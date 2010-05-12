На нескольких валютных парах есть года в которых не хватает несколько месяцев - страница 2
С историей действительно проблемы.
проверте плиз историю за сегодня пара USDJPY нет данных за всю ночь. 23:55-6:45
Скрипт TestLoadHistory.mq5 не помогает вот его сообщение
2010.05.12 09:06:40 TestLoadHistory (USDJPY,M5) First date 1993.05.11 00:00:00 - 50000 bars
2010.05.12 09:06:40 TestLoadHistory (USDJPY,M5) Таймсерия построена из имеющихся данных терминала
2010.05.12 09:06:40 TestLoadHistory (USDJPY,M5) Start load USDJPY,M1 from 2010.03.01 00:00:00
2010.05.12 08:57:14 TestLoadHistory (USDJPY,M1) First date 1993.05.11 00:00:00 - 50000 bars
2010.05.12 08:57:14 TestLoadHistory (USDJPY,M1) Уже имеющихся данных в таймсерии достаточно
2010.05.12 08:57:14 TestLoadHistory (USDJPY,M1) Start load USDJPY,M1 from 2005.01.01 00:00:00