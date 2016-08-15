Считать показания индикаторов?
В МТ есть такая штука, типа, прицел - ведешь по графику, и в окошке слева все значения графика и индикаторов, начиная с дейт-тайм..
Во первых, эти конкретные значения хотелось бы сохранить в файл. Начиная с времени. По щелчку мыши или клавиши, например.
Далеко не все индикаторы и параметры отображаются на графике. И их надо туда-же в сад файл, ну и сэкрана все прочитать разумеется.
С событиями графикаразобрался, координатами экрана в пикселях тоже, но вот как сам график и цены туда привязаны.
Наверняка нечто подобное уже делалось. Помогите разобраться. М.б. в базе исходники есть.
Это индикатор какой-то? Стандартное перекрестье ничего не показывает
Может это:
- ChartTimePriceToXY()
- ChartXYToTimePrice()
Может это:
- ChartTimePriceToXY()
- ChartXYToTimePrice()
Да, похоже на то.
А время как искать в Тайм-серии? Каждый раз прямым перебором от нуля? Замотаешься.) График м.б. и в 2008 году.)
это "Окно данных"
Да, похоже на то.
А время как искать в Тайм-серии? Каждый раз прямым перебором от нуля? Замотаешься.) График м.б. и в 2008 году.)
В МТ есть такая штука, типа, прицел - ведешь по графику, и в окошке слева все значения графика и индикаторов, начиная с дейт-тайм..
Во первых, эти конкретные значения хотелось бы сохранить в файл. Начиная с времени. По щелчку мыши или клавиши, например.
Далеко не все индикаторы и параметры отображаются на графике. И их надо туда-же в сад файл, ну и с экрана все прочитать разумеется.
С событиями графика разобрался, координатами экрана в пикселях тоже, но вот как сам график и цены туда привязаны.
Наверняка нечто подобное уже делалось. Помогите разобраться. М.б. в базе исходники есть.
В API MT нет доступа к окну данных и "чужим" индикаторным буферам. Это чтобы программистам жизнь мёдом не казалась :-)
В МТ5 можно получить хэндлы всех индикаторов висящих на графике, через них получить данные любого буфера. Сложность в том, что не разберешься какой хэндл от какого индикатора.
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В МТ есть такая штука, типа, прицел - ведешь по графику, и в окошке слева все значения графика и индикаторов, начиная с дейт-тайм..
Во первых, эти конкретные значения хотелось бы сохранить в файл. Начиная с времени. По щелчку мыши или клавиши, например.
Далеко не все индикаторы и параметры отображаются на графике. И их надо туда-же в сад файл, ну и с экрана все прочитать разумеется.
С событиями графика разобрался, координатами экрана в пикселях тоже, но вот как сам график и цены туда привязаны.
Наверняка нечто подобное уже делалось. Помогите разобраться. М.б. в базе исходники есть.