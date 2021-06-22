Советники: Limits Martin - страница 4
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итак ЕВРА : last price limit use false
step 34
step interval 91
sl 165
tp 90
martin true
limit 5
lots 1
mega lot true
slip 5
magic 100
Впечатлил объем кода, поэтому, попробовал в тестере, с ходу, не оптимизируя и не настраивая.
Очень приятно что не слил.
Итог по EURUSD,H4 с 1.03.15 такой:
Внесите пожалуйста в код оптимальные параметры по умолчанию.
Спасибо!
Всем привет! У меня такая проблема с этим советником : никак не хочет работать в режиме ТОЛЬКО ДЛИННЫЕ . Причем в режиме ТОЛЬКО КОРОТКИЕ работает нормально . Настройки менял всяко-разно - ничего не помогает. Когда прогонят в тестере - тоже самое , при этом в журнале пишет ошибка№4111. Сам я в програмировании не шарю. Если кто подскажет как это исправить - буду очень благодарен .
Я добавлю в настройках советника возможность отдельно выбирать короткие или длинные позиции, после проверки советника модератором, он станет доступным к скачиванию.
ошибаешься. (-есь)
ошибаешься. (-есь)