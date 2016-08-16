Железо программиста. Давайте поговорим.
Имхо, как можно работать на ноуте? На нём и компиляция не быстро проходит...
Вот оптимальное железо :-))
- www.msu.ru
Для работы вполне хватает ноутбука:
2016.08.16 12:42:09.610 Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 2829 / 8077 Mb, HDD: 47233 / 233310 Mb, GMT+02:00
При тестировании подключаю настольный компьютер - он мощнее будет - шесть ядер, AMD.
Имхо, как можно работать на ноуте? На нём и компиляция не быстро проходит...
Кто сколько экранов юзает?
Привык уже давно, теперь не представляю как на стационарном работать
Не, на ноуте работать невозможно. Только если уже выбора нет - в дороге, например. Правда, не на месте полноценно работать все равно не получается. Максимум - что-то небольшое исправить.
Работаю на 4-х ядрах с RAM 8Гб. Для МТ и VS вполне хватает.
Программист юзает один экран. Больше не надо ))) А вот сколько экранов у трейдера - это уже другой вопрос, вопрос стратегии.
Смотря какой.
Привет.
Хочу затронуть тему железа. Поделитесь пожалуйста кто на чем работает и с какими трудностями сталкивается.
Я сейчас на ноуте Intel i3 2 ядра по 2,4. оперативы 16 гиг.
Проц мне не нравится, бывает тупит когда много чего теститься - заказал i5, на i7 рука не поднялась.
какое оптимальное железо на данный момент?
я детально изучал данный вопрос.
для программирования по моим тестам и опыту самое главное это (по убыванию приоритета)
1) скорость проца
2) объем оперативы
3) скорость винта/памяти
Работаю на VS 2015 C++
Параллельно запущены Virtual с другой виндой для тестов.
+ прожорливые браузер/скайп и т.д.
Обязаловка по памяти = минимум 8 Гб. Из которых 2,5 откусываю на Ram Disk для расположения там sdf и файлов компиляции (чтоб не насиловать винт)
По винту - SSD пока не ставлю, ибо гиговые трафики компила вынесут его за год. Жду новых технологий в этом плане. Но как минимум ставьте шустрый с 5400-7200 оборотов.
Ну и проц для программиста - это самое самое главное. Так как на скорость компилирования влияет именно он.
Ноут вполне можно взять для работы. 17'' монитор + проц помощнее + второй монитор
Комп можно собрать на amd fx9590.
Короче говоря - лучше сэкономьте на графике, чем на проце. Он важнее.
PS
Пусть некоторые пишут, что программисту не нужен второй монитор - это враки.
Два монитора это минимум для комфортной работы.
Привет.
Хочу затронуть тему железа. Поделитесь пожалуйста кто на чем работает и с какими трудностями сталкивается.
Я сейчас на ноуте Intel i3 2 ядра по 2,4. оперативы 16 гиг.
Проц мне не нравится, бывает тупит когда много чего теститься - заказал i5, на i7 рука не поднялась.
какое оптимальное железо на данный момент?
Программист юзает один экран. Больше не надо )))
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Привет.
Хочу затронуть тему железа. Поделитесь пожалуйста кто на чем работает и с какими трудностями сталкивается.
Я сейчас на ноуте Intel i3 2 ядра по 2,4. оперативы 16 гиг.
Проц мне не нравится, бывает тупит когда много чего теститься - заказал i5, на i7 рука не поднялась.
какое оптимальное железо на данный момент?