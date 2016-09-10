MetaTrader 5 и демо-счет на рынке акций - страница 3

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mmmoguschiy-new:
Опыт конечно хороший! Лично для себя выводы сделал! Может кому пригодится. Кстати в Открытии все делается аналогично - через Госуслуги. Только заморочек меньше на порядок.

В Челябе - не ))
Не почитал здесь и тоже тему открыл на эту тему... а пусть весит... вот как у нас хреново то, а мне письмо тоже пришло из Ф...ама - можно покупать как в интернет магазине... все больше и больше народу интересуется быстро растущими акциями...))
 
Да еще дивиденды заставляют 50% выплачивать... аж гос компании сильно репу зачесали по этому поводу...Газпром особенно...
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Сергей Криушин:
Не почитал здесь и тоже тему открыл на эту тему... а пусть весит... вот как у нас хреново то, а мне письмо тоже пришло из Ф...ама - можно покупать как в интернет магазине... все больше и больше народу интересуется быстро растущими акциями...))

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MetaTrader 5 и демо-счет на рынке акций

Сергей Криушин, 2016.09.10 00:46

Да еще дивиденды заставляют 50% выплачивать... аж гос компании сильно репу зачесали по этому поводу...Газпром особенно...

Чем больше шкаф, тем громче падает!!! Любой пузырь рано или поздно лопается. И чем он больше раздут, тем больше вероятность 
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