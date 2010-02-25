Удобства MetaTrader 5. Горизонтальная линия.

День добрый.

Мне тут на глаза попалась одна особенность. В MT5 при создании горизонтальной линии не отображается ее положение на графике, а в MT4 отображается.

Очень не удобно каждый раз тыкать в свойства линии, чтобы выставить нужное значение. Или дело в каких-то настройках?

 

MT4 

 

 

MT5

 

В настройках. Отключите в свойствах объекта:


 
Вот черт. Спасибо. Все норм.
