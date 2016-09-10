MetaTrader 5 и демо-счет на рынке акций - страница 2
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Ха! Быстро они меня в оборот взяли - уже девушка с приятным голоском позвонила. Предлагала личного советника за 300 000... МНЕ!!!!
что-то вот такой черезчур навязчивый сервис утомляет. проблемы бы они решали с такой скоростью и вниманием.
не отходя от компьютера, через личный кабинет в гос. услугах в компании бкс лучше открыть реальный счет хоть на 100рублей.
Мне бы хотелось именно на демо.
Хотеть мало, иногда надо просто попробовать это сделать!!!
Через пару недель появлюсь, удачи ...
Эммм.. дак я и попробовал) Однако демо для MetaTrader только либо форекс, либо фьючерсы на индексы.
В общем плюнул я на БКС и пошел в Открытие. Открылся без проблем... завел счет... поехал в местное отделение. И каково же было моё разочарование, когда я пообщался с их директором - словами не передашь )) В общем мне казалось я разговариваю с человеком с другой планеты Короче всё у него мрачно... паренек навроде меня врятли может рассчитывать, что он начнет косить бабос и к нему потянутся кучи инвесторов... Я думаю - ну всё, труба, мля я подумал - с кем я разговариваю вообще? это клиника )) видимо всё нах посливал!!!
Потом решил дать мне совет по поводу торговли валютой, хотя сам до этого сказал что в этом не рубит - типо нефиг с ней связываться - сольешь все ))) поржал
Потом начал лечить как он на акциях утраивался. Я говорю - так и слить можно при таком раскладе. На что он ответил - не-а
В общем жгёт мужичёк!!! Откуда они такие берутся?
Ну и апофеоз был, когда он мне давай высчитывать торговлю с ГО на фьюче рубля. У него получилось сперва, что при скачке чуть ли не в пипу я сливаю депозит Я грю - бл..., так это получается на форе не так рискованно торговать как на бирже
Короче я понял что ни...шиша от него дельного не услышу. Ладно бы по объявлению наняли - так он директор!!!!
Придется все самому как обычно - методом тыка...
З.Ы. Единственное, что вселило в меня, неопытного, надежду - он не верит в Кукла. Всё, можно выдыхать, помолемсу! Да прибудет с нами профит, великий и беспощадный!!!
какой интересный опыт)) реалии рашки-суровые и беспощадные..дело случаем происходило не рядом с челябинским трубопрокатным заводом?))
з.ы. вера хороша для религии,а его самого кукл дергает за веревочки))
какой интересный опыт)) реалии рашки-суровые и беспощадные..дело случаем происходило не рядом с челябинским трубопрокатным заводом?))
з.ы. вера хороша для религии,а его самого кукл дергает за веревочки))
В Челябе - не ))