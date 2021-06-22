Советники: Limits Martin - страница 4

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итак ЕВРА : last price limit use        false

                  step                          34

                  step interval               91

                  sl                               165

                  tp                               90

                  martin                       true

                 limit                          5  

                   lots                          1

                  mega lot                   true

                 slip                            5

                    magic                   100   

Файлы:
xbkgw_mojj5u_wvt3.png  60 kb
sxy4f_2zm84y_6c9.png  15 kb
 

Впечатлил объем кода, поэтому, попробовал в тестере, с ходу, не оптимизируя и не настраивая.

Очень приятно что не слил.

Итог по EURUSD,H4 с 1.03.15 такой:

Внесите пожалуйста в код оптимальные параметры по умолчанию.

Спасибо!

[Удален]  
Renat Akhtyamov:


Не все коту масленица )))
 
Всем привет! У меня такая проблема с этим советником : никак не хочет работать в режиме ТОЛЬКО ДЛИННЫЕ . Причем в режиме ТОЛЬКО КОРОТКИЕ  работает нормально . Настройки менял всяко-разно - ничего не помогает. Когда прогонят в тестере - тоже самое , при этом в журнале пишет ошибка№4111. Сам я в програмировании не шарю. Если кто подскажет как это исправить - буду очень благодарен .
 
LEHA182:
Всем привет! У меня такая проблема с этим советником : никак не хочет работать в режиме ТОЛЬКО ДЛИННЫЕ . Причем в режиме ТОЛЬКО КОРОТКИЕ  работает нормально . Настройки менял всяко-разно - ничего не помогает. Когда прогонят в тестере - тоже самое , при этом в журнале пишет ошибка№4111. Сам я в програмировании не шарю. Если кто подскажет как это исправить - буду очень благодарен .

Я добавлю в настройках советника возможность отдельно выбирать короткие или длинные позиции, после проверки советника модератором, он станет доступным к скачиванию.

 
Дмитрий подскажите в чем отличие версий 
limits_martin2 от imits_martin2_1
 
nikolass58:
Дмитрий подскажите в чем отличие версий 
limits_martin2 от imits_martin2_1
В версии 2_1 добавлена в настройках советника возможность отдельно выбирать короткие или длинные позиции
 
Дмитрий.
На мой взгляд не обязательно делать выбор
между короткими и длинными позициями.Я думаю советник
будет работать лучше когда будут работать одновременно
бай стоп,сел стоп и бай лимит,сел лимит.Потому что при безткатном тренде
лучше работают ордера типа бай стоп и сел стоп,а когда тренд заканчивается
лучше работают на откатах во флете ордера типа бай лимит,сел лимит.
В таком виде советник будет универсален при любом движении рынка.
Можно конечно поставить два советника с разными настройками длинных и коротких позиций на одну валюту на два окна но это не совсем то.
Может конечно я и ошибаюсь.
 
nikolass58:
Дмитрий.
На мой взгляд не обязательно делать выбор
между короткими и длинными позициями.Я думаю советник
будет работать лучше когда будут работать одновременно
бай стоп,сел стоп и бай лимит,сел лимит.Потому что при безткатном тренде
лучше работают ордера типа бай стоп и сел стоп,а когда тренд заканчивается
лучше работают на откатах во флете ордера типа бай лимит,сел лимит.
В таком виде советник будет универсален при любом движении рынка.
Можно конечно поставить два советника с разными настройками длинных и коротких позиций на одну валюту на два окна но это не совсем то.
Может конечно я и ошибаюсь.

ошибаешься. (-есь)

 
Roman Shiredchenko:

ошибаешься. (-есь)

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