Переписать индикаторы MQL4 в MQL5

Здравствуйте, программисты.

Хочу открыть тему, по переносу кода индикаторов MQL4 в MQL5, думаю что она будет очень востребована пользователями.

Можно попросить переписать индикатор Laquerro RSI.mq4 в Laquerro RSI.mq5

С уважением.

laguerre_rsi.rar  1 kb
 

Присоединяюсь к просьбе,может и мне переделаете.

 

daily_open_line.rar  1 kb
 

так уже есть такая ветка

https://www.mql5.com/ru/forum/798 

Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь
За время существования MT4 были созданы хорошие индикаторы.
 ***сейчас буду пробовать - 


Сначала скачиваем архив включаемых файловinclude.zip и распаковываем его в папку «experts => include» терминала MetaTrader 4. experts => scripts» терминала MetaTrader 4: После этого помещаем программу MQL4 (индикатор, советник или скрипт), которую хотим преобразовать в MQL5 в папку «experts => files» терминала MetaTrader 4. Теперь открываем MetaTrader 4 и запускаем на исполнение скрипт mq4to5rewrite_sample_v5_02.zip. В окне параметров скрипта необходимо ввести имя конвертируемого MQL4 файла без расширения. А в следующем параметре ставим код типа этого файла. Если конвертируемый MQL4 файл это индикатор, ставим (0), если советник – (1), если скрипт – (2). Нажимаем кнопку «OK». Если конвертация из MQL4 в MQL5 прошла успешно, то появится сообщение: «experts =>

 
Я думаю, что индикатор (который у вас в аттаче) - в КодаБазе -

Laguerre RSI - индикатор для MetaTrader 4

Посмотрите в поиске по КодаБазе тут и тут - может найдете подобный, или даже лучше.

Вот нашел, по-моему - тоже из КодаБазы, для МТ5 (в аттаче) - очень похож на ваш (чарт выше - ваш индикатор МТ4; чарт ниже - индикатор который в аттаче МТ5):

Laguerre RSI
Индикатор Laguerre RSI.
Laguerre.mq5  6 kb
