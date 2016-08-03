Не идет подключение сигнала со стороны подписчика.
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Подписчик не может создать подключение сигнала. Попробовал сам от своего лица, также само. Попросту в МТ4 нет окна при первом вводе данных для подключение сигнала. В чем может быть проблема?
Пусть ищет сигнал прямо из терминала (справа вверху окно поиска). Также нужно иметь все обновления на операционную систему, иметь последний терминал и IE не ниже версии 8.0. Ещё нужно логи из вкладки терминала "Журнал" - там точно должны быть сообщения об ошибках.
Если есть жалобы, пожалуйста, всегда предоставляйте такую информацию: первые три строчки из вкладки "Журнал" терминала, после перезагрузки терминала Это примерно такая информация:
2016.08.01 10:58:45.115 Terminal MetaTrader 5 x64 build 1375 started (MetaQuotes Software Corp.) 2016.08.01 10:58:45.116 Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 2084 / 8077 Mb, HDD: 49413 / 233310 Mb, GMT+02:00 2016.08.01 10:58:45.116 Terminal C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Пусть ищет сигнал прямо из терминала (справа вверху окно поиска). Также нужно иметь все обновления на операционную систему, иметь последний терминал и IE не ниже версии 8.0. Ещё нужно логи из вкладки терминала "Журнал" - там точно должны быть сообщения об ошибках.
Если есть жалобы, пожалуйста, всегда предоставляйте такую информацию: первые три строчки из вкладки "Журнал" терминала, после перезагрузки терминала Это примерно такая информация:
А что может быть причиной того, что в терминале МТ4 вообще нету внизу пункта меню сигналы?
А что может быть причиной того, что в терминале МТ4 вообще нету внизу пункта меню сигналы?
Причин несколько, но основной посыл - это тикать от такой торговой организации и не торговать в ней. Если в MetaTrader'e нет вкладки "Сигналы"
Вот что показывает после перезагрузки.
Вот что показывает после перезагрузки.
Остаётся только одно: требовать от торговой организации активации вкладки "Сигналы" (это делается на стороне торгового сервера торговой организации, буквально два клика мышкой). Если не активируют - бегите от такой торговой организации как можно скорее.
Остаётся только одно: требовать от торговой организации активации вкладки "Сигналы" (это делается на стороне торгового сервера торговой организации, буквально два клика мышкой). Если не активируют - бегите от такой торговой организации как можно скорее.
А из-за этого может быть, что клиент не может подписаться на мой сигнал?
Хотя у него проблемы и при подписке на сигнал от моего счета с другим брокером.
А из-за этого может быть, что клиент не может подписаться на мой сигнал?
Хотя у него проблемы и при подписке на сигнал от моего счета с другим брокером.
Вот что показывает после перезагрузки.
Это что мультитерминал запущен?
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