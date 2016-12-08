Заработок на продаже индюков - страница 3
Ну не факт, не факт...
Понятное дело есть качественнее, красивее...
Но основаны они все на анализе и использовании прошлых данных (по сути отработанных выхлопных газов), и соответственно, прогностическая ценность (и вообще любая) у них одинаковая,
теперь понятно почему заработок предполагается на продаже, а не на использовании ....
Я не говорю что все плохо, наверное есть на свете люди каким-то образом эксплуатирующие биржу...
Однако, есть индикаторы, построенные не на анализе истории, а на неких иных принципах, эксплуатирующих текущее состояние рынка.
Почему все, или большинство, считают, что индикатор - лишь сглаженное отображение истории последних N баров?
Продажа индюков:
Однако, есть индикаторы, построенные не на анализе истории, а на неких иных принципах, эксплуатирующих текущее состояние рынка.
Почему все, или большинство, считают, что индикатор - лишь сглаженное отображение истории последних N баров?
Вот недавно проскакивал индикатор от fxsaber вроде, который разделяет объемы на основе ленты. Где-нибудь в базе такое было до этого?
А есть еще целый класс индикаторов, которые показывают внешние данные, не вычисляемые из ценового ряда. Кластердельта например.
Первый - не видел, да и по бирже у меня дел нет, а для форекса анализ чисто объемов без толку. А второй - коммерческий проект с закрытым кодом, откуда вы знаете, что цена в его работе вообще никак не участвует? Вы разработчик?
Судя по их сайту, там цена очень даже в работе во многих индикаторах, правда, инструменты нестандартные, а собственные, как ими торговать на стандартных площадках?
А если вы про этот кластердельта, то это вообще отдельная программа и к метатрейдеру никакого отношения не имеет, так что обсуждать её здесь нет смысла.
Покажите примеры для форекса, на МТ4 или МТ5, неважно, которые обходятся без анализа прошлого и не возлагают эту же задачу на трейдера. Есть такие?
Это вы сами себе придумали, про большинство. Не все инидкаторы используют сглаживание, вы правы. Но все анализируют какой-то отрезок прошлого. Невозможжно построить индикатор, основанный только на данных настоящего тика, или нулевого бара, также, как невожможно построить линию на одной точке.
Вы ошибаетесь. Простой пример - свечные индикаторы. Индикатор разрывов цены (гэпов). Думаю, можно еще придумать...
Для нахождения гэпа на 0 баре - нужно 2 тика.