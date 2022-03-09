Советники: Сетевой помощник - страница 2
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где взять информацию о том как создать такую панель с кнопками?
ну и расположить текущую слева внизу (слева вверху)и как вариант сюда запихать трал средней цены по сетке
пишите мне в личку и я Вам создам любую панель индивидуально
Если можно лучше дайте инструкцию по ее созданию, потому что дергать человека по каждой мелочи при доработке будет не очень хорошо.
мне проще самому написать
На мой взгляд, есть недостаток- первые stop и limit выставляются на одном уровне от цены. А хотелось бы их выставить на разные уровни.
Странно, у меня выставляет сетку, так сказать, на одном ценовом уровне. Что я делаю не так. Настройки на картинке.
Результат:
Добрый день, Владимир. Продукт мне очень нравиться ( как и многие еще Ваши работы ). Хотел бы уточнить, почему не работает ограничение по числу ордеров. Я ставлю 5, а открывается сколько угодно ?
В любом случае, спасибо.
Добрый день, Владимир. Продукт мне очень нравиться ( как и многие еще Ваши работы ). Хотел бы уточнить, почему не работает ограничение по числу ордеров. Я ставлю 5, а открывается сколько угодно ?
В любом случае, спасибо.
5 это не ограничение всех позиций, а кол-во открытых ордеров. Т.е. именно столько советник ставит и поддерживает во время работы в виде сетки. А общее ограничение позиций в данном советнике не предусмотрено. Вы можете посмотреть расширенную версию совтника fishing там есть все эти ограничения и многое другое.
Весь квадрат кнопок на экране терминала . Загораживает вид на цену . Убрать бы его куда нибудь в настройки параметров
Весь квадрат кнопок на экране терминала . Загораживает вид на цену . Убрать бы его куда нибудь в настройки параметров
панель можно перемещать мышью