MetaTrader 5 и демо-счет на рынке акций - страница 2

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mmmoguschiy-new:
Ха! Быстро они меня в оборот взяли - уже девушка с приятным голоском позвонила. Предлагала личного советника за 300 000... МНЕ!!!! 
что-то вот такой черезчур навязчивый сервис утомляет. проблемы бы они решали с такой скоростью и вниманием.
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ivanivan_11:
что-то вот такой черезчур навязчивый сервис утомляет. проблемы бы они решали с такой скоростью и вниманием.
поглядим что будет дальше. по ходу пьесы отпишу
 
Sergey Novokhatskiy:
 не отходя от компьютера, через личный кабинет в гос. услугах в компании бкс лучше открыть реальный счет хоть на 100рублей.
Мне бы хотелось именно на демо.
 
Anton_Potashev:
Мне бы хотелось именно на демо.

Хотеть мало, иногда надо просто попробовать это сделать!!!

Через пару недель появлюсь, удачи ...

 
Эммм.. дак я и попробовал) Однако демо для MetaTrader только либо форекс, либо фьючерсы на индексы.
 
Anton_Potashev:
Эммм.. дак я и попробовал) Однако демо для MetaTrader только либо форекс, либо фьючерсы на индексы.
не правда)) еще фьючи на акции и нефть,металлы и валюты
 
Ну, в общем, смысл в том, что демить придется на квике, а на реальном счете переходить на метатрейдер.
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ivanivan_11:

Обещал отписаться о развитии событий. Затянулась моя регистрация в БКС из-за обновления данных на Госуслугах. Зарегистрировался в конце концов, но застопорился на заключении договора - уж слишком там много было пунктов - тут и Plaza II и VPS и прочие радости... Много буков, да еще и мелким шрифтом. Решил позвонить в поддержку и под их руководством завершить регу. Позвонил, девушка сказала, что у них обед и как только сотрудник отобедает мне перезвонят. Перезванивают до сих пор уже несколько дней 

В общем плюнул я на БКС и пошел в Открытие. Открылся без проблем... завел счет... поехал в местное отделение. И каково же было моё разочарование, когда я пообщался с их директором - словами не передашь )) В общем мне казалось я разговариваю с человеком с другой планеты  Короче всё у него мрачно... паренек навроде меня врятли может рассчитывать, что он начнет косить бабос и к нему потянутся кучи инвесторов... Я думаю - ну всё, труба, мля  я подумал - с кем я разговариваю вообще? это клиника )) видимо всё нах посливал!!!
Потом решил дать мне совет по поводу торговли валютой, хотя сам до этого сказал что в этом не рубит - типо нефиг с ней связываться - сольешь все ))) поржал
Потом начал лечить как он на акциях утраивался. Я говорю - так и слить можно при таком раскладе. На что он ответил - не-а 
В общем жгёт мужичёк!!! Откуда они такие берутся?
Ну и апофеоз был, когда он мне давай высчитывать торговлю с ГО на фьюче рубля. У него получилось сперва, что при скачке чуть ли не в пипу я сливаю депозит  Я грю - бл..., так это получается на форе не так рискованно торговать как на бирже 
Короче я понял что ни...шиша от него дельного не услышу. Ладно бы по объявлению наняли - так он директор!!!!

Придется все самому как обычно - методом тыка... 
 
З.Ы. Единственное, что вселило в меня, неопытного, надежду - он не верит в Кукла. Всё, можно выдыхать, помолемсу!  Да прибудет с нами профит, великий и беспощадный!!!
 

какой интересный опыт)) реалии рашки-суровые и беспощадные..дело случаем происходило не рядом с челябинским трубопрокатным заводом?))

з.ы. вера хороша для религии,а его самого кукл дергает за веревочки))

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ivanivan_11:

какой интересный опыт)) реалии рашки-суровые и беспощадные..дело случаем происходило не рядом с челябинским трубопрокатным заводом?))

з.ы. вера хороша для религии,а его самого кукл дергает за веревочки))

Опыт конечно хороший! Лично для себя выводы сделал! Может кому пригодится. Кстати в Открытии все делается аналогично - через Госуслуги. Только заморочек меньше на порядок.

В Челябе - не ))
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