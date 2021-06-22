Советники: Limits Martin - страница 5

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nikolass58:
Аргументы в студию!

название ветки смотрели? Там входы рыночными. короткие, длинные - можно тупо терминалом делить по разным мажикам их разводить и оптить - всё. 

Аргументами будет сигнал. Иначе - это пустой треп, который Вы начали, приплев отложенники , которые вообще никакого отношения к теме не имеют.

 

тест на демо на трех парах - стартовый многовато взял.


 

ничего не было заопчено


 

отчет с 13 - го прилагаю. Там кривовато подобраны значения параметров включая коэффициенты и диапазон усреднения - там на трех парах. Да и вообще это по принципу Илана - мартин - нужен грамотный ПЕРЕВОРОТНЫЙ, но не усредняющий.

Файлы:
ReportHistory-8520482.zip  44 kb
 
nikolass58:
Дмитрий.
На мой взгляд не обязательно делать выбор
между короткими и длинными позициями.Я думаю советник
будет работать лучше когда будут работать одновременно
бай стоп,сел стоп и бай лимит,сел лимит.Потому что при безткатном тренде
лучше работают ордера типа бай стоп и сел стоп,а когда тренд заканчивается
лучше работают на откатах во флете ордера типа бай лимит,сел лимит.
В таком виде советник будет универсален при любом движении рынка.
Можно конечно поставить два советника с разными настройками длинных и коротких позиций на одну валюту на два окна но это не совсем то.
Может конечно я и ошибаюсь.
   Возможно стоит подумать об автоматическом изменении режима работы советника - с лимитных ордеров на стоповые и наоборот при совпадении определенных условий. Если тренд, торгуем стоповыми, если флет - лимитными.  Как считаете?
 
Dmitriy Epshteyn:
   Возможно стоит подумать об автоматическом изменении режима работы советника - с лимитных ордеров на стоповые и наоборот при совпадении определенных условий. Если тренд, торгуем стоповыми, если флет - лимитными.  Как считаете?

почему бы и нет... Но тут правок много в код вносить... бесплатно возможно это не будет интересным...

 
Roman Shiredchenko:

почему бы и нет... Но тут правок много в код вносить... бесплатно возможно это не будет интересным...

Предварительно, в части изменений в код возможно отметить следующие:

1) определить наступление тренда, его направления

2) определить наступления флета

3) прописать удаление отложек и смену их на противоположные при изменении тренда на флет/наоборот. (это не сложная задача)

Наиболее серьезными возможно выделить первые два пункта (флет, тренд). Убежден в том, что в этой части у каждого Пользователя может быть своё виденье. 

 
Roman Shiredchenko:

название ветки смотрели? Там входы рыночными. короткие, длинные - можно тупо терминалом делить по разным мажикам их разводить и оптить - всё. 

Аргументами будет сигнал. Иначе - это пустой треп, который Вы начали, приплев отложенники , которые вообще никакого отношения к теме не имеют.

Вот мне "нравятся" Ваш коментарий.Сразу поставил меня на место
А какой назидательный тон "это пустой треп,название ветки смотрели...и тд".
А Вы уважаемый смотрели версию limits_martin2_1.
Есть там торговля отложенными ордерами?-ЕСТЬ.
Вы являетесь автором советника?-НЕТ.
Вам был задан вопрос?-НЕТ.
Тогда какого Вы всунули свой ПЯТАК не предназначенный Вам вопрос и хамите
"Гуру" трейдинга?.
 
Дмитрий я полностью согласен с вами в части:

автоматическое изменение режима работы советника - с лимитных ордеров на стоповые и наоборот при совпадении определенных условий.

Если тренд, торгуем стоповыми, если флет - лимитными.

Предварительно, в части изменений в код возможно отметить следующие:

1) определить наступление тренда, его направления 

2) определить наступления флета

3) прописать удаление отложек и смену их на противоположные при изменении тренда на флет/наоборот. 

Наиболее серьезными возможно выделить первые два пункта (флет, тренд).

Убежден в том, что в этой части у каждого Пользователя может быть своё виденье.


А то что касается определения (флет,тренд) да у каждого Пользователя может быть своё видение.Но для этих целей в настройках совы должны быть пункты 

где  Пользователь мог бы под себя выставлять приемлимый для него коридор при 
пробое которого начали открываться стоповые ордера.
Ну как-то так на мой взгляд.
 
Можно ли добавить сброс отложек по времени. Например, если за 30мин отложки не сработали, то они удаляются, после чего открываются новые на исходном расстоянии от цены. Таким образом можно торговать на пробой, отсекая флёт.
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