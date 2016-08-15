Считать показания индикаторов?

Новый комментарий
 

В МТ есть такая штука, типа, прицел - ведешь по графику, и в окошке слева все значения графика и индикаторов, начиная с дейт-тайм..

Во первых, эти конкретные значения хотелось бы сохранить в файл. Начиная с времени. По щелчку мыши или клавиши, например.

Далеко не все индикаторы и параметры  отображаются на графике. И их надо туда-же в сад файл, ну и с экрана все прочитать разумеется.

С событиями графика разобрался, координатами экрана в пикселях тоже, но вот как сам график и цены туда привязаны.

Наверняка нечто подобное уже делалось. Помогите разобраться. М.б. в базе исходники есть. 

 
Yuriy Asaulenko:

В МТ есть такая штука, типа, прицел - ведешь по графику, и в окошке слева все значения графика и индикаторов, начиная с дейт-тайм..

Во первых, эти конкретные значения хотелось бы сохранить в файл. Начиная с времени. По щелчку мыши или клавиши, например.

Далеко не все индикаторы и параметры  отображаются на графике. И их надо туда-же в сад файл, ну и сэкрана все прочитать разумеется.

С событиями графикаразобрался, координатами экрана в пикселях тоже, но вот как сам график и цены туда привязаны.

Наверняка нечто подобное уже делалось. Помогите разобраться. М.б. в базе исходники есть. 

Это индикатор какой-то? Стандартное перекрестье ничего не показывает
 
Alexey Volchanskiy:
Это индикатор какой-то? Стандартное перекрестье ничего не показывает
Надо открыть в меню - Вид - "окно данных", и покажет.
 

Может это:

 

это "Окно данных"

 

 
Dmitry Fedoseev:

Может это:

  • ChartTimePriceToXY()
  • ChartXYToTimePrice()

Да, похоже на то.

А время как искать в Тайм-серии? Каждый раз прямым перебором от нуля? Замотаешься.) График м.б. и в 2008 году.) 

 
Alexander Bereznyak:

это "Окно данных"

Ну да, оно самое.
 
Yuriy Asaulenko:

Да, похоже на то.

А время как искать в Тайм-серии? Каждый раз прямым перебором от нуля? Замотаешься.) График м.б. и в 2008 году.) 

Есть функция Bars(), один из вариантов вызова с указанием времени.
 
Yuriy Asaulenko:

В МТ есть такая штука, типа, прицел - ведешь по графику, и в окошке слева все значения графика и индикаторов, начиная с дейт-тайм..

Во первых, эти конкретные значения хотелось бы сохранить в файл. Начиная с времени. По щелчку мыши или клавиши, например.

Далеко не все индикаторы и параметры  отображаются на графике. И их надо туда-же в сад файл, ну и с экрана все прочитать разумеется.

С событиями графика разобрался, координатами экрана в пикселях тоже, но вот как сам график и цены туда привязаны.

Наверняка нечто подобное уже делалось. Помогите разобраться. М.б. в базе исходники есть. 

В API MT нет доступа к окну данных и "чужим" индикаторным буферам. Это чтобы программистам жизнь мёдом не казалась :-)

 
В МТ5 можно получить хэндлы всех индикаторов висящих на графике, через них получить данные любого буфера. Сложность в том, что не разберешься какой хэндл от какого индикатора.
 
Dmitry Fedoseev:
В МТ5 можно получить хэндлы всех индикаторов висящих на графике, через них получить данные любого буфера. Сложность в том, что не разберешься какой хэндл от какого индикатора.
 Должно помочь обход всех индикаторов и сравнение полученного хендла через ChartIndicatorGet()
12
Новый комментарий