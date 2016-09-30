Машинное обучение: теория и практика (только торговля; вход только тем, у кого есть стейт) - страница 2
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А кто Вам мешает провести такое исследование самостоятельно и выложить результаты сюда для обсуждений?
прикольно пиарить свой сигнал =)
на непонятно для чего открытой теме сильно не пропиаришься
Суть манипуляций, если на пальцах, простая -- возьмём индекс Доу-Джонса и посмотрим, что происходит с курсом бакса при его шатании.
Это так, навскидку.
Вам, простите, русский язык родной?
Суть манипуляций, если на пальцах, простая -- возьмём индекс Доу-Джонса и посмотрим, что происходит с курсом бакса при его шатании.
Это так, навскидку.
Вот корреляция Индекса Доу и Индекса бакса. Что дальше?
Вот корреляция Индекса Доу и Индекса бакса. Что дальше?
Навскидку: DJ растёт, USD падает.
UPD: Вы, кстати, чем корреляцию считали?
Навскидку: DJ растёт, USD падает.
UPD: Вы, кстати, чем корреляцию считали?
Хех. Юбилей, что ли.
100% за два с половиной месяца.