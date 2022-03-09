Советники: Сетевой помощник - страница 2

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trader781:

где взять информацию о том как создать такую панель с кнопками?

ну и расположить текущую слева внизу (слева вверху) 

и как вариант сюда запихать трал средней цены по сетке
пишите мне в личку и я Вам создам любую панель индивидуально
 
Vladimir Khlystov:
пишите мне в личку и я Вам создам любую панель индивидуально
Если можно лучше дайте инструкцию по ее созданию, потому что дергать человека по каждой мелочи при доработке будет не очень хорошо.
 
trader781:
Если можно лучше дайте инструкцию по ее созданию, потому что дергать человека по каждой мелочи при доработке будет не очень хорошо.
мне проще самому написать
 
Vladimir Khlystov:
мне проще самому написать
ничего против не имею, мы все хотим кушать. Благодарю и на этом.
 
Советник очень помогает при ручной торговле, особенно на новостях.

На мой взгляд, есть недостаток- первые stop  и limit выставляются на одном уровне от цены. А хотелось бы их выставить на разные уровни.
 

Странно, у меня выставляет сетку, так сказать, на одном ценовом уровне. Что я делаю не так. Настройки на картинке. cmg

Результат:

cmg2

 

Добрый день, Владимир. Продукт мне очень нравиться ( как и многие еще Ваши работы ). Хотел бы уточнить, почему не работает ограничение по числу ордеров. Я ставлю 5, а открывается сколько угодно ?

В любом случае, спасибо.

 
alexendersel:

Добрый день, Владимир. Продукт мне очень нравиться ( как и многие еще Ваши работы ). Хотел бы уточнить, почему не работает ограничение по числу ордеров. Я ставлю 5, а открывается сколько угодно ?

В любом случае, спасибо.


5 это не ограничение всех позиций, а кол-во открытых ордеров. Т.е. именно столько советник ставит и поддерживает во время работы в виде сетки. А общее ограничение позиций в данном советнике не предусмотрено. Вы можете посмотреть расширенную версию совтника fishing там есть все эти ограничения и многое другое. 
 

Весь квадрат кнопок на экране терминала . Загораживает  вид на цену . Убрать бы его куда нибудь в настройки параметров

 
Zvezdochet:

Весь квадрат кнопок на экране терминала . Загораживает  вид на цену . Убрать бы его куда нибудь в настройки параметров


панель можно перемещать мышью

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