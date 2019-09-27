Array out of range - страница 6

Не работает ))) Первые два варианта функции из документации работают корректно, а вызов с двумя датами в качестве аргументов - полный глюк )))

Похоже, что глючит только Вас. )))

 

Судя по всему только начали изучать MQL5. ))

 
Я всё видел. Теперь просто так не спрячешься! )))

 

 

При запуске скрипта терминал выдает ошибку о размерности массива. Код приложен ниже.

 
Вставьте код правильно, пожалуйста.
 
Evgeniy Piskachev:

При запуске скрипта терминал выдает ошибку о размерности массива. Код приложен ниже.

Здесь запрещен декомпилированный код.
