Как с помощью советника создать файл типа txt?
Здравствуйте. Интересует вопрос как с помощью советника создать файл типа txt, чтобы туда можно было из него заносить определенную информацию. Советник для MT4.
Заранее спасибо за помощь.
Фраза непонятно построена - писать или читать надо? Или и то и другое?
Было тут недавно обсуждение про FileFlush, оттуда выдержка
int h=FileOpen("1.txt",FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT|FILE_SHARE_READ); if(h==-1)return; FileWriteString(h,"zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz"); FileClose(h);
Фраза непонятно построена - писать или читать надо? Или и то и другое?
Было тут недавно обсуждение про FileFlush, оттуда выдержка
Нужно создать файл txt, дать ему название, а также писать в него определенную информацию.
Вот пример из справочника + я немножко дописала, но записывается только 1 строка, а нужно чтобы последняя строка сохранялась, и следующий текст записывался с новой строки.
ResetLastError(); string name = Symbol(); int filehandle=FileOpen(name,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_TXT); if (filehandle != INVALID_HANDLE) { FileWrite(filehandle,TimeCurrent(), " ",Symbol(), " ", EnumToString(ENUM_TIMEFRAMES(_Period)), ";"); FileClose(filehandle); Print("FileOpen OK"); } else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());
Вот пример из справочника + я немножко дописала, но записывается только 1 строка, а нужно чтобы последняя строка сохранялась, и следующий текст записывался с новой строки.
Вот пример из справочника + я немножко дописала, но записывается только 1 строка, а нужно чтобы последняя строка сохранялась, и следующий текст записывался с новой строки.
Прочитайте фаил до конца
потом пишите
Прочитайте фаил до конца
потом пишите
Если файл большой то это займет много времени, проще переместить файловый указатель в конец файла.
Или так
Чет от программиста такие вопросы
Если файл большой то это займет много времени, проще переместить файловый указатель в конец файла.
Не могли бы Вы привести пример как это нужно сделать в моем случае?
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Здравствуйте. Интересует вопрос как с помощью советника создать файл типа txt, чтобы туда можно было из него заносить определенную информацию. Советник для MT4.
Заранее спасибо за помощь.