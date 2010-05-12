На нескольких валютных парах есть года в которых не хватает несколько месяцев

На  таких парах как USDJPY(2004), GBPJPY(2004), EURJPY(2000),CHFJPY(2008), AUDJPY(2008),AUDCHF(2007,2008),AUDCAD(2007,2008),AUDNZD(2007,2008)  и т.д.

Включите месячный график и сами увидите попадаются года в которых 3-4 месяцных свечи. В сервисдеск я об этом писал, ответа нет.

За тестер конечно спасибо. 

Но возникает вопрос КАК ТЕСТИРОВАТЬ ЕКСПЕРТЫ в тестере, и как верить результатам если нет нормальной истории.

Или это только у меня? На двух разных компах??? 

 

Неужели проблема только у меня!!!

 

мне кажется проблема в подкачке информации

включите 30 минутный графике и проследите как с каждой секундой прибывают даные

по количеству доступных баров

наверно стандартно в мт идет какаето история и потом подкачивается

с более новых данных

и в один момент она должна докачатся

по идее я так думаю

 
Подтверждаю наличия дыр в истории. Правда не все пары проверял...

 

Пункт "Обновить" в контекстном меню графика не помогает?

 

У меня в журнале пишет 2010.05.11 14:01:00 History 'EURJPY' invalid container header [2]

 

Будем разбираться.

 
И еще почему то не всегда происходит коннект при тестировании, надо сидеть и долбиться что бы запустить

2010.05.11 14:50:07 Core 2 Connecting to 127.0.0.1:3001
2010.05.11 14:50:07 Core 2 Agent process started
И после этого тишина, конекта нет 

 

Принудительная докачка не помогает. Пробовал даже на М1 подкачивать.

Похоже на сервере истории нет. 

 
Похоже на сервере истории нет. 


Stanislav Starikov 2010.05.03 13:34

Необходимо учитывать отсутствие минуток.

Например, каждый дневной контейнер раньше 1999 года может содержать всего одну минутку. И эта минутка на самом деле содержит дневные данные.
 
Причем здесь до 1999, я четко указал в каких годах не хватет данных, и <1999г., правда не все пары проверял.

Начиная с 2000 г. 

gbpjpy, eurjpy - уже поправили

chfjpy - не хватает одного месяца 10/2006

usdjpy - не хватает десять месяцев с 03/2004 по 12/2004

 

и т.д. перечислять дальше не буду, кому интересно сам посмотрит. 

