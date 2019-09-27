Array out of range - страница 5
Там же условие, если i>0
Вставте вывод в лог размеров этого массива - проверим.
Приложите файл целиком. Не нашёл где задаётся размер массива bufPrice3.
Используйте отладчик и проверьте все значения.
А bufPrice3 не может быть нулевой размерности?
Не совсем понял, я только учусь. Вот смотрите, если убрать 4 последних инструмента, то индикатор рисует все нормально.Вот, если так то все работает. Как только добавляю 4 инструмента, появляется эта ошибка
Используйте отладчик и проверьте все значения.
Вот эти функции вообще не работают ))) По крайней мере ничего подобного, что заявлено в документации не происходит ))) Вместо копирования в указанном диапазоне дат происходит копирование от нулевого бара до самой поздней даты )))
CopyRates - работает, последнее время ей активно пользуюсь, странностей не замечал.
Эта функция перегружена и возможно вместо datetime вы подставляете типа int?
Не работает вариант с диапазоном дат ))) Все подстановки аргументов корректные и многократно проверенно скриптом результаты работы этих функций )))
Именно с диапазоном дат работал буквально за 5 минут до прочтения вашего поста, все ок. И множество раз до этого, тоже все нормально. Давно с какими-то функциями из этой серии были проблемы, но давно все исправили.
Не работает ))) Первые два варианта функции из документации работают корректно, а вызов с двумя датами в качестве аргументов - полный глюк )))