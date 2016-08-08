Должна ли система давать зеркально обратные сигналы, то есть должны ли быть обратно идентичные условия входа на рынок как для покупок и так и для продаж - страница 2
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ПАРАДОКС!
Получается как минимум нужны отдельные сеты для покупок и для продаж, или нужно использовать разные торговые системы для работы в двух разных направлениях?
В общем случае -ДА, разные. По крайней мере, параметры входа и сопровождения сделки в рамках одной системы.
А в чем парадокс?
парадоксов много, вот один - человек порядка 10 лет работающий в прибыль - при автоматизации своей стратегии не получает прибыль.
Не фокус.)) И не парадокс. На рынке оч много факторов влияющих на решения, принимаемые трейдером. В стратегии мы можем описать лишь часть из них. Хотя они и являются необходимыми для принятии решений при ручной торговле, но далеко не факт, что они являются достаточными для успешной торговли автосистемы.
ЗЫ Да и глазами вы видите и воспринимаете гораздо больше инфы, чем можете рассказать системе.)
На форексе так и есть (по крайней мере тут в основном под него ботов пишут), ну и валютных фьючей тоже касается соответсвенно. Сигналы абсолютно идентичные. На акциях и индексах могут быть варианты.
Легко в тестере проверяется, сигналов на бай и селл примерно одинаковое количество у меня. Еще одна проверка - возьмите 2 зеркальные валютные пары доллар франк и евродоллар. Одна падает другая растет, обратная корреляция, сигналы одинаковые.
На бирже лонг и шорт совершенно разные по своим параметрам сигналы. Можно объяснить это так (не знаю правильно ли) - статистически лонг играют все 100% игроков, а шорт до 45%. Естественно и движение цены имеет разные характеристики.
Не оч хорошо знаю Форекс, но, судя по графикам, характеристики движения вверх и вниз различаются.
Тут еще вопрос, какие временные интервалы использовать для оценки, т.к. на разных интервалах характеристики движений тоже различны, и видимо, и соотношение игроков лонг-шорт тоже.
Проведите мысленный эксперимент: из пары EURUSD создайте методом переворота пару USDEUR. Проследите за движениями цен, а потом расскажете о разных характеристиках движения цены вверх и вниз и обоснуете принципиальные различия между сигналами на совершение операций BUY по паре EURUSD и SELL по паре USDEUR.
Я ранее говорил про биржевые инструменты. Про Форекс - это пока мнение - почему они м.б разными. Скажем, при устойчивом росте актива (пары), инструмент продают только при необходимости, а покупают с целью инвестиций. Вот Вам разница в характере движений вверх и вниз.
Объясните, кстати, почему они должны быть одинаковыми?
Я ранее говорил про биржевые инструменты. Про Форекс - это пока мнение - почему они м.б разными. Скажем, при устойчивом росте актива (пары), инструмент продают только при необходимости, а покупают с целью инвестиций. Вот Вам разница в характере движений вверх и вниз.
Объясните, кстати, почему они должны быть одинаковыми?
1- "купить" какой-либо финансовый инструмент по текущей цене, чтобы впоследствии "продать" по более выгодной (например в случае операций с парой USDCHF "покупаются" франки за доллары)
2- "продать" какой-либо финансовый инструмент по текущей цене, чтобы за вырученные от операции активы "купить" по более выгодной цене большее его количество. (кавычки, чтоб подчеркнуть условность терминов покупка и продажа в случае с маржинальной торговлей на Форексе).
В обеих случаях механизм получения прибыли основан на одном и том же - на изменении курса взаимообмена различных валют (частный случай финансового актива). И хотя принято, что курсы валют котируются относительно доллара, но по факту существует два вида котирования - прямое (в валютной паре доллар находится на первом месте, как в USDCHF) и обратное (доллар в валютной паре стоит на втором месте, как в GBPUSD, EURUSD...), подобное и в кроссовых парах. Прошу прощения, что излагаю азы, но мне надо подвести основание под нашу тему.
А теперь, принимая во внимание вышесказанное, представьте ситуацию, что Вы (интуиция или рассчёты подсказывают, что доллар должен подорожать) хотите заработать на повышении курса доллара. Для этого сначала нужно имеющиеся у Вас активы перевести в доллары (чтобы впоследствии реализовать их по более выгодному курсу). Вы будете продавать к примеру, фунты за доллары, в случае имеющихся у Вас запасов GBPUSD, или покупать доллары к примеру, за франки при наличии запасов USDCHF. И по факту можно назвать производимое действие так: покупка долларов за фунты и франки, а можно и по другому: продажа фунтов и франков за доллары и суть от этого не изменится. Так почему же логика открытия позиций BUY и SELL должна отличаться?... - есть сигнал, что доллар будет расти значит там продажа, там аналогично покупка и никаких надуманных квазипсихологических заморочек о предпочтениях "лонгов" или "шортов".
....
А теперь, принимая во внимание вышесказанное, представьте ситуацию, что Вы (интуиция или рассчёты подсказывают, что доллар должен подорожать) хотите заработать на повышении курса доллара. Для этого сначала нужно имеющиеся у Вас активы перевести в доллары (чтобы впоследствии реализовать их по более выгодному курсу). Вы будете продавать к примеру, фунты за доллары, в случае имеющихся у Вас запасов GBPUSD, или покупать доллары к примеру, за франки при наличии запасов USDCHF. И по факту можно назвать производимое действие так: покупка долларов за фунты и франки, а можно и по другому: продажа фунтов и франков за доллары и суть от этого не изменится. Так почему же логика открытия позиций BUY и SELL должна отличаться?... - есть сигнал, что доллар будет расти значит там продажа, там аналогично покупка и никаких надуманных квазипсихологических заморочек о предпочтениях "лонгов" или "шортов".
Когда Вы предлагаете купить EURUSD и продать USDEUR - Вы просто перевернули график, на самом деле ни кто не видит график USDEUR на своих терминалах и не торгует его. Как Вы сказали суть торговли не меняется, но полагаю конкретные точки входа/выходов могут отличаться.
Давайте вообразим один пример: 70 процентов людей кто торгует на Форексе оптимисты, а 30% пессимисты. Что бы покупать актив им нужно меньше обоснований, так как они и так хорошо настроены, но в тех же условиях что бы продавать им нужно больше обоснований, так как он будут идти против своей сущности.
Проголосовал за пункт №1
Почему? Потому что сигнал в бай полностью зеркален сигналу шорт, цена ходит от уровня к уровню когда идёт вверх/вниз. Если цена не может больше расти или падать, тогда она ходит между уровнями, это и есть канал (флет).
Очень часто получаются хорошие входы, а вот с выходом проблемы. Верно говорят, не так важно правильно войти в рынок, как правильно с него выйти. Вошли на пике возле уровня, значит выход возле ближайшего сильного уровня, это и есть открытие противоположной позиции (отбой/пробой), если идёт пробой уровня, то позицию можно долить, если отбой - закрыть и открыть противоположную. А то часто встречаю выходы с позиции при каком-то определённом проценте (хз), по пунктам (мне хватит), то есть без сигнала.