Индикаторы: Сигнал при изменении цены на N- пунктов
Странно, у меня почему-то показывает прохождение не в пунктах, а в тиках. Индикатор сломан?
Нет, это просто у Вас неверное понятие о том, что такое тики, а что такое пункты.
Пункт – это самое минимальное изменение цены между валютами.
Правда? Может у меня ещё неверные понятия что такое ордера, а что такое позиции? Не вводите народ в заблуждение, особенно новичков.
Вероятно у Вас на многое неверное понятие, но я бы не хотел заострять на Вас внимание. В этой ветке мы не Вас обсуждаем. Хотите, пишите в личку, там все Вам расскажу.
Да да, конечно у вас другое понятие, при том во всём.
Если хотите рассказать что-то в скайпе, тогда добавьте к себе всех ДЦ и брокеров, и им тоже расскажите что такое пункт, позиция, ордер.
Ну и пару скринов, этих первых добавьте чтоб им рассказать:
Тут тоже не понимают, их так-же можете добавить в скайп и им рассказать:
Ну а если не хотите добавлять, тогда ищите проблемы терминологии в себе. Просто называйте вещи своими именами, а не выдумывайте.
Благодарить меня не надо, Я вам предоставил информацию бесплатно.
Тик - это изменение цены (котировки). В одном тике может быть и 1, и 3, и, любое кол-во пунктов. Если, например, на М1 цена менялась 50 раз, то мы говорим, что за минуту прошло 50 тиков, независимо от того, на сколько пунктов менялась цена.
А пункт это минимальное изменение котировки.
разница между 1,12345 и 1,12346 = 1 пункт
разница между 1,1234 и 1,1235 = 1 пункт
Вероятно Вас ввели в заблуждения таблицы, которыми Вы пытаетесь оправдать свою точку зрения, но там ведь просто сравнительный анализ! Естественно, чтобы сравнит 4 и 5 значные котировки, маркетологам приходится прибегать к такой хитрости. Но вот функция которая возвращает спред во всех ДЦ возвращает именно целое значение и именно по той схеме, что я выше показал.
Если в таблице 1.2 п то читаем что это 12 п для 5 знака, а 1,2 для 4х. Но ведь мы то торгуем с таким спредом на 5 знаке, значит верно будет именно 12 !
Ясно, cmillion cpolslomanogocenta неизлечим, ну да ладно. Нет такого понятия, как 5-значный пункт, есть общепринятое понятие "пункт" (как понятие копейка), это сделано именно для того, чтоб не было путаницы, и когда нормальные трейдера общаются кто сколько заработал пунктов, то ни у кого никогда не возникало вопросов "сколько знаков в котировке". А то будут на форуме говорить нормальные трейдера о том, что он ждал два дня, чтоб закрыть 90 пунктов прибыли по ауди, а тут придёт какой-то нубопипсовщик и начнёт "трусить сечку" , мол он за 2 минуты заработал 50 пунктов и остальные тут нубы и не умеют торговать, потому что ждут по два дня прибыли, хотя реально случайно пипсанул 5 пунктов и рад.
и когда нормальные трейдера общаются
Сигнал при изменении цены на N- пунктов:
Индикатор показывает на экране пройденное число пунктов и отправляет сообщение на почту, если это значение превысило заданное в параметрах.
Автор: Vladimir Khlystov