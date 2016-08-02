МТ4 много сделок - страница 3
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Запускаем сову на график. Он работает, ждем условия на бай или сел. Срабатывает например условие на бай как надо и после этого он каждую минуту покупает бесконечно. В сове присутствует мартин, но без него та же история.
Код подправил глянь! Функцию isCloseLastPosByStopTrade еще не смотрел, сейчас со временем не очень.
Код подправил глянь! Функцию isCloseLastPosByStopTrade еще не смотрел, сейчас со временем не очень.
Спасибо большое. Первый раз на форуме адекватно помогли, завтра попробую, отпишусь. Функция isCloseLastPosByStopTrade нужна для мартина и вроде мартин исправна работает, еетрогать не нужно.
Вот правил в редакторе 0 ошибок, 0 предупреждений.
0 error(s), 0 warning(s), compile time: 495 msec 1 1
Теперь можно еще задать ставку в свойствах.
Но как работать будет правильно или нет не знаю! надо тестить демку регистрировать неохота
Вот правил в редакторе 0 ошибок, 0 предупреждений.
0 error(s), 0 warning(s), compile time: 495 msec 1 1
Теперь можно еще задать ставку в свойствах.
Но как работать будет правильно или нет не знаю! надо тестить демку регистрировать неохота
На график даже не цепляется. Странно!
У меня цепляется, вот эту строчку добавьте
Будет, вот такое окошко открываться
У меня цепляется, вот эту строчку добавьте
Будет, вот такое окошко открываться
Запустил скрипт на график, везде разрешил авто-торговлю. Сделок ни где не открывает. В журнале нету ни ошибок ни то что он отправлял какие то ордера.
В тестере запускали?