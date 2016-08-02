МТ4 много сделок - страница 4
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В тестере роботы для БО не тестируются. Ордера не те.
Сейчас посмотрю, чего там еще! Нашел свою ошибку
надо переделать, похоже лишнего добавил в условие, надо удалить.
( *Point())
Можно добавить еще вот такую строчку, чтобы наблюдать работу сигнала
Comment(data);
Сейчас посмотрю, чего там еще! Нашел свою ошибку
надо переделать, похоже лишнего добавил в условие, надо удалить.
Подправил. Все равно не выставляет ордера. Можно его экспертом сделать, а не скриптом?
Ждите исполнения условий.
Отдельно функцию протестировал, все открывает. Сейчас жду когда условие совпадет, потом посмотрим откроет или нет.
На евро паре сигнал показывает 49, то есть условия не соответствуют открытию 70 и 30
И еще, авто торговлю не забывайте включать.
Вот результат
Все работает, открывает по сигналу, одну штуку.
Срабатывает только при запуске. Иногда не срабатывает, иногда когдра РСИ больше 70 он покупает, а должен продавать.
Как в исходнике было 70 Sell так я и оставил.
Еще обратите внимание на изменение цикла
Как в исходнике было 70 Sell так я и оставил.
Еще обратите внимание на изменение цикла
Запустил скрипт. Он сразу открыл сделку, потому что РСи был меньше 30. Все правильно. Потом рси был больше 30 и через свечу рси стал меньше 30, но скрипт молчит!
Это условие, которое у вас было прописано.
Если OrdersTotal() больше 1 то пропускаем. Иначе у вас, будет открывать как раньше, много и в одном месте.
На сегодня все, другие дела ждут, пока!