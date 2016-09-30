Машинное обучение: теория и практика (только торговля; вход только тем, у кого есть стейт) - страница 3

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Вот есть проблема.

Нервосетка хорошо всё отрабатывает, но спешит -- входит в рынок раньше, чем надо.

Как бы её «притормозить», а?

Есть мысли? 

 
Vadim Shishkin:

Вот есть проблема.

Нервосетка хорошо всё отрабатывает, но спешит -- входит в рынок раньше, чем надо.

Как бы её «притормозить», а?

Есть мысли? 

Заходите позже.

Но не получится ничего из этой затеи, ведь это "раньше" не постоянно, не так ли? 

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Andrey Dik:

Заходите позже.

Но не получится ничего из этой затеи, ведь это "раньше" не постоянно, не так ли? 

Так в том и проблема, что опережение величина непостоянная.

Он же на синтетике работает.

Что делать -- ума не приложу. 

 

Вот график курса акций японской компании Nintendo. Первая вертикальная линия это 6.07 -выход игры Pocemon Go. Вторая  8.09 это объявление о совместном бизнесе с   Apple. ИМХО патерн повторится . Можно ли как провести машинное обучение в данном случае? 

 

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Yuri Evseenkov:

Вот график курса акций японской компании Nintendo. Первая вертикальная линия это 6.07 -выход игры Pocemon Go. Вторая  8.09 это объявление о совместном бизнесе с   Apple. ИМХО патерн повторится . Можно ли как провести машинное обучение в данном случае? 

 

На акциях не силён.

Но в принципе, если подобрать нужные входы, думаю, возможно. 

 
Vadim Shishkin:

На акциях не силён.

Но в принципе, если подобрать нужные входы, думаю, возможно. 

Во как . А у меня сложилось впечатление что обучальщикам важны только данные в виде цифр. А что за ними стоят акции, валюты или цифровой сигнал человеческого голоса это неважно.
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Yuri Evseenkov:
Во как . А у меня сложилось впечатление что обучальщикам важны только данные в виде цифр. А что за ними стоят акции, валюты или цифровой сигнал человеческого голоса это неважно.

Важны входы.

Мой автомат пару, по которой торгует, вообще не видит. 

 
Vadim Shishkin:

Важны входы.

Мой автомат пару, по которой торгует, вообще не видит. 

Еще важней выходы. Объясните , пожалуйста, нубу в чем сакральный смысл важности входов в машинном обучении?
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Yuri Evseenkov:
Еще важней выходы. Объясните , пожалуйста, нубу в чем сакральный смысл важности входов в машинном обучении?
Если вкратце -- garbage in, garbage out.
 
Vadim Shishkin:

Вот есть проблема.

Нервосетка хорошо всё отрабатывает, но спешит -- входит в рынок раньше, чем надо.

Как бы её «притормозить», а?

Есть мысли? 

вы арбитраж торгуете или один инструмент?

 

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 дописал....

Поскольку мой вопрос остался без ответа я посмею предположить что торгуется один инструмент в одной сделке а не несколько.

Я немного экспериментировал с обучением сети на отскоки и могу предложить такой вариант...

тренируем сеть чтоб она находила отскоки цены  как я это делал здесь  https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page33  

Суть в том что на моих отскоках не заработать так как сеть часто "путает педали" и не угадывает с глобальным направлением цены, НО в вашем случаи вы знаете в какую сторону вставать бай или сел вы просто точно не знаете когда это надо сделать...

Можно просто тупо когда у вас возникает сигнал скажем на бай ,  вы в этот момент разрешаете сети(которая ловит отскоки) ловить отскоки на бай, тем самым вы должны получить неплохую точку входа

Машинное обучение: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение: теория и практика (торговля и не только)
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Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
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