Машинное обучение: теория и практика (только торговля; вход только тем, у кого есть стейт) - страница 2

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Alexander Laur:
А кто Вам мешает провести такое исследование самостоятельно и выложить результаты сюда для обсуждений?
Симметричный ответ не помешает?
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прикольно пиарить свой сигнал =)
 
Roman Busarov:
прикольно пиарить свой сигнал =)
на непонятно для чего открытой теме сильно не пропиаришься
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Alexandr Saprykin:
на непонятно для чего открытой теме сильно не пропиаришься
Вам, простите, русский язык родной?
 
Vadim Shishkin:

Суть манипуляций, если на пальцах, простая -- возьмём индекс Доу-Джонса и посмотрим, что происходит с курсом бакса при его шатании.

Это так, навскидку. 

Вы можете саму суть сказать идеи?  не ваш алгоритм, пусть он будет вашим секретом, мне например ничего не понятно..  я не торгую форекс, я торгую фортс,  и что бы мне понять какой инструмент с каким сравнивать я должен понимать для чего я это делаю и что ищу, а тут ничего не понятно вообще, можете в личку написать если уж так там все секретно...
 
Vadim Shishkin:
Вам, простите, русский язык родной?
К чему этот вопрос, уважаемый?
 
Vadim Shishkin:

Суть манипуляций, если на пальцах, простая -- возьмём индекс Доу-Джонса и посмотрим, что происходит с курсом бакса при его шатании.

Это так, навскидку. 

 

Вот корреляция Индекса Доу и Индекса бакса. Что дальше? 

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Youri Tarshecki:

 

Вот корреляция Индекса Доу и Индекса бакса. Что дальше? 

Навскидку: DJ растёт, USD падает.

UPD: Вы, кстати, чем корреляцию считали? 

 
Vadim Shishkin:

Навскидку: DJ растёт, USD падает.

UPD: Вы, кстати, чем корреляцию считали? 

плюс я бы сказал что до H1 DJ повторяет основные моменты EURUSD с заметным опозданием. Что объяснимо - причины одни, но DJ считается от более инерционных инструментов
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Хех. Юбилей, что ли.

100% за два с половиной месяца. 

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