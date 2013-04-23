Отчёт работы советника. - страница 2
Можно ссылку на книгу ?
Где купить или скачать ?
в личко могу скинуть =)
есть ещё книжка от создателя РСАЙ =)
Отношение Шарпа (The Sharpe Ratio) 225
Отношение Стерлинга (The Sterling Ratio) 226
Отношение Калмара (The Calmar Ratio) 226
именно вот такие коэффициенты внести в детализированный отчет помимо
мат ожидания былоб достаточно интересно =)
если не затруднит....
опасно как то драв даунит....
но пашет =)))
а это за день???
Вашему вниманию стейт, старые песни о главном.
Данный чел со своего сайта рассылает спам-рекламу! Отписаться и отказаться от получения рассылки не возможно, т.к. отсутствует ссылка для отписки! Аккаунт на его сайте удалил, а спам продолжает приходить!
Регистрироваться на его сайте не рекомендую - от спама не избавитесь!
А к чему собсно тема открыта?