_FILLING_IOC: true 2016.10.07 12:58:32.390 Test (EURUSD,M5) Вернуть, Идентификатор отсутствует: true 2016.10.07 12:58:32.390 Test (EURUSD,M5) Режим заключения сделок: SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
Только "Вернуть" там не работает...
А можно спросить, а что лично Вы сделали для того, чтобы торговый сервер был правильно настроен - чтобы на нём оставили только одну настройку -
2016.10.07 12:58:32.390 Test (EURUSD,M5) Все/Частично, SYMBOL_FILLING_IOC: true
Ведь в спецификации "EURUSD" так и записано: Заполнение: Все/Частично.
Вы звонили в техподдержку? Вы пытались переписываться с техподдержкой торгового сервера?
Лично я уже с ними неделю бодаюсь.
Честно, ничего не сделал. Т.к. не предполагал, что функция IsFillingTypeAllowed() живёт своей жизнью относительно реальных настроек сервера...
Пожалуйста, протестируйте, если Вашего торгового сервера ещё нет в списке, этот скрипт - скрипт выводит название сервера и разрешённые режимы заполнения объёмов в торговом приказе. Для однообразия, используйте, пожалуйста, символ "EURUSD" (ну или его аналоги вроде "EURUSD.m").
Начну список: