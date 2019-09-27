Array out of range - страница 6
Не работает ))) Первые два варианта функции из документации работают корректно, а вызов с двумя датами в качестве аргументов - полный глюк )))
Похоже, что глючит только Вас. )))
//---
Судя по всему только начали изучать MQL5. ))
...
Я всё видел. Теперь просто так не спрячешься! )))
При запуске скрипта терминал выдает ошибку о размерности массива. Код приложен ниже.
