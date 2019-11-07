Переписать индикаторы MQL4 в MQL5
Присоединяюсь к просьбе,может и мне переделаете.
так уже есть такая ветка
https://www.mql5.com/ru/forum/798
***сейчас буду пробовать -
Сначала скачиваем архив включаемых файловinclude.zip и распаковываем его в папку «experts => include» терминала MetaTrader 4. experts => scripts» терминала MetaTrader 4: После этого помещаем программу MQL4 (индикатор, советник или скрипт), которую хотим преобразовать в MQL5 в папку «experts => files» терминала MetaTrader 4. Теперь открываем MetaTrader 4 и запускаем на исполнение скрипт mq4to5rewrite_sample_v5_02.zip. В окне параметров скрипта необходимо ввести имя конвертируемого MQL4 файла без расширения. А в следующем параметре ставим код типа этого файла. Если конвертируемый MQL4 файл это индикатор, ставим (0), если советник – (1), если скрипт – (2). Нажимаем кнопку «OK». Если конвертация из MQL4 в MQL5 прошла успешно, то появится сообщение: «experts =>
Здравствуйте, программисты.
Хочу открыть тему, по переносу кода индикаторов MQL4 в MQL5, думаю что она будет очень востребована пользователями.
Можно попросить переписать индикатор Laquerro RSI.mq4 в Laquerro RSI.mq5
С уважением.
Я думаю, что индикатор (который у вас в аттаче) - в КодаБазе -
Laguerre RSI - индикатор для MetaTrader 4
Посмотрите в поиске по КодаБазе тут и тут - может найдете подобный, или даже лучше.
Вот нашел, по-моему - тоже из КодаБазы, для МТ5 (в аттаче) - очень похож на ваш (чарт выше - ваш индикатор МТ4; чарт ниже - индикатор который в аттаче МТ5):
