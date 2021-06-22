Советники: Limits Martin - страница 5
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Аргументы в студию!
название ветки смотрели? Там входы рыночными. короткие, длинные - можно тупо терминалом делить по разным мажикам их разводить и оптить - всё.
Аргументами будет сигнал. Иначе - это пустой треп, который Вы начали, приплев отложенники , которые вообще никакого отношения к теме не имеют.
тест на демо на трех парах - стартовый многовато взял.
ничего не было заопчено
отчет с 13 - го прилагаю. Там кривовато подобраны значения параметров включая коэффициенты и диапазон усреднения - там на трех парах. Да и вообще это по принципу Илана - мартин - нужен грамотный ПЕРЕВОРОТНЫЙ, но не усредняющий.
Возможно стоит подумать об автоматическом изменении режима работы советника - с лимитных ордеров на стоповые и наоборот при совпадении определенных условий. Если тренд, торгуем стоповыми, если флет - лимитными. Как считаете?
почему бы и нет... Но тут правок много в код вносить... бесплатно возможно это не будет интересным...
почему бы и нет... Но тут правок много в код вносить... бесплатно возможно это не будет интересным...
Предварительно, в части изменений в код возможно отметить следующие:
1) определить наступление тренда, его направления
2) определить наступления флета
3) прописать удаление отложек и смену их на противоположные при изменении тренда на флет/наоборот. (это не сложная задача)
Наиболее серьезными возможно выделить первые два пункта (флет, тренд). Убежден в том, что в этой части у каждого Пользователя может быть своё виденье.
название ветки смотрели? Там входы рыночными. короткие, длинные - можно тупо терминалом делить по разным мажикам их разводить и оптить - всё.
Аргументами будет сигнал. Иначе - это пустой треп, который Вы начали, приплев отложенники , которые вообще никакого отношения к теме не имеют.
автоматическое изменение режима работы советника - с лимитных ордеров на стоповые и наоборот при совпадении определенных условий.
Если тренд, торгуем стоповыми, если флет - лимитными.
Наиболее серьезными возможно выделить первые два пункта (флет, тренд).
Убежден в том, что в этой части у каждого Пользователя может быть своё виденье.
А то что касается определения (флет,тренд) да у каждого Пользователя может быть своё видение.Но для этих целей в настройках совы должны быть пункты