Составить просто алгоритм - страница 2
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Так у вас вначале противоположные условия)
Вот ваши условия:Из этих условий я понимаю то, что при старте робота он увидит, что текущая цена выше цены открытия текущей свечи и поставит отложку на продажу по цене открытия. Уточняйте условия системы, потому что ничего не понятно.
Спасибо, что подсказали ошибку. Уточняю. Расчет берется по большей цене а значит бид.
Ок,несмотря на то, что система все еще монетка, уточним дугой момент.
Если расчет берется по большей цене, то полагаю, что опуститься ниже цены открытия должен все-таки Аск, так как на момент открытия свечи Бид будет равен цене открытия. В противном случае каждое открытие будет сопровождаться покупкой.
А помочь написать это чудо нет желания?
Ок,несмотря на то, что система все еще монетка, уточним дугой момент.
Если расчет берется по большей цене, то полагаю, что опуститься ниже цены открытия должен все-таки Аск, так как на момент открытия свечи Бид будет равен цене открытия. В противном случае каждое открытие будет сопровождаться покупкой.
Помочь можно. Пишите, задавайте вопросы.
Напишите свой мейл и скап мне в личку либо сюда.
Не нужны мне Ваши идеи. Я имел ввиду пишите программу, а не мне.
А я думал поможете с написанием.
Поможем, пишите программу.
Что не получается?
Берите пример из код-базы и вперед.
"Просто алгоритм" уже есть.
Ок,несмотря на то, что система все еще монетка, уточним дугой момент.
Если расчет берется по большей цене, то полагаю, что опуститься ниже цены открытия должен все-таки Аск, так как на момент открытия свечи Бид будет равен цене открытия. В противном случае каждое открытие будет сопровождаться покупкой.
Поможем, пишите программу.
Что не получается?
Берите пример из код-базы и вперед.
"Просто алгоритм" уже есть.