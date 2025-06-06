Составить просто алгоритм - страница 2

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ottenand:

Так у вас вначале противоположные условия)


Вот ваши условия:

Будет выглядеть так:

Цена в данный момент времени 103.515
Цена открытия свечи 103.500 
Открытие сделки sell обьем 0.01 ценв 103.500
Sl - 103.660
Tp - 103.300

Из этих условий я понимаю то, что при старте робота он увидит, что текущая цена выше цены открытия текущей свечи и поставит отложку на продажу по цене открытия. Уточняйте условия системы, потому что ничего не понятно.

Спасибо, что подсказали ошибку. Уточняю. Расчет берется по большей цене а значит бид.
Т.е если цена открытия свечи 100.500 , то в данный момент бид будет 100.520 допусти, значит когда бид цена опустится ниже цены открытия это будет сигнал открыть сделку на продажу. А сигнал чтобы открыть слелку на покупку- цена аск выше цены открытия свечи . так понятнее теперь принцип?
 
Kirill Andreev:
Спасибо, что подсказали ошибку. Уточняю. Расчет берется по большей цене а значит бид.
Т.е если цена открытия свечи 100.500 , то в данный момент бид будет 100.520 допусти, значит когда бид цена опустится ниже цены открытия это будет сигнал открыть сделку на продажу. А сигнал чтобы открыть слелку на покупку- цена аск выше цены открытия свечи . так понятнее теперь принцип?

Ок,несмотря на то, что система все еще монетка, уточним дугой момент.

Если расчет берется по большей цене, то полагаю, что опуститься ниже цены открытия должен все-таки Аск, так как на момент открытия свечи Бид будет равен цене открытия. В противном случае каждое открытие будет сопровождаться покупкой.



[Удален]  
Kirill Andreev:
А помочь написать это чудо нет желания?
Я сам лично начал изучать язык mql4 но не все так быстро. Если б сам мог справится с данным написанием не писал бы сюда . этот код даже 10$ не стоит, я знаю цену и сложность роботов . так что жду кто хочет помочь  впрочем есть еще идеи для тех кто с этой поможет.
Помочь можно. Пишите, задавайте вопросы.
 
ottenand:

Ок,несмотря на то, что система все еще монетка, уточним дугой момент.

Если расчет берется по большей цене, то полагаю, что опуститься ниже цены открытия должен все-таки Аск, так как на момент открытия свечи Бид будет равен цене открытия. В противном случае каждое открытие будет сопровождаться покупкой.



Тогда брать бид и аск через 2-5 секунд  после открытия новой свечи. Остальное берется также как писал:
Для покупки берется аск
Для продажи берется бид
 
new-rena:
Помочь можно. Пишите, задавайте вопросы.
Напишите свой мейл и скап мне в личку либо сюда.
Обсудим мои идеи и реальность их воплощения. 
[Удален]  
Kirill Andreev:
Напишите свой мейл и скап мне в личку либо сюда.
Обсудим мои идеи и реальность их воплощения. 
Не нужны мне Ваши идеи. Я имел ввиду пишите программу, а не мне.
 
new-rena:
Не нужны мне Ваши идеи. Я имел ввиду пишите программу, а не мне.
А я думал поможете с написанием. 
[Удален]  
Kirill Andreev:
А я думал поможете с написанием. 

Поможем, пишите программу.

Что не получается?

Берите пример из код-базы и вперед.

"Просто алгоритм" уже есть.

 
ottenand:

Ок,несмотря на то, что система все еще монетка, уточним дугой момент.

Если расчет берется по большей цене, то полагаю, что опуститься ниже цены открытия должен все-таки Аск, так как на момент открытия свечи Бид будет равен цене открытия. В противном случае каждое открытие будет сопровождаться покупкой.



Как я написал, теперь может выполняться мои условия?
 
new-rena:

Поможем, пишите программу.

Что не получается?

Берите пример из код-базы и вперед.

"Просто алгоритм" уже есть.

Отлично, порекомендуйте видео уроки которые по вашему мнению помогут мне начать писать код.
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