Отчёт работы советника.

Вашему вниманию стейт, старые песни о главном.


satop писал(а)  :

Вашему вниманию стейт, старые песни о главном.


отчетики =)
 
да, нужно ж комуто начать граальную тему.
 

Поставил на хост, пусть поработает

посмотрим что получим за время его работы

хотел замониторить счёт, дык не хотят

говорят пока реальных счетов не будет мониторинг проводить не будем.

 

странно только открывал счет с плечом 1:100

а показывает 1:35

видел 1:33 а 1:35 еще не видал.



 

Вроде раньше эквити на графике выводилась. Нужно разработчикам подсказать пусть сделают график с эквити.

 
и временной график, а не по сделкам =)
 
Rinng:

Вроде раньше эквити на графике выводилась. Нужно разработчикам подсказать пусть сделают график с эквити.

эквити не будет, это отчет с онлайн работы, не стестера
 

ещё былоб здорова внести в отчеты работы по счеты коэффициент шарпа и ещё некоторые описанные в книге

"Компьютерный анализ фьючерсных рынков" Лебо и Лукаса

 
CoreWinTT:

ещё былоб здорова внести в отчеты работы по счеты коэффициент шарпа и ещё некоторые описанные в книге

"Компьютерный анализ фьючерсных рынков" Лебо и Лукаса

Можно ссылку на книгу ?

Где купить или скачать ?

 

 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 15 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 818.49 Floating P/L: -3.41 Margin: 386.02
Balance: 15 818.49 Equity: 15 815.08 Free Margin: 15 429.06


Gross Profit: 4 555.26 Gross Loss: 3 736.77 Total Net Profit: 818.49
Profit Factor: 1.22 Expected Payoff: 7.37  
Absolute Drawdown: 244.40 Maximal Drawdown: 861.97 (5.49%) Relative Drawdown: 5.49% (861.97)
 
Total Trades: 111 Short Positions (won %): 108 (40.74%) Long Positions (won %): 3 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 46 (41.44%) Loss trades (% of total): 65 (58.56%)
Largest profit trade: 704.00 loss trade: -366.40
Average profit trade: 99.03 loss trade: -57.49
Maximum consecutive wins ($): 6 (286.92) consecutive losses ($): 8 (-800.32)
Maximal consecutive profit (count): 704.00 (1) consecutive loss (count): -800.32 (8)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3
 
