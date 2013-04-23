Отчёт работы советника.
Поставил на хост, пусть поработает
посмотрим что получим за время его работы
хотел замониторить счёт, дык не хотят
говорят пока реальных счетов не будет мониторинг проводить не будем.
странно только открывал счет с плечом 1:100
а показывает 1:35
видел 1:33 а 1:35 еще не видал.
Вроде раньше эквити на графике выводилась. Нужно разработчикам подсказать пусть сделают график с эквити.
ещё былоб здорова внести в отчеты работы по счеты коэффициент шарпа и ещё некоторые описанные в книге
"Компьютерный анализ фьючерсных рынков" Лебо и Лукаса
Можно ссылку на книгу ?
Где купить или скачать ?
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|15 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|818.49
|Floating P/L:
|-3.41
|Margin:
|386.02
|Balance:
|15 818.49
|Equity:
|15 815.08
|Free Margin:
|15 429.06
|Gross Profit:
|4 555.26
|Gross Loss:
|3 736.77
|Total Net Profit:
|818.49
|Profit Factor:
|1.22
|Expected Payoff:
|7.37
|Absolute Drawdown:
|244.40
|Maximal Drawdown:
|861.97 (5.49%)
|Relative Drawdown:
|5.49% (861.97)
|Total Trades:
|111
|Short Positions (won %):
|108 (40.74%)
|Long Positions (won %):
|3 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|46 (41.44%)
|Loss trades (% of total):
|65 (58.56%)
|Largest
|profit trade:
|704.00
|loss trade:
|-366.40
|Average
|profit trade:
|99.03
|loss trade:
|-57.49
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (286.92)
|consecutive losses ($):
|8 (-800.32)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|704.00 (1)
|consecutive loss (count):
|-800.32 (8)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3
Вашему вниманию стейт, старые песни о главном.