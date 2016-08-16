Железо программиста. Давайте поговорим.

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Привет.

Хочу затронуть тему железа. Поделитесь пожалуйста кто на чем работает и с какими трудностями сталкивается.

Я сейчас на ноуте Intel i3 2 ядра по 2,4. оперативы 16 гиг.

Проц мне не нравится, бывает тупит когда много чего теститься - заказал i5, на i7 рука не поднялась.

какое оптимальное железо на данный момент? 

 

Имхо, как можно работать на ноуте? На нём и компиляция не быстро проходит...

Вот оптимальное железо  :-))

Суперкомпьютер «Ломоносов»
Суперкомпьютер «Ломоносов»
  • www.msu.ru
Суперкомпьютер «Ломоносов», установленный в Московском университете в 2009 году, относится к уникальным системам высшего диапазона производительности. В настоящее время он содержит 6654 вычислительных узла, более 94000 процессорных ядер, обладает пиковой производительностью 1,37 Пфлоп/с. Реальная производительность системы на тесте Linpack...
 

Для работы вполне хватает ноутбука:

2016.08.16 12:42:09.610 Terminal        Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, RAM: 2829 / 8077 Mb, HDD: 47233 / 233310 Mb, GMT+02:00

При тестировании подключаю настольный компьютер - он мощнее будет - шесть ядер, AMD.

 
Dennis Kirichenko:

Имхо, как можно работать на ноуте? На нём и компиляция не быстро проходит...

Привык уже давно, теперь не представляю как на стационарном работать
[Удален]  
Кто сколько экранов юзает?
 
Anton Zverev:
Кто сколько экранов юзает?
Программист юзает один экран. Больше не надо ))) А вот сколько экранов у трейдера - это уже другой вопрос, вопрос стратегии.
 
Vladimir Gribachev:
Привык уже давно, теперь не представляю как на стационарном работать

Не, на ноуте работать невозможно. Только если уже выбора нет - в дороге, например. Правда, не на месте полноценно работать все равно не получается. Максимум - что-то небольшое исправить.

Работаю на 4-х ядрах с RAM 8Гб. Для МТ и VS вполне хватает. 

[Удален]  
Ihor Herasko:

Программист юзает один экран. Больше не надо ))) А вот сколько экранов у трейдера - это уже другой вопрос, вопрос стратегии.

Смотря какой.

 

 
Vladimir Gribachev:

Привет.

Хочу затронуть тему железа. Поделитесь пожалуйста кто на чем работает и с какими трудностями сталкивается.

Я сейчас на ноуте Intel i3 2 ядра по 2,4. оперативы 16 гиг.

Проц мне не нравится, бывает тупит когда много чего теститься - заказал i5, на i7 рука не поднялась.

какое оптимальное железо на данный момент? 

я детально изучал данный вопрос.

для программирования по моим тестам и опыту самое главное это  (по убыванию приоритета)
1) скорость проца
2) объем оперативы
3) скорость винта/памяти

Работаю на VS 2015 C++
Параллельно запущены Virtual с другой виндой для тестов.
+ прожорливые браузер/скайп и т.д.

Обязаловка по памяти = минимум 8 Гб. Из которых 2,5  откусываю на Ram Disk для расположения там sdf и файлов компиляции (чтоб не насиловать винт)

По винту - SSD пока не ставлю, ибо гиговые трафики компила вынесут его за год. Жду новых технологий в этом плане.  Но как минимум ставьте шустрый с 5400-7200 оборотов.

Ну и проц для программиста - это самое самое главное.  Так как на скорость компилирования влияет именно он.

Ноут вполне можно взять для работы. 17'' монитор + проц помощнее + второй монитор
Комп можно собрать на amd fx9590.

Короче говоря - лучше сэкономьте на графике, чем на проце. Он важнее.

PS
Пусть некоторые пишут, что программисту не нужен второй монитор - это враки. 

Два монитора это минимум для комфортной работы.

 
Vladimir Gribachev:

Привет.

Хочу затронуть тему железа. Поделитесь пожалуйста кто на чем работает и с какими трудностями сталкивается.

Я сейчас на ноуте Intel i3 2 ядра по 2,4. оперативы 16 гиг.

Проц мне не нравится, бывает тупит когда много чего теститься - заказал i5, на i7 рука не поднялась.

какое оптимальное железо на данный момент? 

Пишу всё на самом обычном и древнем i5, для набора кода больше и не надо. Для тестирования, оптимизации или если вдруг нужны мощности перекидываю всё что надо через MQL5 Storage на удалённый сервак и провожу эти работы там. Сервер же XeonE5 1650+128Gb DDR4 справляется со всем на ура ,правда он и обходится мне 110 евро в месяц. Как то ранее считал что выгоднее, вложиться и купить за пару лямов комп домой или брать в аренду. Пришёл к выводу что аренда намного выгоднее.
 
Ihor Herasko:
Программист юзает один экран. Больше не надо ))) 
Не представляю, как можно программисту комфортно работать на одном экране. ) Как можно нормально делать отладку, постоянно переключаясь со среды разработки на отлаживаемую прогу? Вот именно программеру как раз нужно два экрана: на основном - среда разработки, на втором - отлаживаемая прога. А если экран один, то это вечный альт-таб. 
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