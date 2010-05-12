На нескольких валютных парах есть года в которых не хватает несколько месяцев
Неужели проблема только у меня!!!
мне кажется проблема в подкачке информации
включите 30 минутный графике и проследите как с каждой секундой прибывают даные
по количеству доступных баров
наверно стандартно в мт идет какаето история и потом подкачивается
с более новых данных
и в один момент она должна докачатся
по идее я так думаю
Пункт "Обновить" в контекстном меню графика не помогает?
Будем разбираться.
И еще почему то не всегда происходит коннект при тестировании, надо сидеть и долбиться что бы запустить
2010.05.11 14:50:07 Core 2 Connecting to 127.0.0.1:3001
2010.05.11 14:50:07 Core 2 Agent process started
И после этого тишина, конекта нет
Принудительная докачка не помогает. Пробовал даже на М1 подкачивать.
Похоже на сервере истории нет.
Stanislav Starikov 2010.05.03 13:34
Необходимо учитывать отсутствие минуток.
Например, каждый дневной контейнер раньше 1999 года может содержать всего одну минутку. И эта минутка на самом деле содержит дневные данные.
Причем здесь до 1999, я четко указал в каких годах не хватет данных, и <1999г., правда не все пары проверял.
Начиная с 2000 г.
gbpjpy, eurjpy - уже поправили
chfjpy - не хватает одного месяца 10/2006
usdjpy - не хватает десять месяцев с 03/2004 по 12/2004
и т.д. перечислять дальше не буду, кому интересно сам посмотрит.
На таких парах как USDJPY(2004), GBPJPY(2004), EURJPY(2000),CHFJPY(2008), AUDJPY(2008),AUDCHF(2007,2008),AUDCAD(2007,2008),AUDNZD(2007,2008) и т.д.
Включите месячный график и сами увидите попадаются года в которых 3-4 месяцных свечи. В сервисдеск я об этом писал, ответа нет.
За тестер конечно спасибо.
Но возникает вопрос КАК ТЕСТИРОВАТЬ ЕКСПЕРТЫ в тестере, и как верить результатам если нет нормальной истории.
Или это только у меня? На двух разных компах???