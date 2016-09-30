Машинное обучение: теория и практика (только торговля; вход только тем, у кого есть стейт) - страница 3
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Вот есть проблема.
Нервосетка хорошо всё отрабатывает, но спешит -- входит в рынок раньше, чем надо.
Как бы её «притормозить», а?
Есть мысли?
Вот есть проблема.
Нервосетка хорошо всё отрабатывает, но спешит -- входит в рынок раньше, чем надо.
Как бы её «притормозить», а?
Есть мысли?
Заходите позже.
Но не получится ничего из этой затеи, ведь это "раньше" не постоянно, не так ли?
Заходите позже.
Но не получится ничего из этой затеи, ведь это "раньше" не постоянно, не так ли?
Так в том и проблема, что опережение величина непостоянная.
Он же на синтетике работает.
Что делать -- ума не приложу.
Вот график курса акций японской компании Nintendo. Первая вертикальная линия это 6.07 -выход игры Pocemon Go. Вторая 8.09 это объявление о совместном бизнесе с Apple. ИМХО патерн повторится . Можно ли как провести машинное обучение в данном случае?
Вот график курса акций японской компании Nintendo. Первая вертикальная линия это 6.07 -выход игры Pocemon Go. Вторая 8.09 это объявление о совместном бизнесе с Apple. ИМХО патерн повторится . Можно ли как провести машинное обучение в данном случае?
На акциях не силён.
Но в принципе, если подобрать нужные входы, думаю, возможно.
На акциях не силён.
Но в принципе, если подобрать нужные входы, думаю, возможно.
Во как . А у меня сложилось впечатление что обучальщикам важны только данные в виде цифр. А что за ними стоят акции, валюты или цифровой сигнал человеческого голоса это неважно.
Важны входы.
Мой автомат пару, по которой торгует, вообще не видит.
Важны входы.
Мой автомат пару, по которой торгует, вообще не видит.
Еще важней выходы. Объясните , пожалуйста, нубу в чем сакральный смысл важности входов в машинном обучении?
Вот есть проблема.
Нервосетка хорошо всё отрабатывает, но спешит -- входит в рынок раньше, чем надо.
Как бы её «притормозить», а?
Есть мысли?
вы арбитраж торгуете или один инструмент?
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дописал....
Поскольку мой вопрос остался без ответа я посмею предположить что торгуется один инструмент в одной сделке а не несколько.
Я немного экспериментировал с обучением сети на отскоки и могу предложить такой вариант...
тренируем сеть чтоб она находила отскоки цены как я это делал здесь https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page33
Суть в том что на моих отскоках не заработать так как сеть часто "путает педали" и не угадывает с глобальным направлением цены, НО в вашем случаи вы знаете в какую сторону вставать бай или сел вы просто точно не знаете когда это надо сделать...
Можно просто тупо когда у вас возникает сигнал скажем на бай , вы в этот момент разрешаете сети(которая ловит отскоки) ловить отскоки на бай, тем самым вы должны получить неплохую точку входа